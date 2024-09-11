Wednesday, 11 September 2024 09:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشاب النابلسي يتحدى البيئة المعيقة بممارسة حقه في الانتخاب

9/11/2024 12:09:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمان- رصدت "الغد" جملة معوقات بيئية وإجرائية، أمام تصويت أشخاص ذوي إعاقة في "محاولة" لممارسة حقهم في الاقتراع أمس، وذلك بمركز اقتراع وفرز مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية الشاملة للبنات في دائرة عمّان الثانية، في إطار جولة صحفية نظمها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
وحالت تلك المعوقات، دون ممارسة بعض الأشخاص لحقهم في الاقتراع، بخاصة من ذوي الإعاقة الحركية، إذ فوجئت فتاة من ذوات الإعاقة الحركية رفضت التصريح باسمها، بوجود اسمها في الطابق الثاني من المركز، بدلا من الطابق الأرضي، كما فوجئ الناشط عزت نبيل من ذوي الإعاقة الحركية أيضا، بوجود اسمه في غرفة اقتراع بالطابق العلوي، ولم تتخذ لجنة الاقتراع والفرز أي إجراءات لتسهيل اقتراعه، سوى باقتراح حملهما للطابق العلوي للتصويت فرفضا ذلك.
واشتملت تسهيلات مركز الاقتراع والفرز، على توافر ممر أرضي موجه لذوي الإعاقة أو ما يعرف "بـtactile paving"، والمنحدرات المائلة "Ramps"، مع بذل الأجهزة الأمنية وفرق التطوع جهدها بمساعدة الناخبين سواء من كبار السن أو من ذوي الإعاقة، لكن لم يلحظ خلال فترة الجولة وجود مرشدين خاصين بهم.
في الأثناء، رصدت "الغد" مشاركة خالد النابلسي في الاقتراع، وهو من ذوي الإعاقات المتعددة والحالات النادرة، إذ سهّل وجود اسمه في غرفة اقتراع بالطابق الأرضي، إمكانية الوصول لصندوق الاقتراع، بمساعدة مرافق شخصي للتصويت.
وتحدى النابلسي بيئة مركز الاقتراع بمعوقاتها، مع وجود مرافقتين أيضا ساعداته على إمكانية الوصول عبر الكرسي الخاص بحالته المعروفة بالتصلب الجانبي الضموري، ليجري تواصله مع مرافقه من خلال استخدام تقنية "Tobbi" التي تعتمد على حركة العين في الكتابة اللوحية وتحويلها إلى نص رقمي.
وبرغم غياب الإجراءات التيسيرية لشرح آلية الاقتراع له، أصر النابلسي على إتمام تصويته، مستفسرا عن كل تفصيلة في آلية الاقتراع، عبر تقنية التوبي، وطلب مرارا من مرافقه فتح دفتر الاقتراع للقوائم المحلية والورقة العامة عند المعزل، قبل طلبه الإدلاء بصوته الذي استغرق ما يزيد عن 15 دقيقة.
وقال النابلسي في رسالة نصية رقمية، أرسلت للصحفيين الذين شاركوا بتغطية الاقتراع لاحقا، إن "تجربة الاقتراع كانت بالنسبة له إيجابية للغاية، وأن جهدا كبيرا بذله من العمل الجاد والتخطيط والإعداد في تنظيم العملية".
وأضاف النابلسي في رسالته "بالنسبة لي، كانت التجربة ناجحة، ولكنني سمعت أنه قد لا يكون الحال كذلك بالنسبة للجميع. ومع ذلك، كانت لجنة الانتخابات حريصة على مساعدتي ومساعدة الآخرين لتقديم كل التسهيلات الممكنة. نتعلم دروساً، فنحن ديمقراطية تتطور. التصويت هو أعظم حق صاغه الدستور، وأعتقد بأنه إذا لم تصوت، فلا يحق لك انتقاد العملية. لم يكن لكوني شخصاً ذا إعاقة جسدية أي تأثير اليوم. شكر خاص إلى لجنة الانتخابات ولجهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادته".
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، إن المجلس عمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب على تهيئة 95 مركزا بشكل نموذجي، مع ذلك رصد ملاحظات على بعض المراكز، بحيث لم يكن فيها مواقف سيارات لذوي الإعاقة، وبعض الناخبين منهم كانت صناديق اقتراعهم في الطوابق العلوية، ولا تتوافر مصاعد. كما أن بعضهم لم يستدل على المرشد الخاص بمركز الاقتراع والفرز."
إلى ذلك، قال مسؤول ملف تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الهيئة قيس ارشيدات، إن ملاحظات عديدة تلقيناها بشأن "بعض المعوقات" التي حالت دون مشاركة ذوي إعاقة في المراكز المهيأة، وأخذ بها جميعا ومتابعتها.
وأوضح من أمام مركز الاقتراع والفرز المهيأ أمس، أن ملاحظات جرى معالجتها في حينه، بينما سيصار لمعالجة ملاحظات أخرى في المواسم الانتخابية المقبلة، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة كحق أساسي من حقوقهم.

MENAFN11092024000072011014ID1108660154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث