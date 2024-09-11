الشاب النابلسي يتحدى البيئة المعيقة بممارسة حقه في الانتخاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبون
عمان- رصدت "الغد" جملة معوقات بيئية وإجرائية، أمام تصويت أشخاص ذوي إعاقة في "محاولة" لممارسة حقهم في الاقتراع أمس، وذلك بمركز اقتراع
وفرز مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية الشاملة للبنات في دائرة عمّان الثانية، في إطار جولة صحفية نظمها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
وحالت تلك المعوقات، دون ممارسة بعض الأشخاص لحقهم في الاقتراع، بخاصة من ذوي الإعاقة الحركية، إذ فوجئت فتاة من ذوات الإعاقة الحركية رفضت التصريح باسمها، بوجود اسمها في الطابق الثاني من المركز، بدلا من الطابق الأرضي، كما فوجئ الناشط عزت نبيل من ذوي الإعاقة الحركية أيضا، بوجود اسمه في غرفة اقتراع بالطابق العلوي، ولم تتخذ لجنة الاقتراع والفرز أي إجراءات لتسهيل اقتراعه، سوى باقتراح حملهما للطابق العلوي للتصويت فرفضا ذلك.
واشتملت تسهيلات مركز الاقتراع والفرز، على توافر ممر أرضي موجه لذوي الإعاقة أو ما يعرف "بـtactile paving"، والمنحدرات المائلة "Ramps"، مع بذل الأجهزة الأمنية وفرق التطوع جهدها بمساعدة الناخبين سواء من كبار السن أو من ذوي الإعاقة، لكن لم يلحظ خلال فترة الجولة وجود مرشدين خاصين بهم.
في الأثناء، رصدت "الغد" مشاركة خالد النابلسي في الاقتراع، وهو من ذوي الإعاقات المتعددة والحالات النادرة، إذ سهّل وجود اسمه في غرفة اقتراع بالطابق الأرضي، إمكانية الوصول لصندوق الاقتراع، بمساعدة مرافق شخصي للتصويت.
وتحدى النابلسي بيئة مركز الاقتراع بمعوقاتها، مع وجود مرافقتين أيضا ساعداته على إمكانية الوصول عبر الكرسي الخاص بحالته المعروفة بالتصلب الجانبي الضموري، ليجري تواصله مع مرافقه من خلال استخدام تقنية "Tobbi" التي تعتمد على حركة العين في الكتابة اللوحية وتحويلها إلى نص رقمي.
وبرغم غياب الإجراءات التيسيرية لشرح آلية الاقتراع له، أصر النابلسي على إتمام تصويته، مستفسرا عن كل تفصيلة في آلية الاقتراع، عبر تقنية التوبي، وطلب مرارا من مرافقه فتح دفتر الاقتراع للقوائم المحلية والورقة العامة عند المعزل، قبل طلبه الإدلاء بصوته الذي استغرق ما يزيد عن 15 دقيقة.
وقال النابلسي في رسالة نصية رقمية، أرسلت للصحفيين الذين شاركوا بتغطية الاقتراع لاحقا، إن "تجربة الاقتراع كانت بالنسبة له إيجابية للغاية، وأن جهدا كبيرا بذله من العمل الجاد والتخطيط والإعداد في تنظيم العملية".
وأضاف النابلسي في رسالته "بالنسبة لي، كانت التجربة ناجحة، ولكنني سمعت أنه قد لا يكون الحال كذلك بالنسبة للجميع. ومع ذلك، كانت لجنة الانتخابات حريصة على مساعدتي ومساعدة الآخرين لتقديم كل التسهيلات الممكنة. نتعلم دروساً، فنحن ديمقراطية تتطور. التصويت هو أعظم حق صاغه الدستور، وأعتقد بأنه إذا لم تصوت، فلا يحق لك انتقاد العملية. لم يكن لكوني شخصاً ذا إعاقة جسدية أي تأثير اليوم. شكر خاص إلى لجنة الانتخابات ولجهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادته".
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، إن المجلس عمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب على تهيئة 95 مركزا بشكل نموذجي، مع ذلك رصد ملاحظات على بعض المراكز، بحيث لم يكن فيها مواقف سيارات لذوي الإعاقة، وبعض الناخبين منهم كانت صناديق اقتراعهم في الطوابق العلوية، ولا تتوافر مصاعد. كما أن بعضهم لم يستدل على المرشد الخاص بمركز الاقتراع والفرز."
إلى ذلك، قال مسؤول ملف تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الهيئة قيس ارشيدات، إن ملاحظات عديدة تلقيناها بشأن "بعض المعوقات" التي حالت دون مشاركة ذوي إعاقة في المراكز المهيأة، وأخذ بها جميعا ومتابعتها.
وأوضح من أمام مركز الاقتراع والفرز المهيأ أمس، أن ملاحظات جرى معالجتها في حينه، بينما سيصار لمعالجة ملاحظات أخرى في المواسم الانتخابية المقبلة، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة كحق أساسي من حقوقهم.
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