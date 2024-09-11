فوبيا نسب التصويت تهيمن على الانتخابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
عمّان- شكلت نسبة التصويت والتكهنات حولها، الهاجس الأكبر في الانتخابات النيابية أمس، بعد مضي أربعة أعوام على مشاركة الأردنيين في الانتخابات السابقة.
وكانت مراقبة العداد الذي كانت تبثه شاشات المركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب، أولا بأول، الشاغل الأكبر الذي تخطى الاهتمامات التي كانت تتصدر المشهد الانتخابي في جميع الانتخابات السابقة، كالمخالفات، والرشوة الانتخابية، وكأن نسبة التصويت كانت رهانا مشتركا بين جميع من كانوا ينتظرون النتائج النهائية لمعرفة نسبة التصويت.
ومنذ بداية سير العملية الانتخابية التي بدأت الساعة السابعة من صباح يوم أمس، كانت تصريحات الهيئة المستقلة للانتخاب في المؤتمرات الصحفية التي عقدتها في مركزها الإعلامي على مدار اليوم الانتخابي، تتكرر وكأن لسان حالها يقول للصحفيين: "توقفوا عن سؤالنا عن توقعاتنا حول نسبة الانتخابات"، وكانت تعيد تأكيدها بأن معرفة النسبة ليست من صلاحياتها، وهو وما حرصت حتى قبل يوم الانتخابات على الإشارة إليه في كل مؤتمر أو ندوة تعقدها.
بيد أن تكرار سؤال الصحفيين للهيئة حول توقعاتها لنسبة التصويت، كان امتدادا لأصوات الأردنيين الذين كانوا يترقبون الجواب عن هذا السؤال منذ اليوم الأول لتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، الذي فسح المجال الواسع للأحزاب السياسية للمشاركة بقوائمها بعد أن خصص لها مسبقا 41 مقعدا في مجلس النواب.
وفي المحصلة، كان ذلك الفضاء الواسع الذي أفرز 38 حزبا مرخصا، ودخول 25 قائمة حزبية إلى سباق الانتخابات، فضلا عن زحمة صور مترشحي القوائم الحزبية وشعاراتهم الانتخابية، دافعا لرفع سقف التوقعات والآمال، بأن ترتفع نسبة المشاركة في التصويت في انتخابات 2024، غير أن الآمال ما لبثت تنخفض رويدا رويدا بمرور الوقت.
ولعل السؤال المطروح هنا: هل يعزى تواضع نسبة المشاركة إلى ضعف قدرة الأحزاب على استقطاب مؤازرين، أم أن هناك أسبابا أخرى ساهمت في ذلك، مثل الوضع الإقليمي الملتهب خصوصا الحرب على غزة، فضلا عن عوامل أخرى أسهمت بتدني نسبة التصويت إلى ما يشبهها في انتخابات أواخر ثمانينيات القرن الماضي وأوائل تسعينياته.
وما ذريعة العازفين عن المشاركة الانتخابية؟ وما الوصفة السحرية التي تحتاجها كل من العاصمة عمان، والزرقاء، وإربد، لتبديد ضعف المشاركة؟
بالتأكيد فإن الجواب ليس من مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب، وفق أنظمتها وتعليماتها، بل يكمن الجواب لدى الأحزاب نفسها في المقام الأول، وفي برامجها، وقدرتها على تكريس ثقافة الانخراط الحزبي، ووأد الفوبيا من هذه الانخراط، فضلا عن قدرة مجلس النواب المقبل على استعادة الثقة الشعبية بقبة العبدلي، ولمس المعنى الحقيقي للمفهوم الحقيقي لـ"نائب الوطن".
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