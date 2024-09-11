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فوبيا نسب التصويت تهيمن على الانتخابات

9/11/2024 12:09:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمّان- شكلت نسبة التصويت والتكهنات حولها، الهاجس الأكبر في الانتخابات النيابية أمس، بعد مضي أربعة أعوام على مشاركة الأردنيين في الانتخابات السابقة.
وكانت مراقبة العداد الذي كانت تبثه شاشات المركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب، أولا بأول، الشاغل الأكبر الذي تخطى الاهتمامات التي كانت تتصدر المشهد الانتخابي في جميع الانتخابات السابقة، كالمخالفات، والرشوة الانتخابية، وكأن نسبة التصويت كانت رهانا مشتركا بين جميع من كانوا ينتظرون النتائج النهائية لمعرفة نسبة التصويت.
ومنذ بداية سير العملية الانتخابية التي بدأت الساعة السابعة من صباح يوم أمس، كانت تصريحات الهيئة المستقلة للانتخاب في المؤتمرات الصحفية التي عقدتها في مركزها الإعلامي على مدار اليوم الانتخابي، تتكرر وكأن لسان حالها يقول للصحفيين: "توقفوا عن سؤالنا عن توقعاتنا حول نسبة الانتخابات"، وكانت تعيد تأكيدها بأن معرفة النسبة ليست من صلاحياتها، وهو وما حرصت حتى قبل يوم الانتخابات على الإشارة إليه في كل مؤتمر أو ندوة تعقدها.
بيد أن تكرار سؤال الصحفيين للهيئة حول توقعاتها لنسبة التصويت، كان امتدادا لأصوات الأردنيين الذين كانوا يترقبون الجواب عن هذا السؤال منذ اليوم الأول لتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، الذي فسح المجال الواسع للأحزاب السياسية للمشاركة بقوائمها بعد أن خصص لها مسبقا 41 مقعدا في مجلس النواب.
وفي المحصلة، كان ذلك الفضاء الواسع الذي أفرز 38 حزبا مرخصا، ودخول 25 قائمة حزبية إلى سباق الانتخابات، فضلا عن زحمة صور مترشحي القوائم الحزبية وشعاراتهم الانتخابية، دافعا لرفع سقف التوقعات والآمال، بأن ترتفع نسبة المشاركة في التصويت في انتخابات 2024، غير أن الآمال ما لبثت تنخفض رويدا رويدا بمرور الوقت.
ولعل السؤال المطروح هنا: هل يعزى تواضع نسبة المشاركة إلى ضعف قدرة الأحزاب على استقطاب مؤازرين، أم أن هناك أسبابا أخرى ساهمت في ذلك، مثل الوضع الإقليمي الملتهب خصوصا الحرب على غزة، فضلا عن عوامل أخرى أسهمت بتدني نسبة التصويت إلى ما يشبهها في انتخابات أواخر ثمانينيات القرن الماضي وأوائل تسعينياته.
وما ذريعة العازفين عن المشاركة الانتخابية؟ وما الوصفة السحرية التي تحتاجها كل من العاصمة عمان، والزرقاء، وإربد، لتبديد ضعف المشاركة؟
بالتأكيد فإن الجواب ليس من مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب، وفق أنظمتها وتعليماتها، بل يكمن الجواب لدى الأحزاب نفسها في المقام الأول، وفي برامجها، وقدرتها على تكريس ثقافة الانخراط الحزبي، ووأد الفوبيا من هذه الانخراط، فضلا عن قدرة مجلس النواب المقبل على استعادة الثقة الشعبية بقبة العبدلي، ولمس المعنى الحقيقي للمفهوم الحقيقي لـ"نائب الوطن".

MENAFN11092024000072011014ID1108660153

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