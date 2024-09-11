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الشمايلة: حقوق الإنسان يتلقى ملاحظات وشكاوى مررت لـالمستقلة للانتخاب لمعالجتها

9/11/2024 12:09:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات ‏ عمان- قالت المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، إن المركز الوطني بدأ بالتحضير لمراقبة الانتخابات النيابية مبكرا، بوضع خطة متكاملة لعقد الانتخابات بمراحلها كافة، والتحضير لتأهيل وإعداد فريق المراقبين في المحافظات، كما أصدر عدة بيانات حول مراحل العملية الانتخابية ومجرياتها.
ولغايات مراقبة مرحلة الاقتراع، شكل المركز فريقا يضم 572 مراقبا، بينهم 474 للمراقبة على صناديق الاقتراع في الأقاليم الثلاثة الشمال والجنوب والوسط، بنسبة 28.7 % منها، و8.19 % من صناديق الاقتراع، في حين عمل باقي المراقبين ميدانيا وفي غرفة عمليات المركز التي جهزت، بما يضمن تلقي مخرجات الرصد الميداني والشكاوى والملاحظات أولاً بأول، وتمريرها للهيئة المستقلة للانتخاب لمعالجتها الفوريّة، تعزيزاً لنزاهة العملية.
ومثل فريق المراقبين في المركز، أطياف المجتمع كافة، ابتداءً من الشباب وطلبة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والناشطين وغيرهم، كما راعى تشكيله تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية المراقبة.
وأضافت الحاج في مؤتمر صحفي أمس، أنه جرى تشكيل فريق المراقبين، بما يضمن تمثيل الأطياف في المجتمع، ابتداء من الشباب وطلبة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والناشطين وغيرهم، كما جرت مراعاة تمثيل ذوي الإعاقة في عملية المراقبة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن المركز درب المراقبين على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ذات العلاقة بالحق في الانتخاب والترشح والتشريعات الوطنية الناظمة، وآليات الرقابة ونماذج المراقبة التي اعتمدها المركز، وعقد 19 دورة تدريبية في هذا الجانب.
وأضافت الحاج، أن المركز استحدث تطبيقا إلكترونيا لمراقبة الاقتراع، يتضمن نماذج مراقبة مستندة في إعدادها على المنظومة التشريعية الناظمة للعملية الانتخابية، لضمان السرعة والانجاز بتوفير المعلومة للأفراد حول سير العملية، وتدريب المراقبين أيضا على استخدام التطبيق الذي يتضمن ميزة تحديد موقع المراقب في مركز الاقتراع الذي يغطيه وتعبئة نماذج المراقبة يدويا.
كما جهز المركز وفقها، غرفة عمليات خاصة للمراقبة، عملت خلال يوم الاقتراع ومراحل الفرز والجمع النهائي، واستخراج النتائج، وتلقت شكاوى وملاحظات حول سير العملية، وأرسلتها أولا بأول الى الهيئة المستقلة، لمعالجتها وتوثيق الإجراءات المتخذة وما عولج من الملاحظات، مبينة أن المركز سيصدر تقريرا نهائيا بعد انتهاء مراحل العملية، وسيطلقه في مؤتمر صحفي ويرفعه للجهات المعنية كافة.
بدوره، قال المفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، إن المركز تلقى ملاحظات وشكاوى جرى تمريرها للهيئة المستقلة لمعالجتها، وأبرزها: منع مراقبين للمركز من دخول مراكز اقتراع في الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة إربد مدرسة إيدون الثانوية للبنات، ومحافظة عجلون بمدرسة عجلون الأساسية المختلطة، والدائرة الأولى بمحافظة العاصمة مدرسة القادسية الأساسية الأولى للبنات، ومحافظة مادبا بمدرسة طارق بن زياد الثانوية الشاملة للبنين، وفي مراكز الاقتراع بمحافظة معان، وقد مررت الملاحظة للهيئة، وجرى تصويبها وإدخال المراقبين.
الى جانب عدم توافر ترتيبات تيسيرية لذوي الإعاقة في مركز اقتراع بدائرة بدو الجنوب بمدرسة الملكة رانيا الأساسية المختلطة، ومركزي اقتراع بمحافظة البلقاء مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الثانية للعلوم الشرعية ومدرسة الملكة رانيا الأساسية المختلطة، وتصوير أوراق الاقتراع بمركزي اقتراع في محافظة البلقاء- مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، ومدرسة السيفية الثانوية للبنين، وفي مركز اقتراع بمحافظة إربد مدرسة الرمثا الثانوية للبنين، ومحافظة جرش بمدرسة سوف الأساسية للبنين، بالإضافة لضبط أوراق اقتراع مزوّرة وإتلافها في مركز اقتراع بمحافظة معان مدرسة فلسطين الأساسية للبنين في معان.
وقد سجل فريق المركز مراقبة مجريات الاقتراع منذ فتح صناديقه، التزام 86 % من مراكز الاقتراع بساعة فتح الصناديق المقررة بموجب قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، والتزام 99 % من أعضاء لجنة الاقتراع والفرز بالحضور قبل بدء إجراءات افتتاح الصندوق، ومنع 6 % من فريق المراقبة من متابعة بدء عملية فتح الصناديق وبدء الاقتراع.
وبلغت نسبة تمثيل المرأة في لجان الاقتراع 69.8 %، بينما بلغت نسبة وجود أشخاص في غرفة الاقتراع والفرز من غير أعضاء لجنة الاقتراع والفرز عند فتح الصندوق، وإجراءات إعداد المحضر 22 %، ونسبة فتح الصناديق وعرضها فارغة أمام الحضور 97.9 %، ونسبة التّقيد بعد أوراق الاقتراع أمام الحضور قبل بدء الاقتراع 81.1 %، ونسبة إعداد محاضر افتتاح الصناديق والتوقيع عليها 94.1 %.
كذلك وصلت نسبة عدم توافر الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة وكبار السن في 15 % من مراكز الاقتراع، وممارسة الدعاية الانتخابية أمام أو داخل مراكز الاقتراع 27 %.
ومن المظاهر التي رصدها المركز: ارتداء مقترعين ملابس تحمل صورة واسم مترشح بمحافظة العاصمة، الدائرة الثالثة - مدرسة مرج الحمام الأساسية المختلطة، ووجود دعاية انتخابية بمركز اقتراع في محافظة العاصمة، الدائرة الأولى- مدرسة الجويدة الثانوية للبنين.
وأشار المركز إلى توافر وسائل إرشادية لإجراءات الاقتراع يسهل الاطلاع عليها من الناخبين والناخبات في 66.9 % من مجموع مراكز الاقتراع، وتحقيق المعازل للخصوصية، وتوفير مستلزمات الاقتراع، وتوافر قائمة بجداول الناخبين ورقياً وإلكترونياً في المراكز كافة، ووجود جميع الصناديق في أماكن تتيح مراقبة الاقتراع، وسير الاقتراع وفق الإجراءات الأصوليّة في الصناديق التي روقبت، وإغلاق اللجنة الصناديق بأقفال تحمل أرقاماً.
كما سجل المركز ملاحظات حول مجريات عملية الاقتراع، منها: التحقق من شخصية الناخبـ/ــة عن طريق بطاقة الأحوال الشخصيّة فقط، وتقيّد رؤساء اللجان بالإجراءات الأصوليّة، بختم ورقتي الاقتراع بخاتم الدائرة الانتخابيّة بنسبة 98.7 %، إذ بلغت نسبة عدم الالتزام بالتحقق من هوية المرأة المنقّبة وفق الآلية المقرّرة 18.2 %، ونسبة وجود ممارسات تخل بمبدأ سرية الاقتراع- تصويت علني أو بصوت مرتفع، تصوير أوراق الاقتراع 23.1 %، ودخول أشخاص غير مصرّح لهم/ن لمراكز الاقتراع 5.8 %، وتوفير نماذج اعتراض متاحة للمخوّلين بتقديمها بنسبة 73 % من مجموع المراكز.
كما بلغت نسبة إعطاء الأولوية في الاقتراع لذوي الإعاقة وكبار السن 85.8 %، ووجود مهرجانات وتجمعات قرب مراكز الاقتراع 37.5 %، واستمرار مظاهر الدعاية الانتخابية أمامها 20.9 %، واستخدام الأطفال بتوزيع بطاقات دعاية انتخابية لصالح قوائم 33.1 %.
كما تلقى المركز ملاحظات وشكاوى مررت للهيئة المستقلة لمعالجتها، وأبرزها: شبهات بمحاولات شراء أصوات بمحافظة مادبا، مدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس المختلطة، ومحافظة عجلون مدرسة الوهادنة الثانوية للبنين، ومحافظة العقبة، مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات.
بالاضافة للتأثير على مبدأ سرية الاقتراع عن طريق عدّة ممارسات، وهي: التصويت العلني في مراكز اقتراع بمحافظة العاصمة، الدائرة الثانية، مدرسة قتيبة بن مسلم الثانوية للبنين، والدائرة الثالثة، مدرسة خلدا الثانوية الشاملة للبنات. وبمحافظة معان، في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين. وبمحافظة الزرقاء، مدرسة رملة بنت أبي سفيان الأساسية للبنات. وبمحافظة العقبة، مدرسة العلمية النموذجية.
كما جرى استغلال أطفال في ممارسة الدعاية الانتخابية بمحيط مراكز اقتراع، محافظة إربد، الدائرة الثانية، مدرسة حمد فرحان الثانوية للبنين، ومدرسة عنبة الثانوية الشاملة للبنات. وبمحافظة الزرقاء، مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة، ومدرسة الرصيفة الثانوية الشاملة للبنات، ومدرسة شيماء بنت الحارث الأساسية. وبمحافظة العقبة، مدرسة الهاشمية الثانوية للبنات.

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