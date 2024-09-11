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ثالثة عمان: 3 حالات بجرم تصوير أوراق اقتراع إلى النائب العام

9/11/2024 12:09:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - شهدت أمس مراكز اقتراع وفرز الدائرة الانتخابية الثالثة في العاصمة عمّان، إقبالا كثيفا في بعض ألويتها، بخاصة ذات الطابع العشائري، مقابل إقبال متوسط في بقية ألوية الدائرة الأخرى.
وفيما تزاحم مؤازرون للمترشحين والمترشحات لمجلس النواب المقبل خارج ساحات مراكز الاقتراع والفرز في مختلف مناطق "ثالثة عمان" لتعزيز الدعاية الانتخابية ودعم مترشحيهم، أكد مقترعون في العملية الانتخابية أن مجريات الاقتراع تمت بسلاسة ونظام وإدارة ممتازة.
وفي إطار نسب الاقتراع التي شهدتها "ثالثة عمان"، أكد رئيس لجنة الانتخاب في "الثالثة" كساب الشخانبة، في تصريحات لـ "الغد"، أن نسبة الاقتراع وصلت إلى 20.7 % بإجمالي عدد مقترعين ومقترعات وصل لـ 100.526 ألف صوت حتى الساعة السابعة مساء، وهو موعد إغلاق الصناديق.
وقال الشخانبة إن بعض مراكز الاقتراع، شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين والناخبات، مثل مركز اقتراع مدرسة سويسة ومدرسة الفقهاء/ لواء بيادر وادي السير، منطقة ناعور، مدرسة أم عبهرة/ منطقة مرج الحمام.
وعن المخالفات التي تم رصدها خلال العملية الانتخابية، قال الشخانبة، إنه جرى تسجيل "ثلاثة تحويلات للمدعي العام بجرم تصوير أوراق اقتراع".
وقال مشاركون في عملية الاقتراع أمس، في حديثهم خلال جولة أجرتها "الغد" على بعض مراكز الاقتراع والفرز المنتشرة في مختلف مناطق "ثالثة عمان"، إن عملية الاقتراع جرت بيسر ونظام واضحين، مشيرين لمساندة القائمين على عملية الاقتراع للناخبين وتوجيههم وفق تعامل لبق ودمث من قبل الجهات الأمنية والتنظيمية.
إلا أن مجريات العملية الانتخابية لم تخلُ من مشاهد رصدتها "الغد" أمام مداخل بعض المراكز، والتي تمثلت أبرزها في التواجد الكثيف لمؤازري المترشحين والمترشحات على الأبواب "الخارجية" لساحات تلك المراكز، والذين قاموا بدورهم بتوزيع منشورات "دعاية انتخابية" للمتوجهين في طريقهم لصندوق الاقتراع الخاص بهم.
من ناحيتها، قالت المقترعة أمينة الشرّاب التي أدلت بصوتها في مركز الاقتراع بمدرسة نديم الملّاح الأساسية للبنين، لواء وادي السير، إنها صوّتت لصالح من تراه مناسبا لخدمة المنطقة والمملكة بشكل عام، ولم يكن اقتراعها مرتبطا بأي عوامل عائلية أو أسرية، مؤكدة سلاسة وتنظيم العملية الانتخابية داخل المركز، ضمن إشراف الكوادر المعنية.
وقال الشاب أوس العفيشات الذي أدلى بصوته الانتخابي في مركز الاقتراع بمدرسة الأميرة هيا بنت الحسين الأساسية، لواء ناعور، إن العملية الانتخابية جرت بسهولة ويسر وتنظيم، ولم يشبها أي عوائق.
من جهتها، أكدت الشابة رنيم المناصير، 18 عاما، التي توجهت لمركزها في مدرسة أم عبهرة الثانوية المختلطة، منطقة مرج الحمام، حماسها الشديد للمشاركة في عملية الاقتراع وانتخاب مترشحها "الأفضل"، سيما وأنها المرة الأولى التي ستتمكن فيها من اختيار ودعم المترشح المناسب.
وشاركتها الرأي أم هاشم المناصير، التي بقيت متواجدة أمام مركزها الانتخابي في "أم عبهرة"، مرج الحمام، عقب إدلائها بصوتها، إزاء النظام والسلاسة وتنظيم العملية الانتخابية داخل مركز الاقتراع، مؤكدة أن وجودها في إطار حدود المركز الانتخابي، يعزز ويشيع أجواء من الإيجابية والأريحية النفسية اللازمة.
أما مركز الاقتراع والفرز في مدرسة جميل شاكر الثانوية للبنين، منطقة الصويفية، فشهد إقبالا متواضعا للناخبين وسط وجود "جيد" لمؤازري المترشحين خارج محيط ساحات المدرسة.
وفي هذا الإطار، أكد المقترع كمال عرب والذي أدلى بصوته الانتخابي في "جميل شاكر"، أن تصويته لصالح المترشح أو المترشحة، جرى بناء على أسس المصلحة والمنفعة العامة لا على أي أساس أو اعتبارات أخرى.
وتطغى أجواء تجمع بين البعدين الحزبي من جهة، والعشائري من جهة أخرى في "ثالثة عمان"، والتي تمثل %24.8 من مجموع الناخبين في دوائر العاصمة الثلاث والبالغ عددهم 485.671، من أصل الـ 1.958.458 مجموع الناخبين في العاصمة.

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