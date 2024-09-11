ثالثة عمان: 3 حالات بجرم تصوير أوراق اقتراع إلى النائب العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - شهدت أمس مراكز اقتراع
وفرز الدائرة الانتخابية الثالثة في العاصمة عمّان، إقبالا كثيفا في بعض ألويتها، بخاصة ذات الطابع العشائري، مقابل إقبال متوسط في بقية ألوية الدائرة الأخرى.
وفيما تزاحم مؤازرون للمترشحين والمترشحات لمجلس النواب المقبل خارج ساحات مراكز الاقتراع والفرز في مختلف مناطق "ثالثة عمان" لتعزيز الدعاية الانتخابية ودعم مترشحيهم، أكد مقترعون في العملية الانتخابية أن مجريات الاقتراع تمت بسلاسة ونظام وإدارة ممتازة.
وفي إطار نسب الاقتراع التي شهدتها "ثالثة عمان"، أكد رئيس لجنة الانتخاب في "الثالثة" كساب الشخانبة، في تصريحات لـ "الغد"، أن نسبة الاقتراع وصلت إلى 20.7 % بإجمالي عدد مقترعين ومقترعات وصل لـ 100.526 ألف صوت حتى الساعة السابعة مساء، وهو موعد إغلاق الصناديق.
وقال الشخانبة إن بعض مراكز الاقتراع، شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين والناخبات، مثل مركز اقتراع مدرسة سويسة ومدرسة الفقهاء/ لواء بيادر وادي السير، منطقة ناعور، مدرسة أم عبهرة/ منطقة مرج الحمام.
وعن المخالفات التي تم رصدها خلال العملية الانتخابية، قال الشخانبة، إنه جرى تسجيل "ثلاثة تحويلات للمدعي العام بجرم تصوير أوراق اقتراع".
وقال مشاركون في عملية الاقتراع أمس، في حديثهم خلال جولة أجرتها "الغد" على بعض مراكز الاقتراع والفرز المنتشرة في مختلف مناطق "ثالثة عمان"، إن عملية الاقتراع جرت بيسر ونظام واضحين، مشيرين لمساندة القائمين على عملية الاقتراع للناخبين وتوجيههم وفق تعامل لبق ودمث من قبل الجهات الأمنية والتنظيمية.
إلا أن مجريات العملية الانتخابية لم تخلُ من مشاهد رصدتها "الغد" أمام مداخل بعض المراكز، والتي تمثلت أبرزها في التواجد الكثيف لمؤازري المترشحين والمترشحات على الأبواب "الخارجية" لساحات تلك المراكز، والذين قاموا بدورهم بتوزيع منشورات "دعاية انتخابية" للمتوجهين في طريقهم لصندوق الاقتراع الخاص بهم.
من ناحيتها، قالت المقترعة أمينة الشرّاب التي أدلت بصوتها في مركز الاقتراع بمدرسة نديم الملّاح الأساسية للبنين، لواء وادي السير، إنها صوّتت لصالح من تراه مناسبا لخدمة المنطقة والمملكة بشكل عام، ولم يكن اقتراعها مرتبطا بأي عوامل عائلية أو أسرية، مؤكدة سلاسة وتنظيم العملية الانتخابية داخل المركز، ضمن إشراف الكوادر المعنية.
وقال الشاب أوس العفيشات الذي أدلى بصوته الانتخابي في مركز الاقتراع بمدرسة الأميرة هيا بنت الحسين الأساسية، لواء ناعور، إن العملية الانتخابية جرت بسهولة ويسر وتنظيم، ولم يشبها أي عوائق.
من جهتها، أكدت الشابة رنيم المناصير، 18 عاما، التي توجهت لمركزها في مدرسة أم عبهرة الثانوية المختلطة، منطقة مرج الحمام، حماسها الشديد للمشاركة في عملية الاقتراع وانتخاب مترشحها "الأفضل"، سيما وأنها المرة الأولى التي ستتمكن فيها من اختيار ودعم المترشح المناسب.
وشاركتها الرأي أم هاشم المناصير، التي بقيت متواجدة أمام مركزها الانتخابي في "أم عبهرة"، مرج الحمام، عقب إدلائها بصوتها، إزاء النظام والسلاسة وتنظيم العملية الانتخابية داخل مركز الاقتراع، مؤكدة أن وجودها في إطار حدود المركز الانتخابي، يعزز ويشيع أجواء من الإيجابية والأريحية النفسية اللازمة.
أما مركز الاقتراع والفرز في مدرسة جميل شاكر الثانوية للبنين، منطقة الصويفية، فشهد إقبالا متواضعا للناخبين وسط وجود "جيد" لمؤازري المترشحين خارج محيط ساحات المدرسة.
وفي هذا الإطار، أكد المقترع كمال عرب والذي أدلى بصوته الانتخابي في "جميل شاكر"، أن تصويته لصالح المترشح أو المترشحة، جرى بناء على أسس المصلحة والمنفعة العامة لا على أي أساس أو اعتبارات أخرى.
وتطغى أجواء تجمع بين البعدين الحزبي من جهة، والعشائري من جهة أخرى في "ثالثة عمان"، والتي تمثل %24.8 من مجموع الناخبين في دوائر العاصمة الثلاث والبالغ عددهم 485.671، من أصل الـ 1.958.458 مجموع الناخبين في العاصمة.
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