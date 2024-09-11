عمان الأولى.. مشاركة الناخبين في الاقتراع فاترة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب إغلاق صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس النواب الـ20 بمشاركة أكثر من 1.5 مليون ناخب وناخبة وبنسبة زادت عن 30 %.
وفي دائرة عمّان الأولى، الأكبر مساحة على مستوى العاصمة، شهدت عملية الاقتراع فتورا، خصوصا وأن ذلك تجلّى بمشاركة نحو 13 % من عدد المقترعين الإجمالي البالغ 617 ألفا و759 ناخبا وناخبة.
وفُتحت عند السابعة من صباح أمس، صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين، في انتخابات
تهيمن عليها الأحزاب لأول مرة في تاريخ المملكة.
وأغلقت الهيئة صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة، أمس، إن الانتخابات الحالية هي الأولى التي يشارك فيها هذا العدد الكبير من الأحزاب.
وقال رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الأولى بالعاصمة عمّان د.أجمل الطويقات، إن العملية الانتخابية في الدائرة لم تشهد حالات سلبية كثيرة تعيق سير الانتخابات، وإنما بضعة تجاوزات تم التعامل معها في حينها.
ولفت الطويقات إلى أن الزخم الانتخابي كان عاديا في الفترة الصباحية والمسائية.
وسجّلت بعض مراكز الاقتراع مخالفات تم التعامل معها أمنيا وقضائيا، إلا أن السمة الغالبة على العملية الانتخابية هي السلاسة واليُسر.
وقال الطويقات إن مركز اقتراع في طبربور شهد واقعة تزوير هوية، بعد أن قام أحد الأشخاص باستخدام هوية شخص آخر في محاولة للتصويت بواسطتها، الأمر الذي أدى إلى كشف أمره وتحويله إلى المدعي العام.
وأكد ناخبون في مناطق المقابلين وخريبة السوق وأم قصير وطبربور أن العملية الانتخابية مهمة، إلا أن المشاركة ضعيفة.
ولفتوا إلى أن عدم إلمام بعض الناخبين بقانون الانتخاب الجديد من أسباب العزوف عن المشاركة بالانتخابات.
وعاشت "عمان الأولى" على مدار الأيام الماضية، عرسا انتخابيا، تجلى بانتشار صور المترشّحين بالإضافة إلى الحراك الانتخابي الذي كان يتوقّعه الكثيرون أن يكون مؤشرا على الزخم يوم الانتخابات.
يُذكر أن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، قال إن الهيئة ومنذُ أكثر من عام تقوم بالإعداد للعملية الانتخابية في جميع الاتجاهات، حيث لم يقتصر العمل فقط على الانتخابات وإنما بإعادة تسجيل الأحزاب الجديدة وتصويب أوضاع الأحزاب المسجلة.
وأكد المعايطة وجود 38 حزبا سياسيا مسجلا، منهم 36 حزبا يُشارك في الانتخابات النيابية عبر 25 قائمة حزبية.
ولفتا إلى أنه تم توزيع 5115219 أردنيا وأردنية، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة، على صناديق الاقتراع، موضحا أن عملية الترشح مرت بسلاسة تامة وحتى تقديم مرحلة تقديم الطعون التي اقتصرت على 3 طعون فقط.
وشدد المعايطة على أنه سيتم إجراء الفرز في نفس الغرفة مراقبة مندوبي القوائم، وأنه سيتم تسليم المندوبين نسخة من محضر كل صندوق بعد تدقيقه داخل الغرفة.
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