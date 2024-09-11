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عمان الأولى.. مشاركة الناخبين في الاقتراع فاترة

9/11/2024 12:09:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب إغلاق صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس النواب الـ20 بمشاركة أكثر من 1.5 مليون ناخب وناخبة وبنسبة زادت عن 30 %.
وفي دائرة عمّان الأولى، الأكبر مساحة على مستوى العاصمة، شهدت عملية الاقتراع فتورا، خصوصا وأن ذلك تجلّى بمشاركة نحو 13 % من عدد المقترعين الإجمالي البالغ 617 ألفا و759 ناخبا وناخبة.
وفُتحت عند السابعة من صباح أمس، صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين، في انتخابات تهيمن عليها الأحزاب لأول مرة في تاريخ المملكة.
وأغلقت الهيئة صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة، أمس، إن الانتخابات الحالية هي الأولى التي يشارك فيها هذا العدد الكبير من الأحزاب.
وقال رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الأولى بالعاصمة عمّان د.أجمل الطويقات، إن العملية الانتخابية في الدائرة لم تشهد حالات سلبية كثيرة تعيق سير الانتخابات، وإنما بضعة تجاوزات تم التعامل معها في حينها.
ولفت الطويقات إلى أن الزخم الانتخابي كان عاديا في الفترة الصباحية والمسائية.
وسجّلت بعض مراكز الاقتراع مخالفات تم التعامل معها أمنيا وقضائيا، إلا أن السمة الغالبة على العملية الانتخابية هي السلاسة واليُسر.
وقال الطويقات إن مركز اقتراع في طبربور شهد واقعة تزوير هوية، بعد أن قام أحد الأشخاص باستخدام هوية شخص آخر في محاولة للتصويت بواسطتها، الأمر الذي أدى إلى كشف أمره وتحويله إلى المدعي العام.
وأكد ناخبون في مناطق المقابلين وخريبة السوق وأم قصير وطبربور أن العملية الانتخابية مهمة، إلا أن المشاركة ضعيفة.
ولفتوا إلى أن عدم إلمام بعض الناخبين بقانون الانتخاب الجديد من أسباب العزوف عن المشاركة بالانتخابات.
وعاشت "عمان الأولى" على مدار الأيام الماضية، عرسا انتخابيا، تجلى بانتشار صور المترشّحين بالإضافة إلى الحراك الانتخابي الذي كان يتوقّعه الكثيرون أن يكون مؤشرا على الزخم يوم الانتخابات.
يُذكر أن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، قال إن الهيئة ومنذُ أكثر من عام تقوم بالإعداد للعملية الانتخابية في جميع الاتجاهات، حيث لم يقتصر العمل فقط على الانتخابات وإنما بإعادة تسجيل الأحزاب الجديدة وتصويب أوضاع الأحزاب المسجلة.
وأكد المعايطة وجود 38 حزبا سياسيا مسجلا، منهم 36 حزبا يُشارك في الانتخابات النيابية عبر 25 قائمة حزبية.
ولفتا إلى أنه تم توزيع 5115219 أردنيا وأردنية، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة، على صناديق الاقتراع، موضحا أن عملية الترشح مرت بسلاسة تامة وحتى تقديم مرحلة تقديم الطعون التي اقتصرت على 3 طعون فقط.
وشدد المعايطة على أنه سيتم إجراء الفرز في نفس الغرفة مراقبة مندوبي القوائم، وأنه سيتم تسليم المندوبين نسخة من محضر كل صندوق بعد تدقيقه داخل الغرفة.

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