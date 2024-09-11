Wednesday, 11 September 2024 09:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدو الوسط: الحزبية تحضر بقوة في دائرة يغلب عليها العشائرية

9/11/2024 12:09:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان -تنافس 27 مترشحا ومترشحة على الفوز بـ3 مقاعد مخصصة لدائرة بدو الوسط، من ضمنها "الكوتا" التي تتنافس على مقعدها 9 مترشحات، وقد شهدت مراكز الاقتراع منافسة قوية بين القوائم المحلية الـ9، بينما حضرت القوائم الحزبية على نحو واضح في دائرة، تعد واسعة الجغرافيا، يغلب عليها الطابع العشائري الخالص، وهو ما يفسر وجود قائمتين حزبيتين يتصدر المركز الأول فيهما اثنان من أبناء البادية الوسطى.
وخاض 4 نواب في المجلس النيابي السابق غمار المنافسة في هذه الانتخابات، مرتكزين على ما تحقق لهم في الدورة السابقة، من نجاح في استقطاب أصوات دائرة بدو الوسط، كما ظهرت اسماء جديدة تخوض هذه التجربة لأول مرة لتنافس على مقاعد الدائرة الثلاث ومن ضمنها "الكوتا"، ويخوض الانتخابات أيضا أسماء لها تجربة برلمانية في مجالس سابقة، كانوا حصلوا على أصوات تحفزهم على تكرار التجربة.
ويبلغ عدد ناخبي دائرة بدو الوسط 76322، من بينهم 30935 ناخبا، و 41041 ناخبة.
وفي ذات السياق، قال مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب، إن حالات التصويت العلني في بعض مناطق البادية الوسطى متوقعة وسيتم التعامل معها وفق القانون.
وكانت "الغد" رصدت حالات التصويت العلني في عدد من مراكز الاقتراع بالبادية الوسطى.
وما ميز الانتخابات الحالية للدائرة، وجود أكثر من مترشح في الفرع العشائري الواحد، ما ينبئ بصعوبة المعركة الانتخابية وقساوتها، إذ تتعزز حظوظ فروع عشائرية لا تمتلك قوة تصويتية كبيرة.
ويرى مترشحون أن ارتفاع عدد المتنافسين أدى لتوزع الاصوات بين القوائم الـ9 المترشحة، في حين لمس المراقب حراكا انتخابيا عالي المستوى في الدائرة، مرده محاولات القوائم المتنافسة لكسب ود بعض العشائر التي لم تفرز مترشحين عنها.
إلى ذلك، يرى مراقبون للمشهد الانتخابي أن عامل الحسم في الانتخابات، يجب أن يعتمد على مستوى الوعي السياسي والثقافي للمترشح، مشيرين إلى أن واقع الحال، هو تراجع البعد السياسي وتعاظم البعد الاجتماعي والعودة إلى النزعة الفردية والاجتماعية، لتكون الضابط للإيقاع في هذه الدائرة.

MENAFN11092024000072011014ID1108660149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث