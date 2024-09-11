بدو الوسط: الحزبية تحضر بقوة في دائرة يغلب عليها العشائرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان -تنافس 27 مترشحا ومترشحة على الفوز بـ3 مقاعد مخصصة لدائرة بدو الوسط، من ضمنها "الكوتا" التي تتنافس على مقعدها 9 مترشحات، وقد شهدت مراكز الاقتراع منافسة قوية بين القوائم المحلية الـ9، بينما حضرت القوائم الحزبية على نحو واضح في دائرة، تعد واسعة الجغرافيا، يغلب عليها الطابع العشائري الخالص، وهو ما يفسر وجود قائمتين حزبيتين يتصدر المركز الأول فيهما اثنان من أبناء البادية الوسطى.
وخاض 4 نواب في المجلس النيابي السابق غمار المنافسة في هذه الانتخابات، مرتكزين على ما تحقق لهم في الدورة السابقة، من نجاح في استقطاب أصوات دائرة بدو الوسط، كما ظهرت اسماء جديدة تخوض هذه التجربة لأول مرة لتنافس على مقاعد الدائرة الثلاث ومن ضمنها "الكوتا"، ويخوض الانتخابات أيضا أسماء لها تجربة برلمانية في مجالس سابقة، كانوا حصلوا على أصوات تحفزهم على تكرار التجربة.
ويبلغ عدد ناخبي دائرة بدو الوسط 76322، من بينهم 30935 ناخبا، و 41041 ناخبة.
وفي ذات السياق، قال مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب، إن حالات التصويت العلني في بعض مناطق البادية الوسطى متوقعة وسيتم التعامل معها وفق القانون.
وكانت "الغد" رصدت حالات التصويت العلني في عدد من مراكز الاقتراع بالبادية الوسطى.
وما ميز الانتخابات الحالية للدائرة، وجود أكثر من مترشح في الفرع العشائري الواحد، ما ينبئ بصعوبة المعركة الانتخابية وقساوتها، إذ تتعزز حظوظ فروع عشائرية لا تمتلك قوة تصويتية كبيرة.
ويرى مترشحون أن ارتفاع عدد المتنافسين أدى لتوزع الاصوات بين القوائم الـ9 المترشحة، في حين لمس المراقب حراكا انتخابيا عالي المستوى في الدائرة، مرده محاولات القوائم المتنافسة لكسب ود بعض العشائر التي لم تفرز مترشحين عنها.
إلى ذلك، يرى مراقبون للمشهد الانتخابي أن عامل الحسم في الانتخابات، يجب أن يعتمد على مستوى الوعي السياسي والثقافي للمترشح، مشيرين إلى أن واقع الحال، هو تراجع البعد السياسي وتعاظم البعد الاجتماعي والعودة إلى النزعة الفردية والاجتماعية، لتكون الضابط للإيقاع في هذه الدائرة.
MENAFN11092024000072011014ID1108660149
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.