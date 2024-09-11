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ثانية عمان.. وتيرة تنافس شديدة بين المترشحين.. وقوة جذب عالية للناخبين

9/11/2024 12:09:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات وآلاء مظهر عمان - شهدت الدائرة الثانية في العاصمة عمان يوم الاقتراع تطورات لافتة، أثارت اهتمام المراقبين والناخبين على حد سواء، ورصدتها "الغد" خلال جولتها على مراكز الاقتراع بالدائرة التي تشكل مركز ثقل انتخابي وتصويتي في عمان، وقد كانت وتيرة الحراك الانتخابي للمترشحين وأنصارهم فيها عالية.
في البداية، سجلت مراكز الاقتراع إقبالاً ضعيفًا خلال ساعات الصباح، لكن الوضع شهد تحسنا ملحوظا بعد عصر أمس، إذ ارتفع عدد المقترعين على نحو جيد، وتعد "الثانية" الأعلى في عدد الناخبين، ليس فقط على مستوى المحافظة، بل وعلى مستوى المملكة، بعد أن توسعت الخريطة الجغرافية للدوائر الانتخابية، إثر تقليص عددها في العاصمة إلى 3، وفق القانون الانتخابي الجديد.
ومما شهدته الدائرة من ملاحظات، تلقي ناخبين المساعدة من مندوبي المترشحين للتعرف على عملية الاقتراع في بعض المراكز، وبرغم نشر فيديوهات توضيحية لشرح كيفية التصويت، فإن مشاهدة مندوبي مترشحين يدربون على الاقتراع قد يثير تساؤلات حول خلل في العملية الانتخابية، وتأثير هذه الأفعال على النتائج.
وحتى بعد ظهيرة أمس، وصلت نسبة التصويت لـ14 %، إذ تعتبر هذه النسبة عالية مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من الناخبين بالمشاركة في العملية الديمقراطية، إذ وفق مراقبين، لم تتجاوز نسبة التصويت في "الثانية" التي توصف بـ"دائرة الحيتان" عندما كانت دائرة ثالثة قبل دمج الدوائر، في الانتخابات السابقة 8 %، بحيث يغلب على الناخبين عدم إقبالهم على صناديق الاقتراع.
وقد شهدت الانتخابات مشاركة لافتة من الشباب، وهو مؤشر إيجابي على انخراط الجيل الجديد في العملية السياسية. وفي الوقت نفسه، كان التصويت ميسرا لكبار السن، إذ اتخذت التدابير لضمان راحتهم وسهولة اقتراعهم.
من جهة أخرى، لوحظت عمليات تصوير لورق التصويت من ناخبين في مراكز اقتراع، وهي مسألة قد تتطلب التحقيق لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي تأثير غير مرغوب فيه على النتائج.
وفي المناطق التي تشهد تجمعات عشائرية قوية، كانت المنافسة شديدة، إذ عززت الدعاية الانتخابية عبر مندوبي المترشحين على نحو مكثف أمام المراكز، وهذا التنافس قد يكون له تأثير كبير على نتائج الانتخابات فيها.
في الختام، تبرز الانتخابات في "الثانية" كحدث معقد، يعكس التفاعلات السياسية والاجتماعية في المنطقة، مع استمرار التصويت، بحيث سيظل ضروريا متابعة أي تطورات جديدة والتأكد من نزاهة العملية لضمان تحقيق نتائج عادلة ودقيقة.
وبلغ عدد الناخبين في "الثانية" 853،551، بينهم 438،219 ناخبة، و415،332 ناخبا، وخصص لها 8 مقاعد، منها مقعد لـ"كوتا" المرأة ومقعد للمسيحيين، وهي تضم مناطق: اليرموك، رأس العين، بدر، المدينة، زهران، العبدلي، منطقة بسمان من لواء ماركا.
وخاض الانتخابات فيها 9 قوائم هي: الحق، نمو، الوحدة، النخبة، النشامى، جبهة العمل الإسلامي، تحالف نماء والعمل، الكرامة، الاتحاد، مثلها 71 مترشحا ومترشحة، بينهم 53 مترشحا تنافس، و9 مترشحات "كوتا"، و9 مترشحين للمقعد المسيحي.
ووسط هذا التنافس بين القوائم في "الثانية"، والذي يظهر على نحو جلي في المشهد الانتخابي، يصعب التنبؤ والتوقع بمعرفة القوائم الفائزة، برغم وجود قوائم فيها مترشحون ذوو حضور انتخابي لافت، لكن السمة العامة في هذه الدائرة، هو التقارب بين القوائم المتنافسة.
وفي النطاق ذاته أيضا، كان هناك تفاوت في الإقبال على الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع والمناطق.
وشهدت مناطق معينة في الدائرة الثانية، في ساعات الصباح الباكر إقبالا ملحوظا ولافتا، في حين كان للتواجد الأمني المكثف على مداخل ومخارج المراكز، بتنظيم الدخول لمراكز الاقتراع واستتباب الأمن بشكل عام، دون حدوث أي معوقات تعكر صفو العملية الانتخابية.
وجرت العملية الانتخابية بسلاسة ويسر وفق مقترعين، إذ قالت المقترعة نادين إنها أدلت بصوتها بسهولة ويسر في مركز اقتراع مدرسة سكينة بنت الحسين، وإن اختيارها للمترشح جاء بعد دراسة مستفيضة واقتناعها التام ببرنامجه الانتخابي، لافتة إلى أن ابناء الدائرة أصبحوا يدركون أهمية منح صوتهم للشخص مناسب.
بدوره، قال تيسير حماد الذي انتخب في مدرسة سكينة أيضا، إن العملية الانتخابية جرت بشكل منظم، وإن ناخبين كانوا ينتخبون على نظام الفزعة وليس لقناعتهم بالمترشحين، وهذا يجب أن يتغير.
طارق جرار الذي انتخب في مدرسة عرجان الثانوية للبنات، قال إن العملية الانتخابية جرت بسهولة وإجراءاتها كانت واضحة، وإنه اختار مترشحه عن قناعته شخصية، بأنه الشخص المناسب لهذا المكان، مبينا أن جل همه وصول مشرعين للمجلس، فالنائب دوره رقابي وتشريعي وليس خدماتي، والنائب القوي والمشرع، يضع تشريعا مناسبا يلبي فيه احتياجات المواطنين، ومن هنا كان اختياري.
من ناحيتها، قالت أم محمد التي انتخبت في مدرسة الإسراء الأساسية المختلطة، أديت واجبي وحقي الانتخابي كوننا بحاجة لاختيار مترشح يكون قادرا على تمثيلنا خير تمثيل.
وأوضحت، أنها أدلت بصوتها للقائمة التي أعتقد بأن برنامجها الانتخابي قابل للتنفيذ، مضيفة "مللنا من الشعارات التي يعجز أصحابها عن تنفيذها بعد وصولهم للبرلمان، نريد نوابا يقدمون مصلحة الوطن والمواطن عن أي مصالح أخرى".
أم زياد التي أدلت بصوتها في مدرسة بنت عدي الثانوية للبنات، أكدت أن إجراءات الاقتراع كانت سلسلة ولا تستغرق وقتا طويلا، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لفرز أعضاء فاعلين في مجلس النواب، يعبرون عن الإرادة الشعبية.
إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الثانية في العاصمة زيد السعايدة، أن العملية الانتخابية وقبيل نحو نصف ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع "سارت بسلاسة ويسر"، مضيفا أن إقبال الناخبين في الدائرة، كان متفاوتا من مركز لآخر حتى الـ6 مساء، لافتا إلى أن عدد مراكز الاقتراع والفرز بالدائرة 1007 مراكز، تضم 577 صندوق اقتراع.
ونوه بالإقبال كان قويا في مناطق بسمان والجوفة والقصور والنزهة واليرموك وبعض مناطق بدر ونزال، مما استدعى زيادة عدد الخلوات في المدارس نتيجة لإقبال الشديد الذي تشهده هذه المدارس منذ ساعات الصباح.

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