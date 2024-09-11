ثانية عمان.. وتيرة تنافس شديدة بين المترشحين.. وقوة جذب عالية للناخبين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات وآلاء مظهر
عمان - شهدت الدائرة الثانية في العاصمة عمان يوم الاقتراع تطورات لافتة، أثارت اهتمام المراقبين والناخبين على حد سواء، ورصدتها "الغد" خلال جولتها على مراكز الاقتراع بالدائرة التي تشكل مركز ثقل انتخابي وتصويتي في عمان، وقد كانت وتيرة الحراك الانتخابي للمترشحين وأنصارهم فيها عالية.
في البداية، سجلت مراكز الاقتراع إقبالاً ضعيفًا خلال ساعات الصباح، لكن الوضع شهد تحسنا ملحوظا بعد عصر أمس، إذ ارتفع عدد المقترعين على نحو جيد، وتعد "الثانية" الأعلى في عدد الناخبين، ليس فقط على مستوى المحافظة، بل وعلى مستوى المملكة، بعد أن توسعت الخريطة الجغرافية للدوائر الانتخابية، إثر تقليص عددها في العاصمة إلى 3، وفق القانون الانتخابي الجديد.
ومما شهدته الدائرة من ملاحظات، تلقي ناخبين المساعدة من مندوبي المترشحين للتعرف على عملية الاقتراع في بعض المراكز، وبرغم نشر فيديوهات توضيحية لشرح كيفية التصويت، فإن مشاهدة مندوبي مترشحين يدربون على الاقتراع قد يثير تساؤلات حول خلل في العملية الانتخابية، وتأثير هذه الأفعال على النتائج.
وحتى بعد ظهيرة أمس، وصلت نسبة التصويت لـ14 %، إذ تعتبر هذه النسبة عالية مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من الناخبين بالمشاركة في العملية الديمقراطية، إذ وفق مراقبين، لم تتجاوز نسبة التصويت في "الثانية" التي توصف بـ"دائرة الحيتان" عندما كانت دائرة ثالثة قبل دمج الدوائر، في الانتخابات السابقة 8 %، بحيث يغلب على الناخبين عدم إقبالهم على صناديق الاقتراع.
وقد شهدت الانتخابات مشاركة لافتة من الشباب، وهو مؤشر إيجابي على انخراط الجيل الجديد في العملية السياسية. وفي الوقت نفسه، كان التصويت ميسرا لكبار السن، إذ اتخذت التدابير لضمان راحتهم وسهولة اقتراعهم.
من جهة أخرى، لوحظت عمليات تصوير لورق التصويت من ناخبين في مراكز اقتراع، وهي مسألة قد تتطلب التحقيق لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي تأثير غير مرغوب فيه على النتائج.
وفي المناطق التي تشهد تجمعات عشائرية قوية، كانت المنافسة شديدة، إذ عززت الدعاية الانتخابية عبر مندوبي المترشحين على نحو مكثف أمام المراكز، وهذا التنافس قد يكون له تأثير كبير على نتائج الانتخابات فيها.
في الختام، تبرز الانتخابات في "الثانية" كحدث معقد، يعكس التفاعلات السياسية والاجتماعية في المنطقة، مع استمرار التصويت، بحيث سيظل ضروريا متابعة أي تطورات جديدة والتأكد من نزاهة العملية لضمان تحقيق نتائج عادلة ودقيقة.
وبلغ عدد الناخبين في "الثانية" 853،551، بينهم 438،219 ناخبة، و415،332 ناخبا، وخصص لها 8 مقاعد، منها مقعد لـ"كوتا" المرأة ومقعد للمسيحيين، وهي تضم مناطق: اليرموك، رأس العين، بدر، المدينة، زهران، العبدلي، منطقة بسمان من لواء ماركا.
وخاض الانتخابات فيها 9 قوائم هي: الحق، نمو، الوحدة، النخبة، النشامى، جبهة العمل الإسلامي، تحالف نماء والعمل، الكرامة، الاتحاد، مثلها 71 مترشحا ومترشحة، بينهم 53 مترشحا تنافس، و9 مترشحات "كوتا"، و9 مترشحين للمقعد المسيحي.
ووسط هذا التنافس بين القوائم في "الثانية"، والذي يظهر على نحو جلي في المشهد الانتخابي، يصعب التنبؤ والتوقع بمعرفة القوائم الفائزة، برغم وجود قوائم فيها مترشحون ذوو حضور انتخابي لافت، لكن السمة العامة في هذه الدائرة، هو التقارب بين القوائم المتنافسة.
وفي النطاق ذاته أيضا، كان هناك تفاوت في الإقبال على الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع والمناطق.
وشهدت مناطق معينة في الدائرة الثانية، في ساعات الصباح الباكر إقبالا ملحوظا ولافتا، في حين كان للتواجد الأمني المكثف على مداخل ومخارج المراكز، بتنظيم الدخول لمراكز الاقتراع واستتباب الأمن بشكل عام، دون حدوث أي معوقات تعكر صفو العملية الانتخابية.
وجرت العملية الانتخابية بسلاسة ويسر وفق مقترعين، إذ قالت المقترعة نادين إنها أدلت بصوتها بسهولة ويسر في مركز اقتراع مدرسة سكينة بنت الحسين، وإن اختيارها للمترشح جاء بعد دراسة مستفيضة واقتناعها التام ببرنامجه الانتخابي، لافتة إلى أن ابناء الدائرة أصبحوا يدركون أهمية منح صوتهم للشخص مناسب.
بدوره، قال تيسير حماد الذي انتخب في مدرسة سكينة أيضا، إن العملية الانتخابية جرت بشكل منظم، وإن ناخبين كانوا ينتخبون على نظام الفزعة وليس لقناعتهم بالمترشحين، وهذا يجب أن يتغير.
طارق جرار الذي انتخب في مدرسة عرجان الثانوية للبنات، قال إن العملية الانتخابية جرت بسهولة وإجراءاتها كانت واضحة، وإنه اختار مترشحه عن قناعته شخصية، بأنه الشخص المناسب لهذا المكان، مبينا أن جل همه وصول مشرعين للمجلس، فالنائب دوره رقابي وتشريعي وليس خدماتي، والنائب القوي والمشرع، يضع تشريعا مناسبا يلبي فيه احتياجات المواطنين، ومن هنا كان اختياري.
من ناحيتها، قالت أم محمد التي انتخبت في مدرسة الإسراء الأساسية المختلطة، أديت واجبي وحقي الانتخابي كوننا بحاجة لاختيار مترشح يكون قادرا على تمثيلنا خير تمثيل.
وأوضحت، أنها أدلت بصوتها للقائمة التي أعتقد بأن برنامجها الانتخابي قابل للتنفيذ، مضيفة "مللنا من الشعارات التي يعجز أصحابها عن تنفيذها بعد وصولهم للبرلمان، نريد نوابا يقدمون مصلحة الوطن والمواطن عن أي مصالح أخرى".
أم زياد التي أدلت بصوتها في مدرسة بنت عدي الثانوية للبنات، أكدت أن إجراءات الاقتراع كانت سلسلة ولا تستغرق وقتا طويلا، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لفرز أعضاء فاعلين في مجلس النواب، يعبرون عن الإرادة الشعبية.
إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الثانية في العاصمة زيد السعايدة، أن العملية الانتخابية وقبيل نحو نصف ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع "سارت بسلاسة ويسر"، مضيفا أن إقبال الناخبين في الدائرة، كان متفاوتا من مركز لآخر حتى الـ6 مساء، لافتا إلى أن عدد مراكز الاقتراع والفرز بالدائرة 1007 مراكز، تضم 577 صندوق اقتراع.
ونوه بالإقبال كان قويا في مناطق بسمان والجوفة والقصور والنزهة واليرموك وبعض مناطق بدر ونزال، مما استدعى زيادة عدد الخلوات في المدارس نتيجة لإقبال الشديد الذي تشهده هذه المدارس منذ ساعات الصباح.
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