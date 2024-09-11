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الخصاونة: الانتخابات تشكل المحطة التنفيذية الأولى للتحديث السياسي

9/11/2024 12:09:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أدلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بصوته في الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين صباح أمس، في مدرسة تيسير ظبيان الثانوية للبنين في منطقة أم أذينة بعمان الدائرة الثانية.
وقال رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين عقب الإدلاء بصوته "لقد تشرفت (اليوم) أمس بتأدية حقي الدستوري واجبي الوطني كمواطن أردني بالإدلاء بصوتي في الدائرة الثانية المحلية مكان سكني عمان والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم الذي يشكل المحطة الأولى التنفيذية لعملية التحديث السياسي والتي انبثق عنها قانون جديد للأحزاب السياسية وقانون جديد للانتخاب أصبحت بمقتضاه قائمة وطنية حزبية وقائمة محلية".
وأكد الخصاونة أن هذا يوم كبير ومسار واستحقاق دستوري أصر جلالة الملك على أن يجري في وقته وهذا دلالة على صلابة وقوة ومتانة المملكة الأردنية الهاشمية وعلى وضوح مسارها بقياده جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأعرب عن الأمل بأن يكون مستوى الإقبال على الاقتراع مرتفعاً ويليق بهذه المناسبة الوطنية ويليق بالمواطن الأردني وبالخطى الثابتة التي ندخل بها واثقين إلى المئوية الثانية من عمر الدولة والبناء على إنجاز كبير في المئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية.
وناشد المواطنين، وخاصة فئة الشباب والشابات للإقبال على صناديق الاقتراع واختيار من يرونه الأفضل من القوائم العامة المخصصة للأحزاب الأردنية المعبرة عن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المميزة للمجتمع الأردني والمرشح الأمثل على القوائم المحلية الذي يتوخون فيه القدرة على أن يمارس دوراً فاعلاً في التعبير عن طموحاتهم وتطلعاتهم وآرائهم وأن يساهم في عملية الرقابة والتشريع الفعال في إطار الفصل المرن والتعاون ما بين السلطات المكرس في الدستور الأردني.
وأكد رئيس الوزراء ثقته بأن هذه المحطة وهي المحطة الأولى من مسار التحديث السياسي المستمر لثلاث دورات انتخابية قادمة ستزيد بلدنا بإذن الله منعة وستسير جنباً إلى جنب وبالتوازي مع المسار الاقتصادي والمسار الإداري من عملية التحديث الشامل.
وأعاد الخصاونة التأكيد على ضرورة الإقبال على صناديق الاقتراع، وخصوصاً من فئة الشباب والشابات باعتبارهم العمود الفقري للثروة الحقيقية الأردنية وهي الثروة البشرية ما يقربها إلى صنع القرار وإحداث التغيير المنشود والتغيير الإيجابي الذي ينشده جلالة الملك يعضده بذلك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.
وأكد أن الانتخابات هي المدخل للمشاركة الحقيقية للشباب في صنع القرار السياسي والاقتصادي وفي تحسين الأداء الإداري وفي المراقبة التشريعية وضرورة اختيار من يرونه يمتاز بالقدرة على التعبير عن هذه التطلعات التي نشترك فيها جميعا لتعزيز بلدنا والمضي به إلى آفاق أرحب وإلى المساحات والآفاق التي نستطيع أن نصل إليها بهمة مواطنينا والرؤية الثاقبة لقيادتنا.
ورداً على سؤال حول إجراء الانتخابات النيابية في ضوء الأوضاع الإقليمية، شدد الخصاونة على أن هذا بلد راسخ البنيان وواثق من نفسه ومن قيادته وشعبه ومؤسساته مضيفا "هذا البلد انبرى بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد والمضي قدماً في مسارات تحديثية اخرى في خضم هذه الأوضاع الإقليمية الصعبة وهذا العدوان الاسرائيلي الغاشم والمستمر على أهلنا في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية" .
وقال يجب أن نتذكر بأنه في خضم هذه الأحداث وهذه التحديات وآثارها الاقتصادية فإن هذا البلد رفع تصنيفه الائتماني اقتصادياً من وكالتين للتصنيف الائتماني الدولية الرئيسية وهي وكالة موديز ووكالة ستاندرد اند بورز في وقت خفضت فيه التصنيفات الائتمانية لأغلب دول المنطقة غير المنتجة للنفط.
وأكد الخصاونة أن الرسالة واضحة بأننا واثقون من أنفسنا ومؤسساتنا وبالقطع بأن المواطن الأردني على قدر عال من المسؤولية ومن القدرة والمنعة والصلابة والثبات والرسوخ والثقة بالنفس التي تمكننا دائما من أن نمضي قدما في المحطات المفصلية وفي استحقاقاتنا الدستورية وفي أدائنا الاقتصادي وفي مسار الإصلاح الإداري دون أن نتأثر بالأحداث والتوترات الإقليمية التي يتسبب فيها غياب حل الدولتين ويتسبب فيها هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وعنف المستوطنين وسلسلة الجرائم المقترفة والتي لها تداعيات اقليمية كبرى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأردن وبالرغم من موقعه وسط إقليم ملتهب إلا أنه يسير دائما بثبات وفي كل مرة كانت تجري الاستحقاقات الدستورية في مواقيتها ما يؤكد ثقتنا بأنفسنا وبلدنا وإيماننا بمواطنينا.
وأضاف أن أداءنا الاقتصادي ومسار التحديث الاقتصادي يسير على طريقه رغم المصاعب والتحديات التي نواجهها وكذلك مسار التحديث الإداري في إطار عملية التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن مسارات التحديث الشامل تتطلب الإسناد من شبابنا وشاباتنا من خلال الإقبال على الاقتراع لإحداث الفارق والتغيير الإيجابي المنشود في المسارات التحديثية جميعها.-(بترا)

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