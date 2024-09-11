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ضبط 7 مركبات أخفت لوحات الأرقام في معان

9/11/2024 12:09:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بينت مديرية الأمن العام أن الدوريات الأمنية العاملة في قيادة أمن إقليم الجنوب- مديرية شرطة معان، تمكنت من ضبط 7 مركبات أخفت لوحات أرقامها.


وأضافت المديرية أن عدداً من هذه المركبات حاول سائقوها الفرار قبل أن تحاصرها القوة الأمنية وتضبطها وسائقيها.


وشددت المديرية على أنها لن تتهاون مع أي خروج على القانون وستلقي القبض على كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم.
وأكدت أنها مستمرة في نشر كوادرها وتعزيزها من خلال قوة أمنيّة متجددة وحتى انتهاء جميع مراحل العملية الإنتخابية.

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