ضبط 7 مركبات أخفت لوحات الأرقام في معان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بينت مديرية الأمن العام أن الدوريات الأمنية العاملة في قيادة أمن إقليم الجنوب- مديرية شرطة معان، تمكنت من ضبط 7 مركبات أخفت لوحات أرقامها.
وأضافت المديرية أن عدداً من هذه المركبات حاول سائقوها الفرار قبل أن تحاصرها القوة الأمنية وتضبطها وسائقيها.
وشددت المديرية على أنها لن تتهاون مع أي خروج على القانون وستلقي القبض على كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم.
وأكدت أنها مستمرة في نشر كوادرها وتعزيزها من خلال قوة أمنيّة متجددة وحتى انتهاء جميع مراحل العملية الإنتخابية.
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