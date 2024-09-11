ضبط 7 مركبات أخفت لوحات الأرقام في معان



وأضافت المديرية أن عدداً من هذه المركبات حاول سائقوها الفرار قبل أن تحاصرها القوة الأمنية وتضبطها وسائقيها.



وشددت المديرية على أنها لن تتهاون مع أي خروج على القانون وستلقي القبض على كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم.

وأكدت أنها مستمرة في نشر كوادرها وتعزيزها من خلال قوة أمنيّة متجددة وحتى انتهاء جميع مراحل العملية الإنتخابية.