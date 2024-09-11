المعايطة: نصف مليون أردني مغترب مسجلون لم يتمكنوا من الاقتراع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
عمّان - "هذه الانتخابات مصدر فخر للأردنيين"، بهذه العبارة، دحض رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أي تكهنات سابقة أو تخمينات، تحاول الزعم بأن العملية الانتخابية التي جرت أمس، فاشلة.
واعتبر خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقده بعد إعلان الهيئة المستقلة، إغلاق صناديق اقتراع
الانتخابات النيابية للعام 2024 عند الساعة السابعة مساء، دون أي تمديد لها، وفق تعليمات قانون الانتخاب، أن النسبة التي وثقتها الهيئة للمشاركة الانتخابية ووصلت لـ32.25 % ليست هي التي يفترض النظر إليها، ذلك أن النسبة الموضوعية لها هي 36 %، جراء احتساب 515 ألف مواطن أردني مغترب، مدرجين على جداول الناخبين، في هذا النطاق، فإن هذه النسبة ليست وحدها مصدر فخر الأردنيين وفق تعبير المعايطة، بل أيضا تراجع المخالفات والتجاوزات في يوم الاقتراع، وأنها "قليلة جدا مقارنة بانتخابات سابقة".
كشف المعايطة عن أن العدد النهائي للناخبين وصل إلى 1,638,351 من أصل 5,080,858 ناخبًا مسجلاً، وبنسبة اقتراع بلغت 32.25 %، بزيادة تصل إلى 250,640 عن عددهم في انتخابات العام 2020، وبما يعادل 18 %، مبينا أن نسبة الناخبين الذكور بلغت 35.6 % والإناث 29.17 %، وسُجلت أعلى نسبة مشاركة في الكرك بـ61.73 %.
رئيس الهيئة، أشاد بجهود الأجهزة الأمنية وسرعة سيطرتها على المخالفات خلال العملية الانتخابية، منوها بأن واحدة من ميزات هذه الانتخابات، أنها اتخذت طابعا إلكترونيا، ما جعل جميع الأردنيين شركاء بمراقبة نتائجها التي كانت تظهر أولا بأول على منصة إلكترونية خصصتها الهيئة لهذه المهمة.
وعن أكبر تحد واجهته انتخابات 2024، قال المعايطة لـ"الغد" إنها عملية "التوعية بأهمية المشاركة في الانتخاب".
وتعليقا على بدء مترشحين ومؤازريهم فرحتهم قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات، قال "من حق الجميع أن يفرح، لكن لن يسمع ناخب كلمة سعادة النائب قبل الإعلان عن النتائج النهائية".
وبشأن المخالفات في العملية الانتخابية، أكد الناطق الإعلامي للهيئة محمد خير الرواشدة "تسجيل 44 تجاوزا، أحيلت للادعاء العام، وذلك خلال يوم اقتراع كامل"، مبينا أن نسبة التصويت ارتفعت بفعل مشاركة المحافظات الشمالية والجنوبية، ما يتطلب معالجة لهذه المسألة.
ومن بين المخالفات أيضا، تحدث الرواشدة عن انقطاع للتيار الكهربائي في مراكز اقتراع، لكن ذلك لم يؤثر على النتائج، كما جرى ضبط 7 حالات انتحال للشخصية، وحالة واحدة لرشوة انتخابية، و5 عدم تحبير، و29 تصوير لورقة الاقتراع، وحالتي تطاول على لجان انتخابية، مؤكدا أن أخطر ما يواجه الانتخابات هي أخطار فردية، مبينا أن المخالفات لم تصل لصناديق الاقتراع.
وفي هذا النطاق، غابت المفاجآت التقليدية والسلوكيات المعتادة والتي تعكر صفو المناخ الانتخابي، وحلت مكانها سلوكيات وممارسات وحتى هواجس جديدة، حيدت كل ما هو قديم على جنب، ورسمت بصمة خاصة لانتخابات مجلس النواب الـ20.
وأشار إلى أن الانتخابات فيما مضى، ارتبطت بسلوكيات ومخالفات وتطلعات، تمثلت بجرائم انتخابية خارجة على القانون، كالعنف الانتخابي، والمشاجرات، وإطلاق النار أمام مراكز الاقتراع، وشراء الأصوات، لكن في انتخابات 2024 لم نشهدها، وأصبحت هذه الأمور من الماضي، لتحل مكانها مشاهد جديدة، أقل حدة وأكثر حداثة في المشهد الانتخابي.
وبرزت في هذه الانتخابات الترجيحات بنسبة التصويت، وما إذا كانت ستقفز حاجز الـ34 % وفق توقعات سابقة لسياسيين أم لا، وفي النهاية وصلت إلى نسبة قريبة منها، مخيبة الآمال بتجاوزها، لتكون إثباتا بأن الروح الحزبية التي برزت في هذه الانتخابات، سيكون لها أثر برفع نسبة التصويت.
وسبب أول مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بعد فتح صناديق الاقتراع صباح أمس، حالة أشبه بـ"الخضة"، بأنه قد يكون ما صرح به الرواشدة لن يكون بمنزلة "فاتحة خير" على العملية الانتخابية، عندما كشف فيه بأن الهيئة رصدت جرائم انتخابية في دائرتي إربد الأولى ومحافظة معان، وأحيلت 34 مخالفة انتخابية للمدعي العام، ومنها 25 حالة اعتداء و3 حالات خرق لسرية التصويت وتصوير أوراق اقتراع، وقد أثارت جريمة خرق سرية التصويت التي جرت في معان، تساؤلات وتخوفات من تكرارها في محافظات أخرى.
وحتى يبث الطمأنينة، أكد الرواشدة أن الهيئة حتى ساعات الصباح الأولى، لم تشهد إشكالات تشكل رهبة في ممارسة العملية الانتخابية، وهو ما حدث بالفعل حتى نهاية اليوم الانتخابي، وكما وصفها المعايطة في تصريح صحفي له عصرا حين أعلن عن إحالة 41 مخالفة للادعاء العام "لم تحدث مخالفة تجرح سلمية الانتخابات، وهي تسير بشكل إيجابي ومنظم، ولم تحدث أخطاء كبيرة"، مشيرا إلى أن ما حدث هو رشوة انتخابية وهي لا تذكر مقارنة بما جرى في انتخابات سابقة.
على الجانب الآخر، لم تكن الأحزاب وحدها من وقع عليها اللوم والاتهام بـ"ضعفها" في رفع نسبة التصويت، بل أيضا برامج تمكين المرأة، التي كان لها نصيب من الاتهام بـ"الضعف"، بخاصة وأن نسبة مشاركة الإناث في الانتخابات كانت ضعيفة مقارنة بنسبة الذكور.
وقد وصلت نسبة مشاركتهن لـ48 %، وهي منخفضة مقارنة بما كان في انتخابات سابقة، ولا تتناسب مع شعارات التمكين النسائي، ولا مع توجهات لجنة التحديث السياسي، وقانون الانتخاب، الذي رفع من نسبة مقاعد المرأة في البرلمان، لكن النصف الممتلئ من كأس "انتخابات 2024"، كان القوة الشبابية المشاركة فيها، إذ حصدت من هم في الفئة العمرية بين 17 إلى 35 عاما من الذكور النسبة الأكثر تصويتا وبعدد 361.185 ألف مقترع، ومن هم فوق الـ65 عاما كانوا الأقل تصويتا، وبعدد مقترعين 69.5 ألف.
أما عدد المقترعات حسب الفئة العمرية للإناث، فحصدت من هن بين 17 إلى 35 عاما على الأكثر تصويتا، وبعدد مقترعات 332.2 ألف مقترعة، وأقل اقتراعا للفئة العمرية للإناث كانت لمن هن فوق الـ65 عاما، وبعدد 49.64 ألف.
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