Wednesday, 11 September 2024 09:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المعايطة: نصف مليون أردني مغترب مسجلون لم يتمكنوا من الاقتراع

9/11/2024 12:09:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمّان - "هذه الانتخابات مصدر فخر للأردنيين"، بهذه العبارة، دحض رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أي تكهنات سابقة أو تخمينات، تحاول الزعم بأن العملية الانتخابية التي جرت أمس، فاشلة.
واعتبر خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقده بعد إعلان الهيئة المستقلة، إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات النيابية للعام 2024 عند الساعة السابعة مساء، دون أي تمديد لها، وفق تعليمات قانون الانتخاب، أن النسبة التي وثقتها الهيئة للمشاركة الانتخابية ووصلت لـ32.25 % ليست هي التي يفترض النظر إليها، ذلك أن النسبة الموضوعية لها هي 36 %، جراء احتساب 515 ألف مواطن أردني مغترب، مدرجين على جداول الناخبين، في هذا النطاق، فإن هذه النسبة ليست وحدها مصدر فخر الأردنيين وفق تعبير المعايطة، بل أيضا تراجع المخالفات والتجاوزات في يوم الاقتراع، وأنها "قليلة جدا مقارنة بانتخابات سابقة".
كشف المعايطة عن أن العدد النهائي للناخبين وصل إلى 1,638,351 من أصل 5,080,858 ناخبًا مسجلاً، وبنسبة اقتراع بلغت 32.25 %، بزيادة تصل إلى 250,640 عن عددهم في انتخابات العام 2020، وبما يعادل 18 %، مبينا أن نسبة الناخبين الذكور بلغت 35.6 % والإناث 29.17 %، وسُجلت أعلى نسبة مشاركة في الكرك بـ61.73 %.
رئيس الهيئة، أشاد بجهود الأجهزة الأمنية وسرعة سيطرتها على المخالفات خلال العملية الانتخابية، منوها بأن واحدة من ميزات هذه الانتخابات، أنها اتخذت طابعا إلكترونيا، ما جعل جميع الأردنيين شركاء بمراقبة نتائجها التي كانت تظهر أولا بأول على منصة إلكترونية خصصتها الهيئة لهذه المهمة.
وعن أكبر تحد واجهته انتخابات 2024، قال المعايطة لـ"الغد" إنها عملية "التوعية بأهمية المشاركة في الانتخاب".
وتعليقا على بدء مترشحين ومؤازريهم فرحتهم قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات، قال "من حق الجميع أن يفرح، لكن لن يسمع ناخب كلمة سعادة النائب قبل الإعلان عن النتائج النهائية".
وبشأن المخالفات في العملية الانتخابية، أكد الناطق الإعلامي للهيئة محمد خير الرواشدة "تسجيل 44 تجاوزا، أحيلت للادعاء العام، وذلك خلال يوم اقتراع كامل"، مبينا أن نسبة التصويت ارتفعت بفعل مشاركة المحافظات الشمالية والجنوبية، ما يتطلب معالجة لهذه المسألة.
ومن بين المخالفات أيضا، تحدث الرواشدة عن انقطاع للتيار الكهربائي في مراكز اقتراع، لكن ذلك لم يؤثر على النتائج، كما جرى ضبط 7 حالات انتحال للشخصية، وحالة واحدة لرشوة انتخابية، و5 عدم تحبير، و29 تصوير لورقة الاقتراع، وحالتي تطاول على لجان انتخابية، مؤكدا أن أخطر ما يواجه الانتخابات هي أخطار فردية، مبينا أن المخالفات لم تصل لصناديق الاقتراع.
وفي هذا النطاق، غابت المفاجآت التقليدية والسلوكيات المعتادة والتي تعكر صفو المناخ الانتخابي، وحلت مكانها سلوكيات وممارسات وحتى هواجس جديدة، حيدت كل ما هو قديم على جنب، ورسمت بصمة خاصة لانتخابات مجلس النواب الـ20.
وأشار إلى أن الانتخابات فيما مضى، ارتبطت بسلوكيات ومخالفات وتطلعات، تمثلت بجرائم انتخابية خارجة على القانون، كالعنف الانتخابي، والمشاجرات، وإطلاق النار أمام مراكز الاقتراع، وشراء الأصوات، لكن في انتخابات 2024 لم نشهدها، وأصبحت هذه الأمور من الماضي، لتحل مكانها مشاهد جديدة، أقل حدة وأكثر حداثة في المشهد الانتخابي.
وبرزت في هذه الانتخابات الترجيحات بنسبة التصويت، وما إذا كانت ستقفز حاجز الـ34 % وفق توقعات سابقة لسياسيين أم لا، وفي النهاية وصلت إلى نسبة قريبة منها، مخيبة الآمال بتجاوزها، لتكون إثباتا بأن الروح الحزبية التي برزت في هذه الانتخابات، سيكون لها أثر برفع نسبة التصويت.
وسبب أول مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بعد فتح صناديق الاقتراع صباح أمس، حالة أشبه بـ"الخضة"، بأنه قد يكون ما صرح به الرواشدة لن يكون بمنزلة "فاتحة خير" على العملية الانتخابية، عندما كشف فيه بأن الهيئة رصدت جرائم انتخابية في دائرتي إربد الأولى ومحافظة معان، وأحيلت 34 مخالفة انتخابية للمدعي العام، ومنها 25 حالة اعتداء و3 حالات خرق لسرية التصويت وتصوير أوراق اقتراع، وقد أثارت جريمة خرق سرية التصويت التي جرت في معان، تساؤلات وتخوفات من تكرارها في محافظات أخرى.
وحتى يبث الطمأنينة، أكد الرواشدة أن الهيئة حتى ساعات الصباح الأولى، لم تشهد إشكالات تشكل رهبة في ممارسة العملية الانتخابية، وهو ما حدث بالفعل حتى نهاية اليوم الانتخابي، وكما وصفها المعايطة في تصريح صحفي له عصرا حين أعلن عن إحالة 41 مخالفة للادعاء العام "لم تحدث مخالفة تجرح سلمية الانتخابات، وهي تسير بشكل إيجابي ومنظم، ولم تحدث أخطاء كبيرة"، مشيرا إلى أن ما حدث هو رشوة انتخابية وهي لا تذكر مقارنة بما جرى في انتخابات سابقة.
على الجانب الآخر، لم تكن الأحزاب وحدها من وقع عليها اللوم والاتهام بـ"ضعفها" في رفع نسبة التصويت، بل أيضا برامج تمكين المرأة، التي كان لها نصيب من الاتهام بـ"الضعف"، بخاصة وأن نسبة مشاركة الإناث في الانتخابات كانت ضعيفة مقارنة بنسبة الذكور.
وقد وصلت نسبة مشاركتهن لـ48 %، وهي منخفضة مقارنة بما كان في انتخابات سابقة، ولا تتناسب مع شعارات التمكين النسائي، ولا مع توجهات لجنة التحديث السياسي، وقانون الانتخاب، الذي رفع من نسبة مقاعد المرأة في البرلمان، لكن النصف الممتلئ من كأس "انتخابات 2024"، كان القوة الشبابية المشاركة فيها، إذ حصدت من هم في الفئة العمرية بين 17 إلى 35 عاما من الذكور النسبة الأكثر تصويتا وبعدد 361.185 ألف مقترع، ومن هم فوق الـ65 عاما كانوا الأقل تصويتا، وبعدد مقترعين 69.5 ألف.
أما عدد المقترعات حسب الفئة العمرية للإناث، فحصدت من هن بين 17 إلى 35 عاما على الأكثر تصويتا، وبعدد مقترعات 332.2 ألف مقترعة، وأقل اقتراعا للفئة العمرية للإناث كانت لمن هن فوق الـ65 عاما، وبعدد 49.64 ألف.

MENAFN11092024000072011014ID1108660144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث