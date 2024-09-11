نقل بعض صناديق اقتراع الدائرة الثانية بعمان لمراكز التجميع

نقل بعض صناديق اقتراع الدائرة الثانية بعمان لمراكز التجميع
التاريخ
9/11/2024 12:09:57 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات- شرعت الهيئة المستقلة للانتخاب بنقل بعض صناديق
الاقتراع في الدائرة الثانية/ عمَّان إلى
مراكز التجميع، عقب الانتهاء من الفرز الأولي ضمن مراكز الاقتراع.
وستباشر الجهات المختصة تجميع النتائج قبل
إرسالها إلى مراكز استخراج النتائج للإعلان عنها رسميًا عقب ذلك.
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