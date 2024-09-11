بسبب خطأ فني.. إعادة فرز صناديق اقتراع بالدائرة الثانية في عمان

بسبب خطأ فني.. إعادة فرز صناديق اقتراع بالدائرة الثانية في عمان
التاريخ
9/11/2024 12:09:57 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات- تقرر إعادة فرز صناديق اقتراع في الدائرة
الثانية/ عمان؛ بسبب وقوع خطأ فني أدى إلى عدم قراءة النتائج إلكترونيًا عبر الماسح الضوئي.
ولاحظ العاملون في مركز الاقتراع فروقات كبيرة
بين الفرز اليدوي والإلكتروني، ما فرض عليهم إعادة العملية من البداية لإصدار
النتيجة بشكلٍ أولي قبل إيداعها إلى مركز استخراج النتائج.
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