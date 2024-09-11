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بسبب خطأ فني.. إعادة فرز صناديق اقتراع بالدائرة الثانية في عمان

9/11/2024 12:09:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات- تقرر إعادة فرز صناديق اقتراع في الدائرة الثانية/ عمان؛ بسبب وقوع خطأ فني أدى إلى عدم قراءة النتائج إلكترونيًا عبر الماسح الضوئي.
ولاحظ العاملون في مركز الاقتراع فروقات كبيرة بين الفرز اليدوي والإلكتروني، ما فرض عليهم إعادة العملية من البداية لإصدار النتيجة بشكلٍ أولي قبل إيداعها إلى مركز استخراج النتائج.

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