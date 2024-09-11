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الفراية: الأجهزة الأمنية اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع في بعض المناطق

9/11/2024 12:09:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الداخلية مازن الفراية، مساء الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية "اضطرت" لاستخدام الغاز المسيل للدموع "في بعض المناطق" خلال تعاملها مع مؤيدين لمرشحين في الانتخابات النيابية.
وأوضح الفراية لقناة "المملكة"، أنه "لا مناطق ساخنة" في الأردن، مشيرا إلى "بعض المناطق التي تحتاج إلى اهتمام خاص ... بشكل عام لا يوجد حوادث يستحق الحديث عنها لغاية الآن".

وتحدث عن احكتاك بين مؤيدي مرشحين حاولوا "التأثير في العملية الانتخابية" مع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الأخيرة تعاملت معهم.

وقال الفراية: "ضبط في بعض المناطق أشخاص بعضهم يحملون أدوات ممنوعة".

وأضاف أن العملية الانتخابية "مرت بهدوء" بشكل عام، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية "مستمرة في تأمين وحماية العملية الانتخابية لحين ظهور النتائج وإعلانها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب".

وتابع الفراية: "نحن في مرحلة حماية مراكز الفرز ونقل المعدات الحساسة والصناديق الفارغة من مراكز الاقتراع إلى مراكز تجميع النتائج ومستودعات الهيئة".

وأردف: "سيتم التركيز بالدرجة الأولى على إنهاء عمليات الفرز وظهور النتائج وإعلانها وثم نقل محاضر الاجتماع وأوراق الانتخاب إلى المكاتب الفرعية ومكان تجميع النتائج وثم إلى مستودعات الهيئة ونقل الصناديق الفارغة ..." خلال الساعات المقبلة.

واستكمل الفراية أن الأجهزة الأمنية "ستراقب" ردود الفعل على النتائج، "سواء للناجحين واحتفالاتهم التي تخرج عادة عن النظام ويطلق خلالها الأعيرة النارية والمواكب المعيقة للمرور أو الذين لم يحالفهم الحظ ويعبرون عن غضبهم أحيانا بطريقة غير قانونية".

وأضاف: "نراقب بعض المناطق التي يتوقع فيها نجاح أو فشل ورد فعل غير طبيعي".

وأكد الفراية إعادة نشر وتوزيع القوة الأمنية بعد انتهاء عملية الاقتراع للاستعداد للمرحلة المقبلة.

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