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مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في رام الله

9/11/2024 12:09:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اندلعت مواجهات، الليلة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة المزرعة الغربية، أطلقت خلالها الرصاص تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، أضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقا شرق رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

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