مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في رام الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اندلعت مواجهات، الليلة، مع قوات الاحتلال
الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا"،
بأن مواجهات اندلعت بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة
المزرعة الغربية، أطلقت خلالها الرصاص تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي السياق، أضافت المصادر أن قوات الاحتلال
اقتحمت قرية برقا شرق رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.
MENAFN11092024000072011014ID1108660134
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.