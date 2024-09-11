10 شهداء بينهم طفلة بقصف الاحتلال المتواصل على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المكثف
على قطاع غزة لليوم الـ341 مستهدفة مناطق سكنية مأهولة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير
من الشهداء والمصابين.
وفي آخر حلقات هذا العدوان، استشهد 9 مواطنين
فلسطينيين وفُقد آخرون جراء قصف
الاحتلال لمنزل لعائلة النجار في شارع غزة القديم
بجباليا البلد، شمال القطاع.
ونقلا عن وكالة "وفا"، شهدت مناطق أخرى
تصعيداً عسكرياً مكثفاً، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيمي البريج
والنصيرات.
وفي محيط أرض أبو معلا غربي النصيرات، استهدفت
قوات الاحتلال منزلا بالقصف، ما أدى إلى تدميره. وأسفر قصف آخر في محيط دوار
الشهداء بمخيم البريج عن استشهاد طفلة.
وشرقي خان يونس، أصيب عدد من المواطنين في قصف
إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع أبو حامد بمنطقة بني سهيلا.
ووصفت مؤسسات حقوقية مهتمة بمتابعة العدوان الإسرائيلي
على غزة، إحصائيات متعلقة بالعدوان بـ"الصادمة"، إذ أظهرت هذه الإحصائيات
أن إجمالي عدد المجازر الإسرائيلية في عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع، بلغ
3,568 مجزرة، بينما تم تسجيل نحو 10,000 مفقود. ومن بين الشهداء هناك 16,756 طفلاً
و11,346 امرأة، بالإضافة إلى 885 من الطواقم الطبية و172 صحفياً.
ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023،
استشهد 41,020 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون. وما تزال
فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت
الركام أو في الطرقات.
MENAFN11092024000072011014ID1108660133
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.