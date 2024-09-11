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10 شهداء بينهم طفلة بقصف الاحتلال المتواصل على غزة

9/11/2024 12:09:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المكثف على قطاع غزة لليوم الـ341 مستهدفة مناطق سكنية مأهولة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.
وفي آخر حلقات هذا العدوان، استشهد 9 مواطنين فلسطينيين وفُقد آخرون جراء قصف الاحتلال لمنزل لعائلة النجار في شارع غزة القديم بجباليا البلد، شمال القطاع.

ونقلا عن وكالة "وفا"، شهدت مناطق أخرى تصعيداً عسكرياً مكثفاً، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيمي البريج والنصيرات.

وفي محيط أرض أبو معلا غربي النصيرات، استهدفت قوات الاحتلال منزلا بالقصف، ما أدى إلى تدميره. وأسفر قصف آخر في محيط دوار الشهداء بمخيم البريج عن استشهاد طفلة.

وشرقي خان يونس، أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع أبو حامد بمنطقة بني سهيلا.

ووصفت مؤسسات حقوقية مهتمة بمتابعة العدوان الإسرائيلي على غزة، إحصائيات متعلقة بالعدوان بـ"الصادمة"، إذ أظهرت هذه الإحصائيات أن إجمالي عدد المجازر الإسرائيلية في عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع، بلغ 3,568 مجزرة، بينما تم تسجيل نحو 10,000 مفقود. ومن بين الشهداء هناك 16,756 طفلاً و11,346 امرأة، بالإضافة إلى 885 من الطواقم الطبية و172 صحفياً.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون. وما تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.

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