قوات الاحتلال تقتحم طوباس وتحظر التجول فيها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم
الأربعاء، أطرافا وأحياء في مدينة طوباس وأعلنت حظر التجوال بها.
وأفادت وكالة "وفا" بأن مدينة طوباس
شهدت في الساعة الأخيرة، انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال عند أطرافها وفي محيطها.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تنتشر عند
أطراف مدينة طوباس، وبخاصة في المنطقة الشمالية منها.
ويتزامن ذلك مع حركة نشطة لطائرات الاستطلاع
المسيرة والمروحيات في سماء المحافظة وعلى ارتفاعات منخفضة.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى الحواجز
العسكرية المحيطة.
يأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة من التصعيدات
الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تنفّذ قوات الاحتلال عمليات
عسكرية واقتحامات متكررة في مختلف المدن الفلسطينية، حيث اقتحمت مدينة طولكرم
ومخيميها، مساء أمس وأعلن عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة عشرة آخرين.
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