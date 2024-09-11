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قوات الاحتلال تقتحم طوباس وتحظر التجول فيها

9/11/2024 12:09:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أطرافا وأحياء في مدينة طوباس وأعلنت حظر التجوال بها.
وأفادت وكالة "وفا" بأن مدينة طوباس شهدت في الساعة الأخيرة، انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال عند أطرافها وفي محيطها.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تنتشر عند أطراف مدينة طوباس، وبخاصة في المنطقة الشمالية منها.

ويتزامن ذلك مع حركة نشطة لطائرات الاستطلاع المسيرة والمروحيات في سماء المحافظة وعلى ارتفاعات منخفضة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى الحواجز العسكرية المحيطة.

يأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تنفّذ قوات الاحتلال عمليات عسكرية واقتحامات متكررة في مختلف المدن الفلسطينية، حيث اقتحمت مدينة طولكرم ومخيميها، مساء أمس وأعلن عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة عشرة آخرين.

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