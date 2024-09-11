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ترامب يوجه اتهاما لهاريس خلال مناظرتهما الرئاسية الأولى

9/11/2024 12:09:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس، لا تملك برنامجا اقتصاديا، وكل ما فعلته هو أنّها نسخت برنامج الرئيس جو بايدن.
جاء اتهام المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ترامب في مستهلّ مناظرته التلفزيونية، التي تبثّ على شبكة "إيه بي سي"، ضدّ منافسته الديمقراطية هاريس مساء الثلاثاء.

وأضاف ترامب في المناظرة، أن هاريس "ليست لديها خطة، لقد نسخت خطة بايدن التي هي عبارة عن أربع جمل، أربع جمل تقول فقط: حسنا، سنحاول خفض الضرائب. ليس لديها خطة".

وكان ترامب وهاريس تصافحا في مستهل مناظرتهما التلفزيونية الأولى بمدينة فيلادلفيا، قبل أن يتجه كلّ منهما إلى أحد جانبي القاعة، حيث وقف خلف منصة في قاعة خلت من الجمهور ليبدأ المذيعان بطرح الأسئلة عليهما.

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