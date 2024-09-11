ترامب يوجه اتهاما لهاريس خلال مناظرتهما الرئاسية الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترامب، إن نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس، لا تملك برنامجا اقتصاديا،
وكل ما فعلته هو أنّها نسخت برنامج الرئيس جو بايدن.
جاء اتهام المرشح
الجمهوري للرئاسة الأميركية ترامب في مستهلّ مناظرته التلفزيونية، التي تبثّ على
شبكة "إيه بي سي"، ضدّ منافسته الديمقراطية هاريس مساء الثلاثاء.
وأضاف ترامب في
المناظرة، أن هاريس "ليست لديها خطة، لقد نسخت خطة بايدن التي هي عبارة عن
أربع جمل، أربع جمل تقول فقط: حسنا، سنحاول خفض الضرائب. ليس لديها خطة".
وكان ترامب وهاريس تصافحا
في مستهل مناظرتهما التلفزيونية الأولى بمدينة فيلادلفيا، قبل أن يتجه كلّ منهما
إلى أحد جانبي القاعة، حيث وقف خلف منصة في قاعة خلت من الجمهور ليبدأ المذيعان
بطرح الأسئلة عليهما.
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