هاريس تفتح النار على ترامب.. وهذه أبرز اتهاماتها للأخير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
افتتحت نائب الرئيس
الأميركي، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، مناظرتها مع المرشح الجمهوري دونالد
ترامب بتوجيه اتهامات للرئيس السابق قالت فيها إنه قدم "أسوأ هجوم على الديمقراطية
في الولايات المتحدة الأميركية".
وقالت هاريس إن ترامب
ترك لبايدن أسوأ موجة بطالة وجائحة صحية في القرن، وأضافت أن خطة ترامب
ستزيد من
تردي الوضع الاقتصادي، وأن "على من لا يعرف ترامب أن يسأل من عمل معه سابقا".
وأضافت أنها من أسرة
متوسطة وتبحث عن مصالح الأسر المتوسطة التي تعاني بالفعل، واتهمت ترامب بأن ما
يهمه هو فقط منع الإعفاءات الضريبية لأصحاب الملايين.
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