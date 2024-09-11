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هاريس تفتح النار على ترامب.. وهذه أبرز اتهاماتها للأخير

9/11/2024 12:09:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتحت نائب الرئيس الأميركي، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، مناظرتها مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتوجيه اتهامات للرئيس السابق قالت فيها إنه قدم "أسوأ هجوم على الديمقراطية في الولايات المتحدة الأميركية".
وقالت هاريس إن ترامب ترك لبايدن أسوأ موجة بطالة وجائحة صحية في القرن، وأضافت أن خطة ترامب ستزيد من تردي الوضع الاقتصادي، وأن "على من لا يعرف ترامب أن يسأل من عمل معه سابقا".

وأضافت أنها من أسرة متوسطة وتبحث عن مصالح الأسر المتوسطة التي تعاني بالفعل، واتهمت ترامب بأن ما يهمه هو فقط منع الإعفاءات الضريبية لأصحاب الملايين.

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