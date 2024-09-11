أسماء الفائزين بالانتخابات النيابية حسب النتائج الأولية (تحديث مستمر)

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال رئيس لجنة الانتخاب لدائرة الطفيلة، سمير الزحيمات، في تصريحات تلفزيونية، إن محمد أحمد خليف المرايات فاز بعدد أصوات بلغ 2879 صوتا ضمن قائمة "نشامى الوطن" التي بلغ عدد الأصوات فيها 5124.كما فاز محمد سلامة عبد الله السبايلة بعدد أصوات وصل إلى 2628 صوتا ضمن "قائمة الغيث" التي بلغ التصويت فيها 4387. وكذلك فاز محمد عبد الرزاق الرعود بعدد أصوات بلغ 1567 ضمن قائمة "الطفيلة الأبية" التي بلغ عدد الأصوات فيها 3799.أما المقعد المخصص للنساء "الكوتا" ففازت به ميسون صبحي القوابعة بعدد أصوات 3270 صوتا ضمن قائمة "نشامى الوطن".وأعلن رئيس لجنة الانتخاب في العقبة عبدالوهاب الحجاج فوز حسن صلاح الرياطي من قائمة جبهة العمل الإسلامي بعدما حصد 6738 صوتا.كما فازت لبنى محمد نمور من قائمة جبهة العمل الإسلامي بالمعقد المخصص للنساء في المحافظة (الكوتا) بعد حصولها على 6410 صوتا.وكذلك فاز عبد الباسط الكباريتي من قائمة عهد وفق النتائج الأولية، بعد أن حصل على 6279 صوتا.وأعلن رئيس لجنة الانتخاب في مادبا غالب الحماد، فجر اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات النيابية في المحافظة.وبحسب رئيس اللجنة، فاز عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 8381 صوتا، وفاز سامر نوفان العبابسة من قائمة مأدبا بعدد أصوات وصل إلى 5573 صوتا، استنادا إلى نتائج أولية.كما فاز عيسى نصار من قائمة الوفاء بعدد أصوات وصل إلى 6967 صوتا وذلك عن المقعد المسيحي.كما فازت نجمة شفيق الهواوشة من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 6967 صوتا عن المقعد المخصص للنساء (الكوتا).





نتائج انتخابات عجلون





وأعلن رئيس لجنة الانتخاب في عجلون هاشم أبو احمده فوز آية الله الفريحات من قائمة أهل العزم بعدد أصوات بلغ 8433، فيما فازت بـ "الكوتا" من القائمة ذاتها فريال بني سلمان بعدد أصوات بلغ 9837.



وعن المقعد المسيحي في قائمة أهل العزم، فاز وصفي حداد بعدد أصوات بلغ 8916، إذ إن القائمة حصدت أعلى أصوات في المحافظة.



وفاز عبد الحليم عنانبة من قائمة جبل عجلون بعدد أصوات بلغ 6850.

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نتائج انتخابات جرش



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نتائج انتخابات بدو الشمال



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نتائج انتخابات بدو الوسط



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إعلان النتائج الأولية لفرز صناديق الاقتراع في معظم المراكز



