أسماء الفائزين بالانتخابات النيابية حسب النتائج الأولية (تحديث مستمر)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، فجر اليوم
الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات النيابية في محافظات عدة.
نتائج انتخابات الطفيلة
وقال رئيس لجنة
الانتخاب لدائرة الطفيلة، سمير الزحيمات، في تصريحات تلفزيونية، إن محمد أحمد خليف
المرايات فاز بعدد أصوات بلغ 2879 صوتا ضمن قائمة "نشامى الوطن" التي
بلغ عدد الأصوات فيها 5124.
كما فاز محمد سلامة
عبد الله السبايلة بعدد أصوات وصل إلى 2628 صوتا ضمن "قائمة الغيث" التي
بلغ التصويت فيها 4387. وكذلك فاز محمد عبد الرزاق الرعود بعدد أصوات بلغ 1567 ضمن
قائمة "الطفيلة الأبية" التي بلغ عدد الأصوات فيها 3799.
أما المقعد المخصص
للنساء "الكوتا" ففازت به ميسون صبحي القوابعة بعدد أصوات 3270 صوتا ضمن
قائمة "نشامى الوطن".
نتائج انتخابات العقبة
وأعلن رئيس لجنة
الانتخاب في العقبة عبدالوهاب الحجاج فوز حسن صلاح الرياطي من قائمة جبهة العمل
الإسلامي بعدما حصد 6738 صوتا.
كما فازت لبنى محمد
نمور من قائمة جبهة العمل الإسلامي بالمعقد المخصص للنساء في المحافظة (الكوتا)
بعد حصولها على 6410 صوتا.
وكذلك فاز عبد الباسط
الكباريتي من قائمة عهد وفق النتائج الأولية، بعد أن حصل على 6279 صوتا.
نتائج انتخابات مادبا
وأعلن رئيس لجنة
الانتخاب في مادبا غالب الحماد، فجر اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات
النيابية في المحافظة.
وبحسب رئيس اللجنة،
فاز عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 8381 صوتا، وفاز سامر
نوفان العبابسة من قائمة مأدبا بعدد أصوات وصل إلى 5573 صوتا، استنادا إلى نتائج
أولية.
كما فاز عيسى نصار من قائمة
الوفاء بعدد أصوات وصل إلى 6967 صوتا وذلك عن المقعد المسيحي.
كما فازت نجمة شفيق
الهواوشة من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 6967 صوتا عن المقعد المخصص للنساء
(الكوتا).
نتائج انتخابات عجلون
وأعلن رئيس لجنة
الانتخاب في عجلون هاشم أبو احمده فوز آية الله الفريحات من قائمة أهل العزم بعدد
أصوات بلغ 8433، فيما فازت بـ "الكوتا" من القائمة ذاتها فريال بني
سلمان بعدد أصوات بلغ 9837.
وعن المقعد المسيحي في
قائمة أهل العزم، فاز وصفي حداد بعدد أصوات بلغ 8916، إذ إن القائمة حصدت أعلى
أصوات في المحافظة.
وفاز عبد الحليم
عنانبة من قائمة جبل عجلون بعدد أصوات بلغ 6850.
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