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5 سيناريوهات للحكومة

9/11/2024 12:09:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذهبت باكرا يوم أمس وأدليت بصوتي، بكل يسر، والمبهج هذا التنظيم، وأعداد المتطوعين من أبناء الأردن، وأيضا المرونة والسلاسة في العملية، وشرح آليات التصويت لمن لا يعرف.
غادرت وفي ذهني السؤال عن اليوم التالي للانتخابات النيابية، وهي انتخابات ستكون فرصة لتعديل الأداء في المرات المقبلة، وتحسين الجودة السياسية والاجتماعية، والتعلم من أي أخطاء أو مخالفات وقعت، أو تلك الأخطاء التي حدثت بشكل مفاجئ، مثل أي انتخابات سابقة مرت علينا، خصوصا أن هذه التجربة تطغى عليها الحزبية وتختلف عن سابقاتها.
ربما السؤال الآن بعد الإعلان عن شكل مجلس النواب النهائي، يتعلق بالحكومة التي ستقف أمام البرلمان، وعلينا أن ننتبه هنا إلى أمرين؛ أولهما أن الحكومة التي ستقف أمامه ستكون أول حكومة ستتعامل مع النواب وفقا لمنتجات التحديث السياسي، بما يعنيه ذلك من وضع جديد، وربما تفلت هنا وهناك، أو شراسة، أو محاولات ترسيم أو تداخل أدوار خارج الأطر المحددة على أساس الدستور والقوانين والنظام الداخلي، بما يعني أن الحكومة يجب أن تكون ذات خبرة في التعامل مع البرلمان، حتى لا تتعرض كل التجربة الى ضربة مبكرة، وثانيهما أن التوقيت ذاته حساس على المستويين الداخلي والإقليمي، وما يعنيه ذلك على مستوى تحديات متنوعة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، في ظل معادلات متقلبة وضاغطة وصعبة أيضا.
على الأغلب، فإن الحكومة التي ستقف أمام البرلمان ستكون واحدة من خمس حكومات متوقعة، الأول استمرار هذه الحكومة بذات رئيسها وطاقمها من دون أي تعديل كونها تمتلك خبرة في البرلمان وجرت الانتخابات في عهدها، وهي تعد موازنة 2025، وستبقى حتى نهاية الدورة العادية الأولى، أو أكثر لاعتبارات تثبيت الاستقرار الداخلي الأردني من خلال التمديد، وتجاوز وصفة 4 في 4، والثاني استمرار ذات الحكومة والرئيس بذات الفريق مع تعديل يشمل حقائب وزارية عدة لتقوية الحكومة لذات دوافع السيناريو الأول بما يعني تجاوز وصفة 4 في 4 أيضا، فيما السيناريو الثالث يتحدث عن إعادة تكليف الرئيس الحالي بتشكيل حكومة جديدة كليا، وهي حكومة ستطلب الثقة من البرلمان الجديد، وهناك في الأردن من يستضعف هذه الاحتمالات على أساس أن الأردن بحاجة الى تغيير، وأن التجديد السياسي يفترض تغيير البرلمان والحكومة معا، وسط تقييمات النافذين العاطلين عن العمل السياسي والمراقبين للمشهد، وحاجتهم لتحريك الأشياء لعل فرصة تتجدد لهذا أو ذاك، وجائزة تسقط من هنا أو هناك.
أما السيناريو الرابع فيتحدث عن تكليف شخصية من حزمة الأسماء التي تم تجريبها سابقا، بعيدا عن الرئيس الحالي وفريقه، أي اللجوء الى رئيس سابق، لديه قدرة على التعامل مع المرحلة والبرلمان والجديد، والاستحقاقات السياسية، والوضع الداخلي والخارجي، وهناك أكثر من اسم مطروح، ومن بين الأسماء اسم يتفوق عليها، لاعتبارات ليس هنا محل ذكرها، ويرى أصحاب هذا السيناريو أنه لا يمكن الاستمرار بذات الطريقة في الأردن، والتغيير لا بد أن يشمل الحكومة، مثلما حدث التغيير في البرلمان، وأن التحديات الاقتصادية تحديدا تفرض التنبه لكل المرحلة، وما هو مقبل، وأن التغيير ضرورة نفسية لتحقيق مبدأ إزاحة الطاقات المتجمعة، وتجديد الأجواء الشعبية والسياسية، والسماح لبرامج جديدة حتى يتم تبنيها وتحقيقها.
ويأتي السيناريو الخامس، أي تكليف رئيس جديد كليا، أي اسم لم يأت من قبل رئيسا للوزراء ومن خارج صندوق أسماء الرؤساء المجربين، وهنا لدينا انقسام داخلي حول الاسم المرشح والوريث المحتمل، إذ إن قوائم الأسماء التي تسمعها تتعرض لقصف يومي، وانتقادات، وأحيانا قبول وتساؤلات، ومن المعلوم هنا أن أغلب الترشيحات لتشكيل حكومة جديدة تتمحور حول الفترة ما بعد يوم نتائج الانتخابات وقبل اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك لوجود نشاطات رسمية، أو في الفترة التي ستكون متاحة بعد انتهاء اجتماعات الأمم المتحدة، وقبيل الدورة العادية لمجلس الأمة.
لا أحد يعرف الذي سيحصل، لكن الكل ينتظر ويترقب السيناريو الأخير، على صعيد الحكومة ومؤسسات ثانية.

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