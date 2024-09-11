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بناء في رحم الأزمات.. ستاندرد آند بورز

9/11/2024 12:09:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قررت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية المرموقة للتصنيف الائتماني السيادي، رفع تصنيف الأردن على المدى البعيد من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى جملة من الحقائق والمعطيات التي تأتت على مدى الفترة الماضية على صعيد الإصلاح المالي والهيكلي في الأردن؛ حيث أبدى الأردن قدرة متفوقة في الصمود أمام الضغوط المستمرة في المنطقة التي أثرت على مؤشرات الاقتصاد في الدول كافة على الإطلاق. هذا التقرير لإعادة التصنيف يأتي بعد آخر سبقه من وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني للدول، وكلا التقريرين غير مسبوقين منذ واحد وعشرين عاما، ما يعني أن الأردن، ورغم كل الصعوبات الاقتصادية والتحديات الإقليمية، استطاع أن يظهر منعة اقتصادية ويستمر بالإصلاح المستدام على المديين المتوسط والبعيد. رفع التصنيف الائتماني للأردن يعني الكثير ماليا وسياسيا واقتصاديا، فهو يؤشر على قناعة أن ملف الدين العام يدار بحكمة استراتيجية سوف تعيده لمستويات منخفضة بدءا من العام القادم، ومعناه أن المانحين الدوليين والمستثمرين سوف يشعرون بثقة لإقراض الأردن أو الاستثمار فيه، ومعناه أن المؤشرات الاقتصادية الأخرى في طريقها للتحسن، بما في ذلك معدلات الفقر والبطالة التي تأتي من خلال النمو المرتفع الذي سيدفع أرقامه للأعلى الاستثمار الداخلي والخارجي. معناه باختصار أن الأردن دولة محترمة صادقة جادة جديرة بالثقة والدعم.
آخر ما كان عديدون يتوقعونه هذه الأخبار الاستراتيجية المهمة والإيجابية بالنظر للتحديات الإقليمية الضاغطة، أوضحها ما يحدث الآن في غزة وأثره على السياحة والاستثمار والنقل والطاقة، وربما خير وصف لما نحن فيه ما لخصه عنوان كتاب "بناء في رحم الأزمات" لكاتبه الدكتور جعفر حسان، الذي تحدث عن الاقتصاد السياسي الأردني وتطوره التاريخي، وكيف أنه استمر بالبناء رغم تعاظم وتتابع الأزمات وشح الموارد المالية والطبيعية في الأردن. هذا العنوان خير ما يصف واقع ردود الفعل على أخبار رفع التصنيف الائتماني للأردن، ويستحق المسؤولون عن هذا الملف من رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ومدير الضريبة وغيرهم أن يحتفلوا ويفتخروا بما فعلوا وأنجزوا. ليست القصة من يأخذ الكردت، ونعلم أن هذه قصة كبيرة في بلدنا، المهم أن الأردن استطاع أن يحقق هذا الإنجاز، ولهذا أسبابه الموضوعية، يعلوها على الإطلاق الابتعاد عن الشعبوية في إدارة هذا الملف، وهذا سببه الأساس القيادة السياسية الحكيمة للملك وولي العهد اللذين أعطيا الثقة والقوة للمسؤولين حتى يتخذوا القرار الصحيح والقويم لبلدنا بعيدا عن الشعبويات الهادمة للأوطان.
إن أي نظرة موضوعية لتحدياتنا الاقتصادية تظهر بوضوح أن الشعبويات كانت وما تزال خلف معاناتنا الاقتصادية، ففي كل مرة تزداد فيها النفقات الجارية يكون السبب الأساسي شعبويات التنفيذيين في الحكومة، وما ملفات الإعفاءات الطبية، والتوسع بالتوظيف الحكومي على حساب الإنتاجية، والرغبة في إرضاء بعض القطاعات، لا سيما المرتبطة بالعمالة الوافدة، إلا دليل على هدر مالي بمئات الملايين بسبب الشعبويات.

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