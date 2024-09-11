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4 إصابات إثر تصادم مركبات كانت تنقل ناخبين في الغور الشمالي

9/11/2024 12:07:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف


أصيب 4 أشخاص بكسور ورضوض، إثر تصادم بين 4 مركبات كانت تنقل المقترعين من منازلهم إلى مراكز الاقتراع والعكس، في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو عبيده في لواء الغور الشمالي.

وتشهد مراكز الاقتراع في اللواء حالة من الإقبال الشديد عكس فترة الظهيرة.


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