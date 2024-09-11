4 إصابات إثر تصادم مركبات كانت تنقل ناخبين في الغور الشمالي

4 إصابات إثر تصادم مركبات كانت تنقل ناخبين في الغور الشمالي
التاريخ
9/11/2024 12:07:57 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف
أصيب 4 أشخاص بكسور ورضوض، إثر تصادم بين 4 مركبات كانت تنقل المقترعين من منازلهم إلى مراكز الاقتراع والعكس، في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو عبيده في لواء الغور الشمالي.
وتشهد مراكز الاقتراع في اللواء حالة من الإقبال الشديد عكس فترة الظهيرة.
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