4 إصابات إثر تصادم مركبات كانت تنقل ناخبين في الغور الشمالي

MENAFN - Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف



أصيب 4 أشخاص بكسور ورضوض، إثر تصادم بين 4 مركبات كانت تنقل المقترعين من منازلهم إلى مراكز الاقتراع والعكس، في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي.

وتم المصابين إلى أبو عبيده في لواء الغور الشمالي.

وتشهد مراكز الاقتراع في اللواء حالة من الإقبال الشديد عكس فترة الظهيرة.

