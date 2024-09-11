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22.88 % نسبة الاقتراع في العقبة حتى الـ5 عصرا

9/11/2024 12:07:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت نسبة الاقتراع في محافظة العقبة حتى الخامسة عصرا 22.88 بالمئة من مجموع الناخبين، حيث صوت 13222 ناخبا وناخبة من أصل 80767.


ووفق رئيس لجنة الانتخاب في العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج، فإن العملية الانتخابية تسير بكل يسر وسهولة ولا يوجد أي مخالفات تذكر. -(بترا)

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