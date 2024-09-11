22.88 % نسبة الاقتراع في العقبة حتى الـ5 عصرا
التاريخ
9/11/2024 12:07:57 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت نسبة الاقتراع في محافظة العقبة حتى الخامسة عصرا 22.88 بالمئة من مجموع الناخبين، حيث صوت 13222 ناخبا وناخبة من أصل 80767.
ووفق رئيس لجنة الانتخاب في العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج، فإن العملية الانتخابية تسير بكل يسر وسهولة ولا يوجد أي مخالفات تذكر. -(بترا)
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