Wednesday, 11 September 2024 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن: استدعاء مرشحين في معان بعد بلاغات عن إطلاق نار

9/11/2024 12:07:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وردت معلومات وبلاغات لمديرية الأمن العام رصدت عدداً من مقاطع الفيديو لإطلاق عيارات نارية في مدينة معان، حيث تحركت قوة أمنيّة للبحث عن مصادر إطلاق النار وفتح تحقيق لتحديد أماكن إطلاق النار ومطلقي النار.
وأكدت المديرية في بيان صادر فجر اليوم الأربعاء، أنه جرى استدعاء عدد من المرشحين في المدينة، وما زالت التحقيقات مستمرة.

MENAFN11092024000072011014ID1108660120

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث