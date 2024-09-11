الأمن: استدعاء مرشحين في معان بعد بلاغات عن إطلاق نار

الأمن: استدعاء مرشحين في معان بعد بلاغات عن إطلاق نار
التاريخ
9/11/2024 12:07:56 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وردت معلومات وبلاغات لمديرية الأمن العام رصدت
عدداً من مقاطع الفيديو لإطلاق عيارات نارية في مدينة معان، حيث تحركت قوة أمنيّة
للبحث عن مصادر إطلاق النار وفتح تحقيق لتحديد أماكن إطلاق النار ومطلقي النار.
وأكدت المديرية في بيان صادر فجر اليوم
الأربعاء، أنه جرى استدعاء عدد من المرشحين في المدينة، وما زالت التحقيقات مستمرة.
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