رسميا.. إعلان النتائج الأولية للانتخابات في الطفيلة

وقال رئيس لجنة الانتخاب لدائرة الطفيلة، سمير الزحيمات، في تصريحات تلفزيونية، إن محمد أحمد خليف المرايات فاز بعدد أصوات بلغ 2879 صوتا ضمن قائمة "نشامى الوطن" التي بلغ عدد الأصوات فيها 5124.



كما فاز محمد سلامة عبد الله السبايلة بعدد أصوات وصل إلى 2628 صوتا ضمن "قائمة الغيث" التي بلغ التصويت فيها 4387. وكذلك فاز محمد عبد الرزاق الرعود بعدد أصوات بلغ 1567 ضمن قائمة "الطفيلة الأبية" التي بلغ عدد الأصوات فيها 3799.



أما المقعد المخصص للنساء "الكوتا" ففازت به ميسون صبحي القوابعة بعدد أصوات 3270 صوتا ضمن قائمة "نشامى الوطن".



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