Wednesday, 11 September 2024 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسميا.. إعلان النتائج الأولية للانتخابات في الطفيلة

9/11/2024 12:07:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، فجر اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات النيابية في محافظة الطفيلة.

وقال رئيس لجنة الانتخاب لدائرة الطفيلة، سمير الزحيمات، في تصريحات تلفزيونية، إن محمد أحمد خليف المرايات فاز بعدد أصوات بلغ 2879 صوتا ضمن قائمة "نشامى الوطن" التي بلغ عدد الأصوات فيها 5124.

كما فاز محمد سلامة عبد الله السبايلة بعدد أصوات وصل إلى 2628 صوتا ضمن "قائمة الغيث" التي بلغ التصويت فيها 4387. وكذلك فاز محمد عبد الرزاق الرعود بعدد أصوات بلغ 1567 ضمن قائمة "الطفيلة الأبية" التي بلغ عدد الأصوات فيها 3799.

أما المقعد المخصص للنساء "الكوتا" ففازت به ميسون صبحي القوابعة بعدد أصوات 3270 صوتا ضمن قائمة "نشامى الوطن".


وللاطلاع على النتائج الأولية على مستوى الدائرة المحلية (انقر هنا ).

وللاطلاع على النتائج الأولية على مستوى الدائرة العامة (انقر هنا ).

اقرأ أيضا:

أسماء الفائزين بالانتخابات النيابية حسب النتائج الأولية (تحديث مستمر)

إعلان النتائج الأولية لفرز صناديق الاقتراع في معظم المراكز

MENAFN11092024000072011014ID1108660119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث