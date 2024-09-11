رسميا.. إعلان النتائج الأولية للانتخابات في الطفيلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الهيئة المستقلة
للانتخاب، فجر اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات النيابية في محافظة
الطفيلة.
وقال رئيس لجنة
الانتخاب لدائرة الطفيلة، سمير الزحيمات، في تصريحات تلفزيونية، إن محمد أحمد خليف
المرايات فاز بعدد أصوات بلغ 2879 صوتا ضمن قائمة "نشامى الوطن" التي
بلغ عدد الأصوات فيها 5124.
كما فاز محمد سلامة
عبد الله السبايلة بعدد أصوات وصل إلى 2628 صوتا ضمن "قائمة الغيث" التي
بلغ التصويت فيها 4387. وكذلك فاز محمد عبد الرزاق الرعود بعدد أصوات بلغ 1567 ضمن
قائمة "الطفيلة الأبية" التي بلغ عدد الأصوات فيها 3799.
أما المقعد المخصص
للنساء "الكوتا" ففازت به ميسون صبحي القوابعة بعدد أصوات 3270 صوتا ضمن
قائمة "نشامى الوطن".
وللاطلاع على النتائج
الأولية على مستوى الدائرة المحلية (انقر هنا ).
وللاطلاع على النتائج الأولية على مستوى الدائرة العامة (انقر هنا ).
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