رسميا.. إعلان النتائج الأولية للانتخابات في العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الهيئة المستقلة
للانتخاب، فجر اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات النيابية في محافظة العقبة.
وأعلن رئيس لجنة الانتخاب
في العقبة عبدالوهاب الحجاج فوز حسن صلاح الرياطي من قائمة جبهة العمل الإسلامي
بعدما حصد 6738 صوتا.
كما فازت لبنى محمد
نمور من قائمة جبهة العمل الإسلامي بالمعقد المخصص للنساء في المحافظة (الكوتا)
بعد حصولها على 6410 صوتا.
وكذلك فاز عبد الباسط
الكباريتي من قائمة عهد وفق النتائج الأولية، بعد أن حصل على 6279 صوتا.
وللاطلاع على النتائج
الأولية على مستوى الدائرة المحلية (انقر هنا ).
وللاطلاع على النتائج
الأولية على مستوى الدائرة العامة (انقر هنا ).
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