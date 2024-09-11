رسميا.. إعلان النتائج الأولية للانتخابات في العقبة

وأعلن رئيس لجنة الانتخاب في العقبة عبدالوهاب الحجاج فوز حسن صلاح الرياطي من قائمة جبهة العمل الإسلامي بعدما حصد 6738 صوتا.



كما فازت لبنى محمد نمور من قائمة جبهة العمل الإسلامي بالمعقد المخصص للنساء في المحافظة (الكوتا) بعد حصولها على 6410 صوتا.



وكذلك فاز عبد الباسط الكباريتي من قائمة عهد وفق النتائج الأولية، بعد أن حصل على 6279 صوتا.



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