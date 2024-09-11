إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية في مادبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن رئيس لجنة
الانتخاب في مادبا غالب الحماد، فجر اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات
النيابية في المحافظة.
وللاطلاع على النتائج الأولية على مستوى الدائرة المحلية (انقر هنا ).
وللاطلاع على النتائج الأولية على مستوى الدائرة العامة (انقر هنا ).
وبحسب رئيس اللجنة، فاز
عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 8381 صوتا، وفاز سامر نوفان
العبابسة من قائمة مأدبا بعدد أصوات وصل إلى 5573 صوتا، استنادا إلى نتائج أولية.
كما فاز عيسى نصار من
قائمة الوفاء بعدد أصوات وصل إلى 6967 صوتا وذلك عن المقعد المسيحي.
كما فازت نجمة شفيق
الهواوشة من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 6967 صوتا عن المقعد المخصص للنساء
(الكوتا). (المملكة)
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