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إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية في مادبا

9/11/2024 12:07:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس لجنة الانتخاب في مادبا غالب الحماد، فجر اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات النيابية في المحافظة.

وللاطلاع على النتائج الأولية على مستوى الدائرة المحلية (انقر هنا ).

وللاطلاع على النتائج الأولية على مستوى الدائرة العامة (انقر هنا ).

وبحسب رئيس اللجنة، فاز عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 8381 صوتا، وفاز سامر نوفان العبابسة من قائمة مأدبا بعدد أصوات وصل إلى 5573 صوتا، استنادا إلى نتائج أولية.

كما فاز عيسى نصار من قائمة الوفاء بعدد أصوات وصل إلى 6967 صوتا وذلك عن المقعد المسيحي.

كما فازت نجمة شفيق الهواوشة من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 6967 صوتا عن المقعد المخصص للنساء (الكوتا). (المملكة)

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