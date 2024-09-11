سعود بن مشعل يواسي القناوي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/11/2024 12:06:22 AM
(MENAFN
- Al Watan)
قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، تعازيه ومواساته للمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، في وفاة والده، وسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أبناءه وذويه الصبر والسلوان.
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