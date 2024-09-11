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سعود بن مشعل يواسي القناوي - جريدة الوطن السعودية

9/11/2024 12:06:22 AM
(MENAFN- Al Watan) قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، تعازيه ومواساته للمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، في وفاة والده، وسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أبناءه وذويه الصبر والسلوان.

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