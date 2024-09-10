1686 مخالفة لمقدمي الخدمات الصحية

(MENAFN
- Al Watan)
رصد الضمان الصحي 1686 مخالفة على مقدمي الخدمات الصحية من خلال 4462 زيارة تفتيشية إشرافية، و1158 زيارة سرية، و80 زيارة لشركات التأمين، وبلغ عدد مخالفات شركات التأمين 499 مخالفة، وكان عدد الإنذارات الصادرة لأصحاب العمل 665 إنذارا، والإنذارات الصادرة بعدم الالتزام بمنصة نفيس 748 إنذاراً، جاء ذلك بحسب مجلس الضمان الصحي 2023.
إيقاف الخدمة
أشار المجلس إلى إيقاف 4 من مقدمي الخدمة عن ممارسة أعمال الضمان الصحي، مضيفاً أنه بلغ معالجة الشكاوى المصعدة التي تجاوزت المدة النظامية ولم يتم الرد عليها 393 شكوى، بينما بلغ عدد معالجة بلاغات الاحتيال 26 بلاغ، وتم إرسال مخالفات مقدمي الخدمة لدى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية 633 مخالفة، وإجمالي المكالمات المستلمة والصادرة 788.405 مكالمات، إجمالي الطلبات والشكاوى والاستفسارات والاقتراحات 828.890، نسبة الرضا 94%.
تحسين الإجراءات
يسعى المجلس من خلال هذا الإنجاز إلى تحسين عملية تقديم الشكاوى ومعالجتها بشكل أكثر فاعلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل أفضل؛ وذلك من خلال تطوير الآليات والأساليب المستخدمة في استقبال الشكاوى ومعالجتها، وتتضمن هذه التحسينات تبسيط الإجراءات، وتحسين وقت الاستجابة وزيادة الشفافية في معالجة الشكاوى؛ بحيث يهدف هذا الإنجاز إلى تعزيز ثقة المستفيدين في خدمات المجلس وضمان حصولهم على الرعاية والدعم المناسبين في حالة وجود أي مشاكل أو استفسارات.
تأمين متعدد
أحد الإنجازات البارزة التي قدمها المجلس في عام 2024 هو إطلاق خدمة الاستعلام عن تأمين الزائرين، والسائحين، والمعتمرين، والحجاج ويأتي هذا الإنجاز في إطار المحور الاستراتيجي لتمكين المستفيدين؛ حيث يهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام عن حالة التأمين الصحي للأفراد القادمين إلى المملكة لأغراض سياحية أو دينية. فمن خلال هذه الخدمة يمكن للزائرين والمعتمرين والحجاج التحقق من تغطيتهم التأمينية والتأكد من توافر الحماية الصحية لهم أثناء فترة إقامتهم في المملكة. وتقدم هذه الخدمة بشكل مباشر عبر الإنترنت أو من خلال وسائل الاتصال المتاحة، مما يسهل عملية الاستعلام ويضمن توفير المعلومات الضرورية للمستفيدين بسرعة وفاعلية.
مشروع الأدلة الطبية
ومن ضمن الإنجازات مشروع الأدلة الطبية والهدف منه زيادة حماية المستفيدين من خلال اعتماد الأدلة الطبية المبنية على التوصيات العلمية الحديثة التي توضح نطاق الممارسة السريرية لتحسين جودة الرعاية الصحية من خلال مرجعية موحدة لمقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين.
1686 مخالفات الضمان الصحي
4462 زيارة تفتيشية إشرافية
1158 زيارة سرية
80 زيارة لشركات التأمين
499 مخالفات شركات التأمين
665 الإنذارات الصادرة لأصحاب العمل
748 الإنذارات الصادرة بعدم الالتزام بمنصة نفيس
393 معالجة الشكاوى المصعدة التي تجاوزت المدة النظامية ولم يتم الرد عليها 26 معالجة بلاغات الاحتيال
633 إرسال مخالفات مقدمي الخدمة لدى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية 788.405 إجمالي المكالمات المستلمة والصادرة
828.890 إجمالي الطلبات والشكاوى والاستفسارات والاقتراحات
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