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1686 مخالفة لمقدمي الخدمات الصحية

9/10/2024 11:56:56 PM
(MENAFN- Al Watan) رصد الضمان الصحي 1686 مخالفة على مقدمي الخدمات الصحية من خلال 4462 زيارة تفتيشية إشرافية، و1158 زيارة سرية، و80 زيارة لشركات التأمين، وبلغ عدد مخالفات شركات التأمين 499 مخالفة، وكان عدد الإنذارات الصادرة لأصحاب العمل 665 إنذارا، والإنذارات الصادرة بعدم الالتزام بمنصة نفيس 748 إنذاراً، جاء ذلك بحسب مجلس الضمان الصحي 2023.
إيقاف الخدمة
أشار المجلس إلى إيقاف 4 من مقدمي الخدمة عن ممارسة أعمال الضمان الصحي، مضيفاً أنه بلغ معالجة الشكاوى المصعدة التي تجاوزت المدة النظامية ولم يتم الرد عليها 393 شكوى، بينما بلغ عدد معالجة بلاغات الاحتيال 26 بلاغ، وتم إرسال مخالفات مقدمي الخدمة لدى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية 633 مخالفة، وإجمالي المكالمات المستلمة والصادرة 788.405 مكالمات، إجمالي الطلبات والشكاوى والاستفسارات والاقتراحات 828.890، نسبة الرضا 94%.
تحسين الإجراءات
يسعى المجلس من خلال هذا الإنجاز إلى تحسين عملية تقديم الشكاوى ومعالجتها بشكل أكثر فاعلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل أفضل؛ وذلك من خلال تطوير الآليات والأساليب المستخدمة في استقبال الشكاوى ومعالجتها، وتتضمن هذه التحسينات تبسيط الإجراءات، وتحسين وقت الاستجابة وزيادة الشفافية في معالجة الشكاوى؛ بحيث يهدف هذا الإنجاز إلى تعزيز ثقة المستفيدين في خدمات المجلس وضمان حصولهم على الرعاية والدعم المناسبين في حالة وجود أي مشاكل أو استفسارات.
تأمين متعدد
أحد الإنجازات البارزة التي قدمها المجلس في عام 2024 هو إطلاق خدمة الاستعلام عن تأمين الزائرين، والسائحين، والمعتمرين، والحجاج ويأتي هذا الإنجاز في إطار المحور الاستراتيجي لتمكين المستفيدين؛ حيث يهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام عن حالة التأمين الصحي للأفراد القادمين إلى المملكة لأغراض سياحية أو دينية. فمن خلال هذه الخدمة يمكن للزائرين والمعتمرين والحجاج التحقق من تغطيتهم التأمينية والتأكد من توافر الحماية الصحية لهم أثناء فترة إقامتهم في المملكة. وتقدم هذه الخدمة بشكل مباشر عبر الإنترنت أو من خلال وسائل الاتصال المتاحة، مما يسهل عملية الاستعلام ويضمن توفير المعلومات الضرورية للمستفيدين بسرعة وفاعلية.
مشروع الأدلة الطبية
ومن ضمن الإنجازات مشروع الأدلة الطبية والهدف منه زيادة حماية المستفيدين من خلال اعتماد الأدلة الطبية المبنية على التوصيات العلمية الحديثة التي توضح نطاق الممارسة السريرية لتحسين جودة الرعاية الصحية من خلال مرجعية موحدة لمقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين.
1686 مخالفات الضمان الصحي
4462 زيارة تفتيشية إشرافية
1158 زيارة سرية
80 زيارة لشركات التأمين
499 مخالفات شركات التأمين
665 الإنذارات الصادرة لأصحاب العمل
748 الإنذارات الصادرة بعدم الالتزام بمنصة نفيس
393 معالجة الشكاوى المصعدة التي تجاوزت المدة النظامية ولم يتم الرد عليها 26 معالجة بلاغات الاحتيال
633 إرسال مخالفات مقدمي الخدمة لدى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية 788.405 إجمالي المكالمات المستلمة والصادرة
828.890 إجمالي الطلبات والشكاوى والاستفسارات والاقتراحات

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