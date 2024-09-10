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لقاحان جديدان لعلاج سرطان المخ

9/10/2024 11:56:56 PM
(MENAFN- Al Watan) في عالم علاج السرطان، يبرز الورم الأرومي الدبقي (GBM) كواحد من أكثر الخصوم تحديًا. لطالما ارتبط هذا السرطان الدماغي العدواني والقاتل، الذي يصيب البالغين بشكل أساسي، بمعدلات بقاء قاتمة على قيد الحياة على الرغم من التقدم في العلوم الطبية. ومع ذلك، هناك الآن شعاع أمل في الأفق بفضل لقاحات الجيل التالي.
يوضح الباحثان روبرت ديلمان ودانييلا بوتا من جامعة كاليفورنيا-إرفاين أن التطورات الأخيرة في تكنولوجيا اللقاحات تقدم إمكانيات جديدة للمرضى الذين يكافحون هذا المرض. ويحظى مرشحان واعدان على وجه الخصوص باهتمام الباحثين والأطباء على حد سواء: SurVaxM و AV-GBM-1. وتمثل هذه الأساليب المبتكرة خطوة مهمة إلى الأمام في المعركة الجارية ضد الورم الأرومي الدبقي . ونُشرت النتائج في مجلة Oncotarget.
نادر ومميت
أشار الباحثون في بيان صحفي إلى أن "اللقاحات تعتبر نهجًا واعدًا لعلاج الورم الدبقي متعدد الأشكال منذ سنوات عديدة".
الورم الأرومي الدبقي هو شكل نادر ولكنه مميت من سرطان الدماغ. وعلى الرغم من العلاج العدواني الذي يجمع بين الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي، فإن التوقعات للمرضى ظلت قاتمة. أفادت معظم التجارب السريرية في السنوات الأخيرة أن متوسط ​​​​مدة البقاء على قيد الحياة يبلغ حوالي 16 شهرًا، مع بقاء حوالي 25% فقط من المرضى على قيد الحياة لمدة عامين بعد التشخيص.
علاجات فعالة
لقد دفع البحث عن علاجات أكثر فعالية العلماء إلى استكشاف إمكانات لقاحات السرطان. وعلى عكس اللقاحات التقليدية التي تمنع الأمراض، تهدف هذه اللقاحات العلاجية إلى تحفيز الجهاز المناعي في الجسم لمحاربة الخلايا السرطانية الموجودة. والمفهوم بسيط للغاية: تدريب الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها كما لو كانت غزاة أجانب.
SurVaxM، أحد اللقاحات المرشحة الواعدة، يستهدف بروتينًا يسمى survivin والذي يوجد عادةً في خلايا الورم الدبقي، ولكن نادرًا ما يوجد في الخلايا السليمة. يجمع هذا اللقاح بين بروتين survivin ومكونات أخرى تساعد في تعزيز الاستجابة المناعية. وكانت النتائج المبكرة من تجربة المرحلة الثانية مشجعة، حيث أظهر المرضى معدلات بقاء أفضل مقارنة بالبيانات التاريخية.
أما اللقاح الآخر، AV-GBM-1، فيتبنى نهجًا أكثر تخصيصًا. حيث يتم إنشاء هذا اللقاح باستخدام خلايا مناعية وأنسجة الورم لدى المريض. ومن خلال تعريض خلايا مناعة المريض لمستضدات الورم الفريدة الخاصة به، يهدف اللقاح إلى خلق استجابة مناعية مصممة خصيصًا ضد السرطان. كما أظهرت النتائج الأولية من التجارب السريرية لـ AV-GBM-1 نتائج واعدة، حيث شهد بعض المرضى فترات بقاء أطول من المتوقع.
محاربة المرض
تمثل هذه اللقاحات تحولاً في كيفية تعاملنا مع علاج الورم الأرومي الدبقي. فبدلاً من الاعتماد فقط على العلاجات التي تهاجم الخلايا السرطانية بشكل مباشر، فإنها تستغل قوة الجهاز المناعي للجسم لمحاربة المرض. وهذا النهج ليس فقط لديه القدرة على أن يكون أكثر فعالية، بل يؤدي أيضًا إلى آثار جانبية أقل مقارنة بالعلاجات التقليدية.
SurVaxM
أحد اللقاحات المرشحة الواعدة
يستهدف بروتينًا يسمى survivin والذي يوجد عادةً في خلايا الورم الدبقي ولكن نادرًا ما يوجد في الخلايا السليمة.
يجمع هذا اللقاح بين بروتين survivin ومكونات أخرى تساعد في تعزيز الاستجابة المناعية.
AV-GBM-1
يتم إنشاء هذا اللقاح باستخدام خلايا مناعية وأنسجة الورم لدى المريض.
يهدف اللقاح إلى خلق استجابة مناعية مصممة خصيصًا ضد السرطان.
شهد بعض المرضى فترات بقاء أطول من المتوقع.

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