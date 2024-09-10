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التعاليم الفلسفية وتأملات في تطوير الذات

9/10/2024 11:56:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تعود فلسفة تطوير الذات، إلى الجذر الآسيوي وبخاصة الهند والصين، وعلى يد فلاسفة تأمليين أمثال: ناناتك وشنكارا وهرشا وكونفوسيوش ولودزه. وأعيد إنتاج مقولاتهم وتعاليمهم، على أيدي مفكرين سيكولوجيين ومنظرين اجتماعيين وسوسيولوجيين ومحللي الأنساق الاجتماعية والفلسفات التقليدية؛ كبريان تريسي وأنتوني روبنز وجاي فينلي وإكهارت وكارنيجي وأليكس باتكوس وواين دبليو داير وستيفن آر كوفي.
فقد راكموا على مر السنوات أفكارهم الفلسفية والمستمدة من علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع التجريبي، إلا أنهم لم يزعموا أنهم أصحاب تلك الأفكار والنظريات، وإنما اعتبروها نتاجًا لمفكرين وفلاسفة سبقوهم، رغم أنهم لم يقتصروا عليها وحدها في بناء فلسفتهم الخاصة، وإنما اختطوا لهم منهجية جديدة تقوم على المنطق الفلسفي والفكر الاجتماعي الحديث.
فمثلا المفكر الفلسفي الدكتور جاي فينلي، رغم تلمذته على الفلسفة الهندية وبخاصة الفلسفة التأملية، إلا أنه بنى نظرياته الجديدة على أسس نظريات وعلم النفس الاجتماعي.
لا شك بأن الدكتور جاي فينلي يعد أحد مؤسسي علم تطوير الذات بعد رحلات طويلة أمضاها في الهند وأجزاء من الشرق الأقصى للبحث عما أسماه الحقيقة والحكمة السامية، وعندما درس تلك التعاليم الفلسفية، أعاد إنتاجها من جديد بوعظ تأملي روحاني وتنظير سلوكي نفسي يعرف اليوم بفلسفة تطوير الذات، وإن كان من الخطأ اعتبار الدكتور جاي فينلي فيلسوفًا محترفًا، وإنما يعتبر مفكرًا نقديًا متأثرًا بالفلسفة الآسيوية بشكل عام، وفي نفس الوقت تبنى الرؤية الغربية في دراساته وأطروحاته السلوكية.
إلا أن ما يؤخذ اليوم على فلسفة تطوير الذات تداخلها مع جلسات الوعظ التأملي والعلاجات الروحانية، كعلاج جيشتالت والبرمجة العصبية والعلاج بالماء، ولكن خارج هذا النطاق تعتبر فلسفة تطوير الذات، نظرية في السلوك تدعو إلى الاعتدال والتوازن النوعي وضبط النفس والتمسك بقواعد اللياقة والانضباط الذاتي.
لنقتبس بعض مقولات الدكتور جاي فينلي لنقف على واقع تلك الفلسفة والمنقولة بتصرف من كتابه ((سر تحرير الذات)) يقول الدكتور جاي فينلي: ((إذا كانت لدينا القدرة على الخيار الصحيح، فلماذا نقبل مستوى الحياة التي لا تتلاءم معنا، فالخيارات التي نتبناها هي التي تحدد مستوى حياتنا، ولذلك فإنه يتعين علينا التوقف عن توجيه اللوم لاختياراتنا لأن المشكلة تكمن فيمن يختار، فما يحدث لنا بمثابة انعكاس لمستوى الاختيار، فالخيارات الصحيحة هي التي تحدد مستوى الحياة الصحيحة، فعندما نقابل أحداثًا شتى سيئة أو جيدة، مبهجة أو محزنة فإنها انعكاس لاختياراتنا، ولذلك نحاول تغيير الظرف أو البيئة أو الأشخاص أو الأشياء، وهذا ليس بالحل الصحيح، لأن الظرف لم يكن هو الحدث نفسه، ولكن رد فعلنا تجاهه)).
ويقول في مقتبس آخر: ((إذا كانت أية رغبة مصدر قلق أو حزن فهذه الرغبة هي رغبتك وليست رغبة الحياة وإذا كنت تريد قياس مستوى الضغوط التي يشعر بها شخص ما، فقم بقياس مدى إصراره على أن تذعن الحياة لما يريد، فلا أحد من البشر يحتاج إلى السيطرة على الحياة لأنه في الواقع ليس هنالك أحد منفصل عنها، ولكن علينا أن ندع الحياة تتدفق)).
ويقول في موضع آخر: ((يكتنف حياتنا أحيانًا حالات ضعف تحدث لنا عوائق كثيرة تأخذنا خارج إطار المسار الصحيح والتي تتشكل في الواقع من قناعات وأفكار ومفاهيم خاطئة.
قد نفكر بالتغيير الإيجابي لحياتنا إلا أن سلوكنا ورغباتنا تتنافى مع تفكيرنا، ولكن قبل ذلك علينا أن نتعلم مبادئ التفكير الفعال واستكشاف مواطن الضعف وتركيز انتباهنا على المواطن التي لا تجعلنا في حياتنا ننمو نموًا كاملًا)).
وهذا يوجب علينا أن نحرر أفكارنا وقناعاتنا ومفاهيمنا من الأوهام، فإذا ما سلكنا طرق الحياة الصحيحة فإن أذهاننا تصور لنا سلسلة طويلة من العقبات والمصاعب والمتاعب غير مدركين بأنها مجرد أوهام وليست حقائق، فإيجابيات الحياة تفرض علينا أن نكرس وقتنا للحقيقة بطريقة موضوعية، ولكن معظم الناس لا يفكرون بهذه الطريقة، وقد قال توماس اديسون: ((إننا نبحث عن الأفكار التي تؤيد وتتفق مع ما نفكر فيه أو نريده بالفعل، ونتجاهل الحقائق، مع الأسف؛ لأننا نريد الأفكار التي تبرر أفعالنا وتصرفاتنا والطريقة التي نفضلها حتى، ولو لم تكن على صواب)).
إنه بإمكاننا أن نختار أفضل الأشياء إن قررنا أن نتولى مسؤولية أنفسنا بطريقة صحيحة. فالعالم الوحيد الذي نحن مسؤولون عنه هو عالم أفكارنا ومشاعرنا ودوافعنا ورغباتنا ومواقفنا وآرائنا وقيمنا.
ولكن كيف يكون ذلك؟
بأفعالنا أي ما نقوم به وليس ما نقوله، إن إحدى أكبر المشكلات اليوم هي ظاهرة القيم المؤقتة أو الأخلاق المؤقتة، والتي تتمثل في قيام الأشخاص بتبديل أفكارهم حول الصواب والخطأ وفقًا للموقف المؤقت أو إغراء اللحظة.
إن أفضل الخصال أن تكون صادقًا مع نفسك، وتدع قيمك ترشدك كي تفعل الصواب فهذا هو السبيل لكي تعيش الحقيقة مع ذاتك ومع الآخرين.
وفي اقتباس آخر للمفكر الدكتور واين دبليو. داير، يقدم من خلال كتابه ((مواطن الضعف لديك)) نظرة فلسفية للبساطة كأحد أنماط الوعي الإنساني قائلًا:
((تعد القدرة على الاستمتاع إحدى السمات الملازمة للبساطة، وهي بتعبير آخر القدرة الفائقة على العيش بفاعلية في كل لحظة من لحظات الحياة)).
ولكن كيف يتسنى لنا ذلك؟
لنلقي نظرة على ما يقوله د. واين دبليو داير من خلال تجربته الفلسفية والنفسية يقول: ((أستطيع أن أقف على تلك الصفات التي يتمثلها البسطاء في حياتهم فالشيء الأكثر وضوحًا في فلسفة البسطاء الانسجام التام ما بين الفكر والمشاعر.
إن صدق هذه القناعة يتمثل في أن تحب كل شيء في الحياة، وأن تنهل منها ما تريد دون أن تبدد الأوقات بالشكوى والتمني، وتلك هي حياة البسطاء يحبون الحياة كلها، إن أمطرت السماء ابتهجوا، وإن اشتد الحر تفاعلوا معه، وإن كانوا وسط زحام مروري أو في حفل ما أو حتى بمفردهم تعاملوا ببساطة مع الموقف فلديهم نوع من القبول الواعي بما هو كائن والقدرة غير المألوفة على الابتهاج، في واقع كهذا يعتبرون المطر شيئًا جميلًا والحر الشديد لا يولد لديهم شعورًا بالاستياء، يتقبلونه على أنه جزء من حياتهم، محبون للحياة وينخرطون في شتى جوانبها لينهلوا منها ما استطاعوا.
ليس لديهم شعور بالذنب أو أي شكل من أشكال القلق المصاحب لذلك الشعور، لكنهم لا يضيعون وقتهم في التحسر على أنهم فعلوا هذا الشيء أو لم يفعلوه، يرون أن ما عاشوه من الحياة لا حيلة لهم فيه، وأنه لن يغير شعورهم بالاستياء من الماضي، ففي فلسفتهم أن التعلم من الماضي أسمى من الاعتراض عليه، لا يبددون لحظات حاضرهم في انتظار المستقبل أو التفكير في الماضي.
لديهم وعي كامل بأن لحظات الحاضر هي كل ما لديهم، ولذلك فهم لا يخططون لحدث مستقبلي فيبددون فترات طويلة من حياتهم في انتظار قدوم هذا الحدث، فاللحظات التي بين الأحداث هي لحظات يمكن أن تُعاش مثلها مثل تلك اللحظات التي تقع فيها الأحداث، ولذلك لديهم قدرة على أن يعيشوا الحاضر بسعادة، وعندما يأتي المستقبل ويصبح حاضرًا يعيشونه كذلك لأنهم يدركون مآسي الانتظار، في الوقت الذي يقضي فيه معظم الناس حياتهم في انتظار الحصول على المكاسب التي لا يحصلون عليها أبدًا.
تقوم علاقاتهم على أساس الاحترام المتبادل بأحقية كل فرد في أن يتخذ قراراته بنفسه، فعلاقاتهم لا تنطوي على فرض قيمهم وإرادتهم على الآخرين، يؤكدون على الخصوصية ومتحررون عادة من آراء الآخرين ولذلك لا تعنيهم تقييمات الآخرين.
إذا أردت أن تعرف ما يعتقدونه فهو نسخة طبق الأصل لما يقولونه، ليسوا في حاجة إلى أن يتقبلهم كل إنسان ولا يبحثون عن استحسان الآخرين.
يرون أنفسهم في حدود البشر، وأن طبيعتهم تنطوي على سمات وخصائص بشرية، يتقبلون أنفسهم وطبيعتهم وبالمثل يتقبلون الحياة بأكملها وبحالها التي هي عليها، دونما أن يتمنوا أن لو كانت على غير ذلك ويتقبلون العالم على النحو الذي هو عليه.
لهم رؤية وإدراك لسلوكيات الآخرين، فما قد يبدو بالنسبة للآخرين معقدًا أو مطلسمًا، يُرى من جانبهم على أنه واضح ومفهوم، فالمشكلات التي تعيق الآخرين تعتبر بالنسبة لهم مجرد أشياء ثانوية؛ فغياب الاستغراق العاطفي في المشكلات عندهم يجعلهم قادرين على التغلب على العقبات التي تظل في نظر الآخرين أسوارًا يستحيل تخطيها فالمشكلة في نظرهم ليست أكثر من كونها عائقًا يمكن التغلب عليه.
لا يكتفون بما يعرفون، بل يستمرون في البحث عن المزيد، ولديهم الرغبة دائمًا في التعلم في كل لحظة من لحظات حياتهم، يبحثون عن الحقيقة بهدف التعلم، ودائمًا ما يكونون متحمسين لتعلم المزيد.
لا يخشون الفشل، فالفشل ليس إلا وجهة نظر ولا يجعلون من نجاحهم في أي عمل ينجزونه مقياسًا لنجاحهم كبشر ينظرون لأي حدث خارجي بموضوعية يتعاملون بفاعلية مع ما هو كائن بالفعل، لا فيما يرغبون أن يكون، ولا يعرفون اللوم ولا يتحدثون عن الناس بل يتحدثون معهم.
ولا يشعرون بالحاجة إلى أن تنسجم الأشياء والناس مع تصوراتهم فهم لا يُوجبون على أحد شيئًا بل يعتبرون أن لكل فرد الحرية في أن يختار لنفسه ما يشاء، ولا يرون أن العالم ينبغي أن يسير على نحو معين، ويرون أنفسهم جزءًا من الإنسانية جمعاء، ويرون الناس جميعًا على أنهم بشر.
ليس لديهم مجال للكراهية فكل يوم يمثل لهم حياة جديدة)).
لو نستطيع أن نقدم لهم من أنفسنا بقدر ما هم مستعدون أن يقدموا من أنفسهم لنا وللحضارة التي نمثل لكان عملًا ذا قيمة كبيرة في أنفسهم البسيطة وفي أنفسنا أيضًا، ولكن الحياة تسير فلا أقل من أن نحسن لقاءهم، نمر بهم أحيانًا في حياتنا العاجلة، وقد لا تطول وقفتنا معهم - وليتها تطول - ثم يمضون ونمضي.
ينبغي علينا أن نتعلم الكف عن التفكير من منظور الآخرين ومن منظور البدايات والنهايات والنجاحات والإخفاقات، ونبدأ في التعامل مع الأشياء على أنها تجربة تعلم، وليست تجربة إثبات، فإذا كنا نعتقد أننا على صواب فما الذي يتبقى لدينا أن نتعلمه، فعند التعامل بهذه الطريقة فإننا نضيع وقتنا في إثبات ذاتنا أمام الآخرين، ولكن علينا أن ندرك الفارق بين تحسين الذات وتقويم الذات.

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