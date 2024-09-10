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كابوس التقاعد

9/10/2024 11:56:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تعود الإنسان على العمل منذ ولادته، لأنه منذ أن يخرج من رحم أمه يجد نفسه مسؤولا عن الرضاعة، بعد ما كانت المشيمة تنوب عنه، وبعد ذلك عليه أن ينقلب، يزحف، يحبو ويجلس، وأن يتحمل تبعات خطواته الأولى حتى يمشي. يدخل المدرسة، يتعلم ويعمل ويكوّن أسرة. وتمضي حياته في كبد، حتى يبلغ عمرًا يفرض عليه الراحة، فيعتزل حياته التي اعتادها، ليشعر بالفراغ فجأة. وهنا يبدأ يكتشف أشياء لم يكن يعرفها في بيته، تفاصيل طمسها الانشغال، وهذا عادة يحدث للرجال، لأن المرأة وإن كانت عاملة تجبرها واجباتها الأسرية على عيش كل هذه التفاصيل. يتجه بعض الأزواج المتقاعدين إلى مهام جديدة وغريبة أيضا في المنزل، فربما تجده يراقب أفعال كل فرد من العائلة عن كثب، ينتقد زوجه وتصرفات أبنائه، وقد يتدخل في العديد من التفاصيل مثل طريقة الطهي وما يخص المطبخ، وربما قد يجبر أبناءه على الاستيقاظ مبكرًا وينهر من يسهر فيهم. وفي هذه المرحلة الحرجة يتحول الزوج إلى شخص شديد العصبية ومختلق للمشكلات دون أي أسباب منطقية.
توصلت دراسة بريطانية ليست بحديثة إلى أن ملايين الأزواج يجدون صعوبة كبيرة في العيش معا بعد التقاعد، وقالت الدراسة إنه بدلا من سعادتهم بأنهم أصبحوا أكثر حرية للاستمتاع بوقتهم معًا، يكتشف 8 من 10 أزواج أنهم لا يتشاركون الهوايات والاهتمامات نفسها، ويتشاجر اثنان من كل 5 أزواج بسبب الحالة الاقتصادية أو يتجادلون حول أشياء سخيفة. واعترف بعض الأزواج المتقاعدين أنهم كانوا بحاجة لتعلم كيفية العيش معًا مرة أخرى، بعد زواج الأبناء واستقلالهم والفراغ.
التقاعد مرحلة من مراحل عمر الإنسان، رغم أن هناك مهنًا لا يليق بها التقاعد، كالطب مثلا. فالطبيب كلما كبر ازدادت خبرته، ونضجت شخصيته ولمع اسمه، ومع ذلك يتقاعد الطبيب، المهندس، المعلم والطيار، كل المهن تسمح لأصحابها بالراحة بعد مشوار من العطاء، رضوا بذلك أو تذمروا، عليهم أن يتقبلوا ذلك، أن يجهزوا لهذه المرحلة، يخططوا لها، حتى لا يقع المتقاعد في اكتئاب التقاعد ولا تعاني زوجاتهم من متلازمة الزوج المتقاعد، وهي متلازمة تعاني منها العديد من النساء حول العالم، حيث تشعر الزوجة بالتوتر والاكتئاب وعدم القدرة على النوم بمجرد أن يتقاعد الزوج عن العمل، على أن هذا البحث أجري في اليابان، إلا أنه يصيب معظم نساء العالم، وهذا نتيجة أن الزوجين يجدان نفسيهما فجأة وجهًا لوجه، وعليهما أن يقضيا وقتًا أطول معا بعد ما كانا مشغولين بروتين الذهاب للعمل ورعاية الأطفال. وأوضحت دراسة يابانية أخرى أن الموقف يكون فى الحقيقة أسوأ بالنسبة للزوجات العاملات، حيث تبين أن آثار التقاعد تكون أقوى عليهن لأنهن يعانين بالفعل من ضغوط الوظيفة ولا يسعفهن الوقت للتعامل مع الطلبات الزائدة لأزواجهن المتقاعدين.
وذكرت بعض الدراسات أن الصحة العقلية للرجال من الممكن أن تقل بعد التقاعد، ما يؤثر سلبيًا في الزوجة. الجميل في الأمر أن 9 من بين كل 10 أزواج متقاعدين ما زالوا يستمتعون بحياتهم سويًا، رغم اختلاف الهوايات وجدال المطبخ، الجزء الأساسي في التقاعد السعيد هو التخطيط، فالزوجان اللذان يخططان لتقاعدهما من المرجح أن يقل جدالهما ويستمتعا أكثر بصحبة بعضهما، الناس يتقاعدون من العمل وليس من الحياة، التقاعد قد يكون فرصة لممارسة الأشياء التي ربما ظروف العمل حالت دون فعلها، وكذلك الاستمتاع بحضن العائلة والأحفاد.
ربما تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ورفع سن التقاعد النظامي، ستحسن جودة الحياة لمن تجاوز الخمسين، وتقلل من وطأة الإحساس بالفراغ، أم أن الأمر يتعلق ببيئة العمل ونوعه؟! بيئة العمل إمّا أن تكون محفزة أو مُحبطة، ليصبح التقاعد حلمك وأنت ما زلت في الثلاثين من العمر.

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