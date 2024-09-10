Wednesday, 11 September 2024 09:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


105 آلاف بلاغ عن حوادث مرورية

9/10/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها، في استقبال ومباشرة بلاغات الحوادث المرورية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، ووصل إجمالي بلاغات الحوادث في المملكة 105.056 بلاغا، في وقت سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق بلاغات بـ1%، وتصدرت منطقة عسير أكثر مناطق الجنوب بلاغات بـ55%.
9 مناطق
فاقت بلاغات الحوادث المرورية في منطقة الرياض، بلاغات 9 مناطق مجتمعة ممثلة في مناطق: الحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة، وحائل، وتبوك، وجازان، والقصيم، والمدينة المنورة.
وجاءت منطقة عسير كأعلى مناطق الجنوب ((عسير، وجازان، والباحة، ونجران))، التي سجلت مجتمعة 14.190 بلاغاً تصدرتها عسير بـ 7792 بلاغاً بـ55%، وحلت منطقة جازان ثانيا، بإجمالي 3725 بلاغاً بـ26%، ومنطقة الباحة ثالثا، بإجمالي 1479 بلاغاً بـ10%، ومنطقة نجران رابعاً، بإجمالي 1194 بلاغاً بـ8%.
استحواذ الرياض
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من بلاغات الحوادث المرورية على مستوى مناطق المملكة، حيث بلغت إجمالي بلاغات الحوادث المرورية 30.719 بلاغا بـ29%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 28.687 بلاغاً بـ27%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 12.933 بلاغاً بـ12%، وعسير رابعاً، بإجمالي 7792 بلاغاً بـ7%، والمدينة المنورة خامساً، بإجمالي 6250 بلاغاً بـ6%، والقصيم سادساً، بإجمالي 4458 بلاغاً بـ4.24%.
الأقل بلاغات
سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة بلاغات للحوادث المرورية، حيث بلغت إجمالي البلاغات 867 بلاغا بـ1%، وحلت منطقة نجران ثانيا، بإجمالي 1194 بلاغا بـ1.13%، والجوف ثالثا، بإجمالي 1390 بلاغاً بـ1.32%، والباحة رابعاً، بإجمالي 1479 بلاغاً بـ1.40%، وحائل خامساً، بإجمالي 2233 بلاغاً بـ2%، وتبوك سادساً، بإجمالي 3329 بلاغاً بـ3%، وجازان سابعاً، بإجمالي 3725 بلاغاً بـ4%.
الأكثر بلاغات
الرياض: 29%
مكة المكرمة: 27%
الشرقية: 12%
عسير: 7%
المدينة المنورة: 6%
القصيم: 4.24%
بلاغات الجنوب
عسير: 55%
جازان: 26%
الباحة: 10%
نجران: 8%
أقل المناطق بلاغات
الحدود الشمالية: 1%
نجران: 1.13%
الجوف: 1.32%
الباحة: 1.40%
حائل: 2%
تبوك: 3%
جازان: 4%

MENAFN10092024000089011017ID1108660095

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث