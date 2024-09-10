105 آلاف بلاغ عن حوادث مرورية

(MENAFN
- Al Watan)
استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها، في استقبال ومباشرة بلاغات الحوادث المرورية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، ووصل إجمالي بلاغات الحوادث في المملكة 105.056 بلاغا، في وقت سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق بلاغات بـ1%، وتصدرت منطقة عسير أكثر مناطق الجنوب بلاغات بـ55%.
9 مناطق
فاقت بلاغات الحوادث المرورية في منطقة الرياض، بلاغات 9 مناطق مجتمعة ممثلة في مناطق: الحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة، وحائل، وتبوك، وجازان، والقصيم، والمدينة المنورة.
وجاءت منطقة عسير كأعلى مناطق الجنوب ((عسير، وجازان، والباحة، ونجران))، التي سجلت مجتمعة 14.190 بلاغاً تصدرتها عسير بـ 7792 بلاغاً بـ55%، وحلت منطقة جازان ثانيا، بإجمالي 3725 بلاغاً بـ26%، ومنطقة الباحة ثالثا، بإجمالي 1479 بلاغاً بـ10%، ومنطقة نجران رابعاً، بإجمالي 1194 بلاغاً بـ8%.
استحواذ الرياض
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من بلاغات الحوادث المرورية على مستوى مناطق المملكة، حيث بلغت إجمالي بلاغات الحوادث المرورية 30.719 بلاغا بـ29%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 28.687 بلاغاً بـ27%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 12.933 بلاغاً بـ12%، وعسير رابعاً، بإجمالي 7792 بلاغاً بـ7%، والمدينة المنورة خامساً، بإجمالي 6250 بلاغاً بـ6%، والقصيم سادساً، بإجمالي 4458 بلاغاً بـ4.24%.
الأقل بلاغات
سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة بلاغات للحوادث المرورية، حيث بلغت إجمالي البلاغات 867 بلاغا بـ1%، وحلت منطقة نجران ثانيا، بإجمالي 1194 بلاغا بـ1.13%، والجوف ثالثا، بإجمالي 1390 بلاغاً بـ1.32%، والباحة رابعاً، بإجمالي 1479 بلاغاً بـ1.40%، وحائل خامساً، بإجمالي 2233 بلاغاً بـ2%، وتبوك سادساً، بإجمالي 3329 بلاغاً بـ3%، وجازان سابعاً، بإجمالي 3725 بلاغاً بـ4%.
الأكثر بلاغات
الرياض: 29%
مكة المكرمة: 27%
الشرقية: 12%
عسير: 7%
المدينة المنورة: 6%
القصيم: 4.24%
بلاغات الجنوب
عسير: 55%
جازان: 26%
الباحة: 10%
نجران: 8%
أقل المناطق بلاغات
الحدود الشمالية: 1%
نجران: 1.13%
الجوف: 1.32%
الباحة: 1.40%
حائل: 2%
تبوك: 3%
جازان: 4%
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