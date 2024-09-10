التشديد على المستشفيات بالإبلاغ الفوري عن حالات التسمم

(MENAFN
- Al Watan)
شدد المجلس الصحي بضرورة التزام المستشفيات بالإبلاغ الفوري عن تفشيات الأمراض المنقولة بالغذاء وحوادث التسمم الغذائي والكيميائي، وذلك تماشياً مع التوجيهات العليا، بعد أن لوحظ تأخر بعض المستشفيات في الإبلاغ أو عدم الإبلاغ عن تلك الحوادث، داعية المنشآت الصحية إلى الالتزام بالإبلاغ الفوري عن جميع فاشيات الأمراض المنقولة في حينه وكذلك حوادث التسمم الكيميائية والدوائية، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك والواردة في دليل التبليغ الصادر عن وزارة الصحة.
مصدر التسمم
تحتم وزارة الصحة على عموم المستشفيات ضرورة الإبلاغ عن حالات التسمم وفقاً لدليل التبليغ عن حالات التسمم الكيمائي والدوائي في المنشآت الصحية والتجمعات، باعتبار أن الرصد الوبائي لحالات التسمم هو خط الدفاع الأول وأهم الوسائل فعالية في الحد من وقوعها، فضلاً عن كونه يؤدي إلى سرعة اكتشاف مصدر التسمم والحد من وقوع إصابات أخرى ويساعد في منع انتشارها.
حالات طارئة
يحتم دليل التبليغ بأن من مهام المنشآت الصحية ((أقسام الطوارئ))، استقبال حالات التسمم الكيميائي والدوائي وتشخيصها بحسب البروتوكولات العلاجية المعتمدة في حال اشتباه حالات تسمم كيميائي ودوائي بحسب تعريف الحالة، وتعبئة نموذج الإبلاغ الخاص بالمستشفى للتسمم الكيميائي والدوائي، إضافة إلى إبلاغ قسم الصحة العامة بالمستشفى فوراً عن الحالات مع ضرورة التواصل الفورى في الحالات الطارئة "الوفاة، التسمم بالميثانول، التسمم الجماعي، التسمم بمبيد فوسفيد الألمنيوم)، وأخذ عينات من المصابين بالتسمم الكيميائي والدوائي بحسب توجيه أطباء السموم وإرسالها إلى مركز مراقبة السموم الذي تتبع له المنطقة أو المحافظة.
آلية الرصد والاستجابة لحالات التسمم
ـ البلاغ الفوري هاتفياً بمنسق السلامة الكيميائية
ـ عمل التقصي لهذه الحالات وإرسال نموذج التقصي
ـ مراجعة البلاغات المدخلة في نظام حصن بلس
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