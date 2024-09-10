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التشديد على المستشفيات بالإبلاغ الفوري عن حالات التسمم

9/10/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Al Watan) شدد المجلس الصحي بضرورة التزام المستشفيات بالإبلاغ الفوري عن تفشيات الأمراض المنقولة بالغذاء وحوادث التسمم الغذائي والكيميائي، وذلك تماشياً مع التوجيهات العليا، بعد أن لوحظ تأخر بعض المستشفيات في الإبلاغ أو عدم الإبلاغ عن تلك الحوادث، داعية المنشآت الصحية إلى الالتزام بالإبلاغ الفوري عن جميع فاشيات الأمراض المنقولة في حينه وكذلك حوادث التسمم الكيميائية والدوائية، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك والواردة في دليل التبليغ الصادر عن وزارة الصحة.
مصدر التسمم
تحتم وزارة الصحة على عموم المستشفيات ضرورة الإبلاغ عن حالات التسمم وفقاً لدليل التبليغ عن حالات التسمم الكيمائي والدوائي في المنشآت الصحية والتجمعات، باعتبار أن الرصد الوبائي لحالات التسمم هو خط الدفاع الأول وأهم الوسائل فعالية في الحد من وقوعها، فضلاً عن كونه يؤدي إلى سرعة اكتشاف مصدر التسمم والحد من وقوع إصابات أخرى ويساعد في منع انتشارها.
حالات طارئة
يحتم دليل التبليغ بأن من مهام المنشآت الصحية ((أقسام الطوارئ))، استقبال حالات التسمم الكيميائي والدوائي وتشخيصها بحسب البروتوكولات العلاجية المعتمدة في حال اشتباه حالات تسمم كيميائي ودوائي بحسب تعريف الحالة، وتعبئة نموذج الإبلاغ الخاص بالمستشفى للتسمم الكيميائي والدوائي، إضافة إلى إبلاغ قسم الصحة العامة بالمستشفى فوراً عن الحالات مع ضرورة التواصل الفورى في الحالات الطارئة "الوفاة، التسمم بالميثانول، التسمم الجماعي، التسمم بمبيد فوسفيد الألمنيوم)، وأخذ عينات من المصابين بالتسمم الكيميائي والدوائي بحسب توجيه أطباء السموم وإرسالها إلى مركز مراقبة السموم الذي تتبع له المنطقة أو المحافظة.
آلية الرصد والاستجابة لحالات التسمم
ـ البلاغ الفوري هاتفياً بمنسق السلامة الكيميائية
ـ عمل التقصي لهذه الحالات وإرسال نموذج التقصي
ـ مراجعة البلاغات المدخلة في نظام حصن بلس

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