ترقب هلالي لعودة الحربي

(MENAFN
- Al Watan)
تترقب جماهير الهلال موقف الظهير الأيسر متعب الحربي، المنتقل مؤخرا إلى صفوف الزعيم، من الشباب، وذلك بعد إصابته مع المنتخب السعودي، بعدما بدأ تدريبات الركض الخفيف خلال وجوده مع الأخضر في الصين، التي تعد أولى مراحل التأهيل من الإصابة.
وبينت مصادر أن إصابة الحربي ستبعده فترة أقل من المتوقع، بعدما كانت التقارير الأولية قد أكدت غياب الوافد الجديد إلى صفوف الهلال ما يزيد على شهر، لكن بحسب تطور حالة الحربي في مران الأخضر، فإن فترة عودته قد تصل إلى حدود 3 أسابيع فقط.
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