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ترقب هلالي لعودة الحربي

9/10/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تترقب جماهير الهلال موقف الظهير الأيسر متعب الحربي، المنتقل مؤخرا إلى صفوف الزعيم، من الشباب، وذلك بعد إصابته مع المنتخب السعودي، بعدما بدأ تدريبات الركض الخفيف خلال وجوده مع الأخضر في الصين، التي تعد أولى مراحل التأهيل من الإصابة.
وبينت مصادر أن إصابة الحربي ستبعده فترة أقل من المتوقع، بعدما كانت التقارير الأولية قد أكدت غياب الوافد الجديد إلى صفوف الهلال ما يزيد على شهر، لكن بحسب تطور حالة الحربي في مران الأخضر، فإن فترة عودته قد تصل إلى حدود 3 أسابيع فقط.

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