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الأهلي ينتظر عودة الدوليين

9/10/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله من وتيرة تحضيرات فريقه لكلاسيكو النصر الذي سيجمع قلعة الكؤوس والعالمي، بعد غد، على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطبق المدرب الألماني عدداً من الجمل التكتيكية خلال المران، قبل أن يخضع لاعبوه لمناورة فنية.
وينتظر يايسله عودة لاعبيه الدوليين من أجل رسم الخطة التي سيخوض بها اللقاء المهم الذي يسعى من خلاله الراقي إلى تعويض خسارته أمام الفتح صفر/ 1، في الجولة الثانية قبل التوقف.

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