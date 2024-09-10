الأهلي ينتظر عودة الدوليين

(MENAFN
- Al Watan)
رفع مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله من وتيرة تحضيرات فريقه لكلاسيكو النصر الذي سيجمع قلعة الكؤوس والعالمي، بعد غد، على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطبق المدرب الألماني عدداً من الجمل التكتيكية خلال المران، قبل أن يخضع لاعبوه لمناورة فنية.
وينتظر يايسله عودة لاعبيه الدوليين من أجل رسم الخطة التي سيخوض بها اللقاء المهم الذي يسعى من خلاله الراقي إلى تعويض خسارته أمام الفتح صفر/ 1، في الجولة الثانية قبل التوقف.
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