أزمة جديدة تؤرق النصر

(MENAFN
- Al Watan)
رغم أن النصر تخلص من عدة أسماء خلال الانتقالات الصيفية، سواء على صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب، إلا أنه دخل
في مأزق جديد، لم يجد له حلا حتى الآن، بعد ما رفض لاعبه حمد آل منصور، الرحيل عن صفوف العالمي، خلال الميركاتو الصيفي، متمسكا باستكمال عقده، رافضا الانتقال إلى أحد أندية دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بنظام الإعارة، ومطالبا بتوقيع مخالصة مالية معه، في حال عدم رغبة النصراويين الإبقاء عليه كلاعب في صفوف فارس نجد، حتى نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
رفض الإعارة
أكدت مصادر أن آل منصور، رفض طلب إدارة ناديه المتمثل في رحيله على سبيل الإعارة، صوب أحد أندية دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وأنه أصر على إكمال عقده مع العالمي حتى بداية يونيو المقبل، رافضا الرحيل معارا، وطلب من النادي استكمال عقده مع النصر، أو توقيع مخالصة مالية، وهو ما وضع الإدارة في مأزق، خاصة أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو لا يرغب في استمراره، واستبعده نهائيا من حساباته الفنية، إضافة إلى أن الإدارة ترغب في تسجيل لاعبين محليين آخرين في قائمة دوري روشن السعودي للمحترفين المحددة بـ25 لاعبا، بمن فيهم 10 لاعبين أجانب، منهم لاعبان من مواليد 2003، ليتبقى للاعبين المحليين 15 لاعبا، إضافة إلى 5 لاعبين من مواليد 2005.
محاولات إدارية
أشارت المصادر إلى أن إدارة النادي تعمل على إيجاد حل للأزمة الجديدة، خلال الساعات المقبلة، وستحاول إعارة اللاعب إلى أحد أندية الدرجة الأولى، الذي تنتهي فترة التسجيل الصيفية بالنسبة لها منتصف ليل غد، وفي حال عدم موافقة اللاعب فإنها ستضطر إلى الانتظار حتى الانتقالات الشتوية، أو يتم التوقيع مع اللاعب على مخالصة مالية، والحل الأخير سيكون انتظار نهاية عقد اللاعب وعدم التجديد معه، على أن يتم إسقاطه من القائمة النهائية التي سيقدمها العالمي لرابطة دوري المحترفين السعوديين، والتي تنتهي مهلة تسليمها للرابطة اليوم.
إعارتان
يذكر أن النصر تعاقد مع آل منصور، في صيف 2018، قادمًا من الفيصلي، قبل أن يتم تجديد عقده في يناير 2022 لمدة 3 مواسم، تنتهي مع انقضاء الموسم الحالي، وخلال فترة تواجد آل منصور مع العالمي تمت إعارته مرتين؛ الأولى كانت للاتحاد موسم 2021، والأخرى كانت للأخدود في الموسم الماضي.
- إدارة النصر عرضت على آل منصور الانتقال بنظام الإعارة
- اللاعب رفض الانتقال بنظام الإعارة إلى أحد أندية Yelo
- المدافع النصراوي تمسك برغبته في إكمال عقده مع ناديه
- آل منصور أصر على توقيع مخالصة مالية في حال رغبة نادية في رحيله
- عقد آل منصور مع فارس نجد ينتهي بنهاية الموسم الحالي
- 2020 أعير اللاعب إلى الاتحاد ثم عاد للعالمي
- 2023 اللاعب مثل الأخدود بنظام الإعارة ثم عاد للنصر
- كاسترو استبعد آل منصور من حساباته خلال الموسم الحالي
- الرغبة النصراوية في التخلص من اللاعب تكمن في تقليص اللاعبين إلى 25 لاعبا
- إدارة النادي تحاول إيجاد حل سريع لإنهاء الأزمة الجديدة.
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