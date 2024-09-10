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أزمة جديدة تؤرق النصر

9/10/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم أن النصر تخلص من عدة أسماء خلال الانتقالات الصيفية، سواء على صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب، إلا أنه دخل في مأزق جديد، لم يجد له حلا حتى الآن، بعد ما رفض لاعبه حمد آل منصور، الرحيل عن صفوف العالمي، خلال الميركاتو الصيفي، متمسكا باستكمال عقده، رافضا الانتقال إلى أحد أندية دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بنظام الإعارة، ومطالبا بتوقيع مخالصة مالية معه، في حال عدم رغبة النصراويين الإبقاء عليه كلاعب في صفوف فارس نجد، حتى نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
رفض الإعارة
أكدت مصادر أن آل منصور، رفض طلب إدارة ناديه المتمثل في رحيله على سبيل الإعارة، صوب أحد أندية دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وأنه أصر على إكمال عقده مع العالمي حتى بداية يونيو المقبل، رافضا الرحيل معارا، وطلب من النادي استكمال عقده مع النصر، أو توقيع مخالصة مالية، وهو ما وضع الإدارة في مأزق، خاصة أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو لا يرغب في استمراره، واستبعده نهائيا من حساباته الفنية، إضافة إلى أن الإدارة ترغب في تسجيل لاعبين محليين آخرين في قائمة دوري روشن السعودي للمحترفين المحددة بـ25 لاعبا، بمن فيهم 10 لاعبين أجانب، منهم لاعبان من مواليد 2003، ليتبقى للاعبين المحليين 15 لاعبا، إضافة إلى 5 لاعبين من مواليد 2005.
محاولات إدارية
أشارت المصادر إلى أن إدارة النادي تعمل على إيجاد حل للأزمة الجديدة، خلال الساعات المقبلة، وستحاول إعارة اللاعب إلى أحد أندية الدرجة الأولى، الذي تنتهي فترة التسجيل الصيفية بالنسبة لها منتصف ليل غد، وفي حال عدم موافقة اللاعب فإنها ستضطر إلى الانتظار حتى الانتقالات الشتوية، أو يتم التوقيع مع اللاعب على مخالصة مالية، والحل الأخير سيكون انتظار نهاية عقد اللاعب وعدم التجديد معه، على أن يتم إسقاطه من القائمة النهائية التي سيقدمها العالمي لرابطة دوري المحترفين السعوديين، والتي تنتهي مهلة تسليمها للرابطة اليوم.
إعارتان
يذكر أن النصر تعاقد مع آل منصور، في صيف 2018، قادمًا من الفيصلي، قبل أن يتم تجديد عقده في يناير 2022 لمدة 3 مواسم، تنتهي مع انقضاء الموسم الحالي، وخلال فترة تواجد آل منصور مع العالمي تمت إعارته مرتين؛ الأولى كانت للاتحاد موسم 2021، والأخرى كانت للأخدود في الموسم الماضي.
- إدارة النصر عرضت على آل منصور الانتقال بنظام الإعارة
- اللاعب رفض الانتقال بنظام الإعارة إلى أحد أندية Yelo
- المدافع النصراوي تمسك برغبته في إكمال عقده مع ناديه
- آل منصور أصر على توقيع مخالصة مالية في حال رغبة نادية في رحيله
- عقد آل منصور مع فارس نجد ينتهي بنهاية الموسم الحالي
- 2020 أعير اللاعب إلى الاتحاد ثم عاد للعالمي
- 2023 اللاعب مثل الأخدود بنظام الإعارة ثم عاد للنصر
- كاسترو استبعد آل منصور من حساباته خلال الموسم الحالي
- الرغبة النصراوية في التخلص من اللاعب تكمن في تقليص اللاعبين إلى 25 لاعبا
- إدارة النادي تحاول إيجاد حل سريع لإنهاء الأزمة الجديدة.

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