Wednesday, 11 September 2024 09:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزة بين ارتفاع قتلى غارات المخيمات ورفض نتنياهو وقف الحرب

9/10/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Al Watan) سلط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الضوء على انتهاكات إسرائيل المقصودة في غزة، حيث أكد أن ((الأجندة الإسرائيلية هدفها تصفية القضية الفلسطينية)) وأن: ((نتنياهو غير مستعد لإبرام صفقة لأنه لا يريد دفع المقابل ولا يريد وقف هذه الحرب العدوانية حتى بهدف إنقاذ أبناء شعبه، الذين صار أغلبهم واعين بحقيقة مراوغاته وأجندته المكشوفة))، موضحًا أن ((جامعة الدول العربية ستعمل على دعم فلسطين وفضح ممارسات الاحتلال أمام العالم)).
ويأتي ذلك في الوقت التي تشهد فيه مخيمات اللاجئين الغارات المتواصلة وارتفاع حصيلة القتلى بهم.
المجتمع الدولي
وقال أبو الغيط في كلمة له، خلال أعمال الدورة 162 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، إن ((إسرائيل تباهي بالجريمة والمجتمع الدولي عاجز عن وقفها))، مضيفًا أن ((القوى الكبرى العالمية لا ترغب بإيقاف بلطجة إسرائيل أو أنها غير قادرة على ذلك)).
وتابع: ((يدّعي رئيس حكومة الاحتلال أن محور فيلادلفيا هو ما يعطل صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار والحق أن رفض وجود قوات الاحتلال على الحدود بين مصر وقطاع غزة هو موقف مصري مدعوم عربيا بشكل واضح))، مؤكدًا أن ((وقف إطلاق النار اليوم لم يعد مطلبا عربيا بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود)).
المساعدات الإنسانية
وبينت وزارة الصحة في غزة أن غارة إسرائيلية، على مخيم في منطقة مخصصة للمساعدات الإنسانية، أسفرت عن مقتل 19 شخصا على الأقل.
وذكرت قوات الدفاع المدني أن الضربة خلفت حفراً يصل عمقها إلى 10 أمتار (32 قدماً). وقال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم ذخائر دقيقة ضد مجموعة من المسلحين.
وقالت الوزارة إن عدد القتلى قد يرتفع إلى أكثر من 40 ألف فلسطيني قتلوا في غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل

تطورات أخرى
ومتابعة لقتل الاحتلال لناشطة تدافع عن فلسطين، قال عم الناشطة التركية الأميركية التي قُتلت في الضفة الغربية الأسبوع الماضي إن ابنة أخيه أخفت حقيقة سفرها إلى الأراضي الفلسطينية لتجنب إثارة قلق أفراد الأسرة.
وفي مقابلة مع قناة خبر تورك التركية، قال يلماز إيجي أيضا إنه بناء على معلومات من شهود عيان، يعتقد أن ابنة أخته تعرضت لاستهداف ((عمدا)) من قبل جنود إسرائيليين.
حيث قُتلت الناشطة آيسينور إزجي إيجي (26 عاما)، من سياتل، يوم الجمعة بعد مظاهرة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لجوناثان بولاك، وهو متظاهر إسرائيلي شهد إطلاق النار.
ودعا وزير الخارجية التركي الدول العربية والإسلامية إلى التكاتف لمحاولة إنهاء الحرب في غزة. وهذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها مسؤول تركي كلمة أمام جامعة الدول العربية منذ أكثر من عقد من الزمان.
تغييرات جوهرية
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن قوات الأمن الإسرائيلية ((بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات الأساسية في طريقة عملها في الضفة الغربية))، بما في ذلك تغييرات في قواعد الاشتباك. وتحدث في لندن بعد أيام من مقتل مواطن أمريكي بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة أثناء احتجاجه على المستوطنات الإسرائيلية هناك.
وقال إن إطلاق النار ((غير مقبول. يجب أن يتغير، وسنوضح ذلك لأعلى أعضاء الحكومة الإسرائيلية)). وقال إنه من الواضح أن هناك ((قضايا خطيرة تحتاج إلى التعامل معها، وسنصر على التعامل معها)).
غارة المواصي
ومن جهة أخرى ذكر مسؤولون فلسطينيون إن غارة إسرائيلية على مخيم مزدحم يأوي فلسطينيين نزحوا بسبب الحرب في غزة أسفرت عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة 60 آخرين. وقالت إسرائيل إنها استهدفت مسلحين ((كبار)) من حركة حماس وشككت في عدد القتلى.
كانت هذه واحدة من أكثر الضربات دموية حتى الآن في منطقة المواصي، وهي مجموعة من المخيمات المزدحمة على طول ساحل غزة والتي خصصتها إسرائيل كمنطقة إنسانية لمئات الآلاف من المدنيين الذين يبحثون عن مأوى من الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال الدفاع المدني في غزة إن فرقه انتشلت 40 جثة من الغارة وما زالت تبحث عن ناجين. وأضافت أن عائلات بأكملها قتلت في خيامها.
وشاهد مصور وكالة أسوشيتد برس ثلاث حفر كبيرة في مكان الحادث، حيث كان المستجيبون والنازحون يبحثون في الرمال والأنقاض باستخدام أدوات الحدائق وأيديهم العارية على ضوء الهواتف

8 ساعات
ومتابعة للانتهاكات قالت وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة النازحين الفلسطينيين إن الجيش الإسرائيلي أوقف قافلة لأكثر من ثماني ساعات على الرغم من تنسيقها مع القوات.
وقال رئيس الوكالة فيليب لازاريني إن الموظفين الذين تم احتجازهم كانوا يحاولون العمل في حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة ومدينة غزة.
وكتب على منصة التواصل الاجتماعي X: ((تم إيقاف القافلة تحت تهديد السلاح بعد حاجز وادي غزة مباشرة مع التهديدات باعتقال موظفي الأمم المتحدة))، وأضاف: ((أحدثت الجرافات أضرارًا جسيمة في المركبات المدرعة التابعة للأمم المتحدة)).
وأضاف أن الموظفين والقافلة عادوا في وقت لاحق إلى قاعدة للأمم المتحدة، لكن لم يتضح ما إذا كانت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ستبدأ في شمال غزة.
((ويجب السماح لموظفي الأمم المتحدة بأداء واجباتهم في أمان + وحمايتهم في جميع الأوقات وفقًا للقانون الإنساني الدولي))، كما كتب. ((وغزة ليست استثناءً)).
ولم يستجب الجيش الإسرائيلي فورًا لطلب التعليق.
لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023 أسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 94 ألف جريح لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودين ويتعرض الأطفال لخطر الشلل والأمراض.

MENAFN10092024000089011017ID1108660090

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث