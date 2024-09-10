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محاولة إعادة بناء درنة بعد عام من الفيضانات المدمرة

9/10/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Al Watan) كانت الكارثة التي حلت ليلة العاشر من سبتمبر غير مسبوقة، بالنسبة لليبيا، بدءًا من انهيار سدين في مدينة درنة بشرقها، وتدفق الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال في البحر الأبيض المتوسط ​​على سفوح الجبال الشاهقة، مما جعلت الناجين يرون لليوم مشاهد مروعة، حيث تراكمت الجثث بسرعة أكبر من قدرة السلطات على إحصائها.. والآن بعد مرور عام يحاول سكان البلدة ومسؤولو المدينة إعادة البناء، رغم أنهم لن يتمكنوا أبدًا من دفن الأشخاص الذين اختفوا إلى الأبد.
فيضانات قاتلة
استيقظ سكان مدينة درنة على دوي انفجارات قوية ناجمة عن انهيار السدين، وما تلا ذلك كان بمثابة كابوس حقيقي،
حيث تسببت المياه المتدفقة، التي بلغ ارتفاعها طابقين في تدمير أحياء بأكملها وطرق وجسور ومبان سكنية في مختلف أنحاء المدينة الساحلية، كما جرفت المياه على الفور آلاف الأشخاص، وغرقوا في غضون دقائق، كما نزح عشرات الآلاف. وتشير تقديرات منظمات الإغاثة إلى أن عدد القتلى تراوح بين 4 آلاف و11 ألف شخص، وعدد المفقودين تراوح بين 9 آلاف و10 آلاف شخص، كما نزح 30 ألف شخص آخرين.
وقد وجد تقرير نُشر بعد فترة وجيزة من الكارثة أن احتمالات هطول الأمطار الغزيرة زادت بنحو خمسين مرة، كما زادت شدتها بنحو خمسين في المائة بسبب تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان. وقد أجرت مجموعة World) Weather Attribution) التحليل، التي تهدف إلى تقييم الدور المحتمل لتغير المناخ في الأحداث الجوية المتطرفة بسرعة.
وفي أواخر يوليو، أصدرت المحكمة الجنائية الليبية أحكاماً على 12 مسؤولاً محليًا مسئولاً عن إدارة مرافق السدود في البلاد بتهمة الإهمال في صيانة السدود، وتراوحت الأحكام بين تسعة أعوام و29 عامًا سجنًا، وفقًا لمكتب النائب العام الليبي.
عدم اليقين
كانت مدينة درنة، بمزيجها المتنوع من السكان من أصول تركية وأندلسية وكريتية، لسنوات عديدة مركزًا ثقافيًا للدولة الواقعة في شمال إفريقيا، لكنها تأثرت أيضًا بشدة بالحرب الأهلية في ليبيا وأكثر من عقد من الاضطرابات، والآن، تبذل إحدى السلطات المتنافسة في ليبيا موارد كبيرة لإعادة بناء درنة. وفي سبتمبر الماضي، وافق البرلمان الليبي المتمركز في شرق البلاد على تخصيص 10 مليارات دينار ليبي (حوالي 2 مليار دولار) لإنشاء صندوق تنمية من شأنه أن يساعد في إعادة بناء درنة والمناطق المتضررة حول المدينة، وبدأت لجنة المدينة للصيانة وإعادة الإعمار في بناء منازل جديدة، وقدمت تعويضات مالية للناجين، وعلى طول مجرى نهر درنة، الذي اتسع بفعل مياه الفيضانات، يجري إعادة بناء جسر الصحابة، إلى جانب مسجد الصحابة المجاور له. وقال سالم الشيخ، وهو مهندس في موقع البناء الذي يعد جزءًا من مشروع سكني تم إطلاقه في مايو الماضي، إن هناك خططًا لبناء 280 شقة لمن فقدوا منازلهم، وأضاف أن 60% من أعمال إعادة الإعمار في مختلف أنحاء درنة اكتملت.

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