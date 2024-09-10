215 مليار ريال قيمة الاستثمارات في المدن الصناعية

(MENAFN
- Al Watan)
بلغت قيمة الاستثمارات في المدن الصناعية في المملكة 215 مليار ريال كاستثمارات تراكمية في 36 مدينة صناعية، بينها 6 واحات، و209 ملايين م2 أراضي صناعية مطورة، و7900 عقد صناعي
واستثماري ولوجستي، و6443 مصنعا في المدن الصناعية، و16 منتجا وخدمة مقدمة للمستثمرين، و1301 مصنع
ووحدة جاهزة في المدن الصناعية، و9 شهادات أيزو حصلت عليها ((مدن))، حسب بيانات التقرير السنوي لـ((مدن)).
كما حصلت تلك المدن على 35 جائزة محلية وإقليمية وعالمية في عام 2023، وسجلت أطوال الطرق في المدن الصناعية 1500 م، و500 ألف شجرة مختلفة الأنواع، و1.8 مليون مربع من المساحات الخضراء، وبلغ حجم المياه المعالجة 40 ألف متر مكعب، بينما سجلت إمدادات المياه السنوية 47 مترا مكعبا، وضمت المدن 36 محطة لمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، بينما بلغت السعات الكهربائية 7.774، و103.54 مليون قدم مكعب قياسي/يوميا من الغاز، و11 مستشفى ومركز صحيا، و619 مبنى ومجمعا سكنيا، و23 مركزا ومنشأة تدريبية وتعليمية. الإستراتيجية الوطنية للنقل
وأشار التقرير إلى أن ((مدن)) تعمل على تطوير عدد من المناطق اللوجستية، حيث سيتم تطوير 17 مركزًا لوجستيًا تتضمن 34 منصة استخدام صناعي/لوجستي ومراكز توزيع، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية والمراكز في المدن الصناعية حول المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بعدما تمت دراسة وتحليل وإعداد مبادرات نوعية تسهم في تطوير وتحسين القطاع اللوجستي في تحقيق التنمية المستدامة. البنى الأساسية
تطور ((مدن)) البُنى الأساسية واستكمال الخدمات في المدن الصناعية، وتسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي وجذب استثمارات مستدامة وتنافسية، وإطلاق منتجات جديدة تدعم وتمكن الخدمات اللوجستية، حيث تم تنفيذ مشاريع بقيمة 900 مليون ريال، لدعم التنمية الصناعية، وتحقيق تطور مستدام، تضمنت استكمال بنى تحتية في عدد من المدن الصناعية، وإنشاء محطة التحويل الكهربائي في المدينة الصناعية بحفر الباطن بسعة 100 م. ف. أ بقيمة 111 مليون ريال، وربط خط المياه في المدينة الصناعية الثانية بجدة، لتوفر 20 ألف م3، بالإضافة إلى دعم رواد واردات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوطين صناعة الأغذية، للإسهام في الأمن الغذائي الوطني. معالم المستقبل
مضت ((مدن)) مشاركة في رسم معالم مستقبل أكثر أشراقا، تصبح فيه المملكة قوة صناعية رائدة ومركزا لوجستيا عالميا عبر تطوير مدن صناعية بمواصفات عالمية، تضع نهجا متكاملا للاستدامة الصناعية وتنمية القيمة المضافة، وإحراز تحول واسع النطاق في منظومة الخدمات والمنتجات والحلول التمويلية المقدمة للمستثمرين الصناعيين، بما يواكب الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة. ويعد عام 2023 محوريا في مسيرة ((مدن))، حيث ارتفعت نسبة المساحات المطورة في المدن الصناعية 209 ملايين م2، وزاد عدد المستثمرين إلى 7946 مستثمرا صناعيا ولوجستيا، وبلغ عدد المصانع 6443 مصنعا، و591.836 موظفا وموظفة في 36 مدينة صناعية بالمناطق.
asf
نمو المدن الصناعية:
2016 = 34
2019 = 35
2023 = 36
الاستثمارات في المدن الصناعية = 215 مليار ريال
36 مدينة صناعية
6 واحات
209 ملايين م2 أراضي صناعية مطورة
7900 عقد صناعي واستثماري ولوجستي
6443 مصنعا في المدن الصناعية
16 منتجا وخدمة مقدمة للمستثمرين
1301 مصنع ووحدة جاهزة في المدن الصناعية
9 شهادات أيزو حصلت عليها ((مدن))
17 مركزًا لوجستيًا يتم تطويره
34 منصة استخدام صناعي/لوجستي
900 مليون ريال لدعم التنمية
نسبة المساحات المطورة في المدن الصناعية 209 ملايين م2
زاد عدد المستثمرين إلى 7946 مستثمرا
عدد المصانع = 6443 مصنعا
عدد الموظفين = 591.836
عدد المدن الصناعية = 36
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