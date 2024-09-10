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215 مليار ريال قيمة الاستثمارات في المدن الصناعية

9/10/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قيمة الاستثمارات في المدن الصناعية في المملكة 215 مليار ريال كاستثمارات تراكمية في 36 مدينة صناعية، بينها 6 واحات، و209 ملايين م2 أراضي صناعية مطورة، و7900 عقد صناعي واستثماري ولوجستي، و6443 مصنعا في المدن الصناعية، و16 منتجا وخدمة مقدمة للمستثمرين، و1301 مصنع ووحدة جاهزة في المدن الصناعية، و9 شهادات أيزو حصلت عليها ((مدن))، حسب بيانات التقرير السنوي لـ((مدن)).
كما حصلت تلك المدن على 35 جائزة محلية وإقليمية وعالمية في عام 2023، وسجلت أطوال الطرق في المدن الصناعية 1500 م، و500 ألف شجرة مختلفة الأنواع، و1.8 مليون مربع من المساحات الخضراء، وبلغ حجم المياه المعالجة 40 ألف متر مكعب، بينما سجلت إمدادات المياه السنوية 47 مترا مكعبا، وضمت المدن 36 محطة لمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، بينما بلغت السعات الكهربائية 7.774، و103.54 مليون قدم مكعب قياسي/يوميا من الغاز، و11 مستشفى ومركز صحيا، و619 مبنى ومجمعا سكنيا، و23 مركزا ومنشأة تدريبية وتعليمية.
الإستراتيجية الوطنية للنقل
وأشار التقرير إلى أن ((مدن)) تعمل على تطوير عدد من المناطق اللوجستية، حيث سيتم تطوير 17 مركزًا لوجستيًا تتضمن 34 منصة استخدام صناعي/لوجستي ومراكز توزيع، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية والمراكز في المدن الصناعية حول المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بعدما تمت دراسة وتحليل وإعداد مبادرات نوعية تسهم في تطوير وتحسين القطاع اللوجستي في تحقيق التنمية المستدامة.
البنى الأساسية
تطور ((مدن)) البُنى الأساسية واستكمال الخدمات في المدن الصناعية، وتسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي وجذب استثمارات مستدامة وتنافسية، وإطلاق منتجات جديدة تدعم وتمكن الخدمات اللوجستية، حيث تم تنفيذ مشاريع بقيمة 900 مليون ريال، لدعم التنمية الصناعية، وتحقيق تطور مستدام، تضمنت استكمال بنى تحتية في عدد من المدن الصناعية، وإنشاء محطة التحويل الكهربائي في المدينة الصناعية بحفر الباطن بسعة 100 م. ف. أ بقيمة 111 مليون ريال، وربط خط المياه في المدينة الصناعية الثانية بجدة، لتوفر 20 ألف م3، بالإضافة إلى دعم رواد واردات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوطين صناعة الأغذية، للإسهام في الأمن الغذائي الوطني.
معالم المستقبل
مضت ((مدن)) مشاركة في رسم معالم مستقبل أكثر أشراقا، تصبح فيه المملكة قوة صناعية رائدة ومركزا لوجستيا عالميا عبر تطوير مدن صناعية بمواصفات عالمية، تضع نهجا متكاملا للاستدامة الصناعية وتنمية القيمة المضافة، وإحراز تحول واسع النطاق في منظومة الخدمات والمنتجات والحلول التمويلية المقدمة للمستثمرين الصناعيين، بما يواكب الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة. ويعد عام 2023 محوريا في مسيرة ((مدن))، حيث ارتفعت نسبة المساحات المطورة في المدن الصناعية 209 ملايين م2، وزاد عدد المستثمرين إلى 7946 مستثمرا صناعيا ولوجستيا، وبلغ عدد المصانع 6443 مصنعا، و591.836 موظفا وموظفة في 36 مدينة صناعية بالمناطق.
asf
نمو المدن الصناعية:
2016 = 34
2019 = 35
2023 = 36
الاستثمارات في المدن الصناعية = 215 مليار ريال
36 مدينة صناعية
6 واحات
209 ملايين م2 أراضي صناعية مطورة
7900 عقد صناعي واستثماري ولوجستي
6443 مصنعا في المدن الصناعية
16 منتجا وخدمة مقدمة للمستثمرين
1301 مصنع ووحدة جاهزة في المدن الصناعية
9 شهادات أيزو حصلت عليها ((مدن))
17 مركزًا لوجستيًا يتم تطويره
34 منصة استخدام صناعي/لوجستي
900 مليون ريال لدعم التنمية
نسبة المساحات المطورة في المدن الصناعية 209 ملايين م2
زاد عدد المستثمرين إلى 7946 مستثمرا
عدد المصانع = 6443 مصنعا
عدد الموظفين = 591.836
عدد المدن الصناعية = 36

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