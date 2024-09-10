تأسيس جمعيات ائتمانية لتمويل المزارعين

(MENAFN
- Al Watan)
كشف ملتقى
الجمعيات التعاونية الزراعية، بتنظيم من الإدارة العامة للتسويق والجمعيات الزراعية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس في الأحساء، خطة التحول لمسار تعزيز التعاونيات الزراعية، ضمن برنامج التنمية الزراعة الريفية المستدامة، لتعزيز 16 تعاونية زراعية تخدم 1200 من صغار المزارعين، ومنها إنشاء تعاونيات زراعية قادرة على تعزيز وصول صغار المزارعين
المنتجين إلى الموارد الإنتاجية والخدمات والأسواق، بهدف زيادة فرص العمل والدخل على حد سواء. سداد القروض
سلط الملتقى، على تأسيس جمعيات تعاونية ((زراعية)) ائتمانية، تمكن المزارعين من الحصول على تمويل، لا يمكنهم الحصول عليه بطريقة أخرى، لاستخدامه في رأس المال العامل، والاستثمار في الأنشطة التجارية ((الزراعية))، ولتوفير مصدر الائتمان، ويستطيع المزارعون تجميع الأموال التي يمكن إقراضها للأعضاء، وبدلًا من ذلك باستطاعة الجمعية الحصول على قروض بمعدلات فائدة أفضل من المعمول بها في المصادر التجارية، نظرا لحجم الطبيعة التشاركية التي تتمتع بها الجمعية، مقارنة بفرادى المزارعين، ويقدم أعضاء الجمعية ضمانات مشتركة أو متبادلة لسداد القروض.
الحيازات الصغيرة
شدد الخبير الوطني في وكالة الزراعة، بمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، للتعاونيات الزراعية الدكتور خالد الدايود، على أن مسار تعزيز التعاونيات الزراعية ضمن برنامج تنمية الزراعة الريفية المستدامة، يركز على تشكيل تعاونيات زراعية قوية لأصحاب الحيازات الصغيرة للوصول إلى الموارد والخدمات والأسواق. خريطة حرارية
بدوره، أبان عضو مجلس إدارة الجمعيات التعاونية في المملكة خالد الشمري، لـ((الوطن))، أن إجمالي الجمعيات التعاونية الزراعية في المملكة، والجمعيات التي لها علاقة بالشأن الزراعي تتجاوز الـ 300 جمعية منتشرة في عموم مناطق ومحافظات ومدن المملكة، ويعمل المجلس على إيجاد جمعيات نموذجية، ودراسة الاحتياج في المناطق ((خريطة حرارية لاحتياجات المناطق المتنوعة))، وتبني إطلاق حاضنات أعمال متعددة التخصصات، والعمل على حث الأهالي لإطلاق جمعيات متخصصة، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية قبل التأسيس، وتقديم خدمات ما قبل التأسيس. الأصول الوراثية
بدوره، أشار ممثل جمعية هجر للتنمية الزراعية في الأحساء المهندس صادق الأمير، إلى أن الجمعية، تعمل على إعداد الدراسات لزيادة الإنتاج الزراعي، والحفاظ على الأصول الوراثية للمنتجات النباتية الأحسائية والمحلية، وإعادة تدوير المخلفات العضوية الزراعية والغذائية، ودعم المرأة الريفية، والابتكار وتنفيذ المسابقات الابتكارية في المجالات الزراعية، بجانب استيراد المعدات والوسائل الزراعية الحديثة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين. أهداف تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية: 01
اقتصادية: قد تفتقر المجموعة إلى سوق لمنتجاتها أو مصدر مناسب للتوريدات الزراعية، أو بدء نشاط التجهيز لتطوير صناعتها وتوفير مصادر دخل جديدة. 02
اجتماعية وثقافية: رغبة المجموعة ممن لديهم اهتمام مشترك في العمل معًا لحماية أو تطوير أو رعاية هذا الاهتمام المشترك. 03
بيئية: حماية الأراضي الزراعية أو الممارسات الزراعية، لتجميع مواردهم ليكون لها تأثير أكبر على المشترك.
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