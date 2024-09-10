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تأسيس جمعيات ائتمانية لتمويل المزارعين

9/10/2024 11:56:55 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف ملتقى الجمعيات التعاونية الزراعية، بتنظيم من الإدارة العامة للتسويق والجمعيات الزراعية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس في الأحساء، خطة التحول لمسار تعزيز التعاونيات الزراعية، ضمن برنامج التنمية الزراعة الريفية المستدامة، لتعزيز 16 تعاونية زراعية تخدم 1200 من صغار المزارعين، ومنها إنشاء تعاونيات زراعية قادرة على تعزيز وصول صغار المزارعين المنتجين إلى الموارد الإنتاجية والخدمات والأسواق، بهدف زيادة فرص العمل والدخل على حد سواء.
سداد القروض
سلط الملتقى، على تأسيس جمعيات تعاونية ((زراعية)) ائتمانية، تمكن المزارعين من الحصول على تمويل، لا يمكنهم الحصول عليه بطريقة أخرى، لاستخدامه في رأس المال العامل، والاستثمار في الأنشطة التجارية ((الزراعية))، ولتوفير مصدر الائتمان، ويستطيع المزارعون تجميع الأموال التي يمكن إقراضها للأعضاء، وبدلًا من ذلك باستطاعة الجمعية الحصول على قروض بمعدلات فائدة أفضل من المعمول بها في المصادر التجارية، نظرا لحجم الطبيعة التشاركية التي تتمتع بها الجمعية، مقارنة بفرادى المزارعين، ويقدم أعضاء الجمعية ضمانات مشتركة أو متبادلة لسداد القروض.
الحيازات الصغيرة
شدد الخبير الوطني في وكالة الزراعة، بمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، للتعاونيات الزراعية الدكتور خالد الدايود، على أن مسار تعزيز التعاونيات الزراعية ضمن برنامج تنمية الزراعة الريفية المستدامة، يركز على تشكيل تعاونيات زراعية قوية لأصحاب الحيازات الصغيرة للوصول إلى الموارد والخدمات والأسواق.
خريطة حرارية
بدوره، أبان عضو مجلس إدارة الجمعيات التعاونية في المملكة خالد الشمري، لـ((الوطن))، أن إجمالي الجمعيات التعاونية الزراعية في المملكة، والجمعيات التي لها علاقة بالشأن الزراعي تتجاوز الـ 300 جمعية منتشرة في عموم مناطق ومحافظات ومدن المملكة، ويعمل المجلس على إيجاد جمعيات نموذجية، ودراسة الاحتياج في المناطق ((خريطة حرارية لاحتياجات المناطق المتنوعة))، وتبني إطلاق حاضنات أعمال متعددة التخصصات، والعمل على حث الأهالي لإطلاق جمعيات متخصصة، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية قبل التأسيس، وتقديم خدمات ما قبل التأسيس.
الأصول الوراثية
بدوره، أشار ممثل جمعية هجر للتنمية الزراعية في الأحساء المهندس صادق الأمير، إلى أن الجمعية، تعمل على إعداد الدراسات لزيادة الإنتاج الزراعي، والحفاظ على الأصول الوراثية للمنتجات النباتية الأحسائية والمحلية، وإعادة تدوير المخلفات العضوية الزراعية والغذائية، ودعم المرأة الريفية، والابتكار وتنفيذ المسابقات الابتكارية في المجالات الزراعية، بجانب استيراد المعدات والوسائل الزراعية الحديثة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين. أهداف تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية: 01
اقتصادية: قد تفتقر المجموعة إلى سوق لمنتجاتها أو مصدر مناسب للتوريدات الزراعية، أو بدء نشاط التجهيز لتطوير صناعتها وتوفير مصادر دخل جديدة. 02
اجتماعية وثقافية: رغبة المجموعة ممن لديهم اهتمام مشترك في العمل معًا لحماية أو تطوير أو رعاية هذا الاهتمام المشترك. 03
بيئية: حماية الأراضي الزراعية أو الممارسات الزراعية، لتجميع مواردهم ليكون لها تأثير أكبر على المشترك.

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