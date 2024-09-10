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ضرائب الحوثي تهدد الحرف التقليدية

9/10/2024 11:56:54 PM
(MENAFN- Al Watan) لم تغفل عصابات الحوثي الإرهابية عن مصادر الدخل المهمة في اليمن، فبعد نهبها البنوك والوزارات والأملاك، وفرضها الضرائب على المزارعين، اتجهت نحو الحرف الشعبية والتراث اليمني، وفرضت ضرائب على أصحاب المهن والحرف بنسب عالية مرهقة وغير مستحقة.
وقال مصدر حرفي في العاصمة صنعاء: ((تشتهر اليمن بتنوع كبير في مجال الصناعات والحرف اليدوية، ويعتمد اليمنيون على ذلك اعتمادا كبيرا جدا. وبعد أن لاحظت عصابات الحوثي الإرهابية الانتشار الكبير للحرفيين اليمنيين، والعملية التجارية الكبيرة في هذا الجانب، دخلت عليهم لنهب المردود الذي بقى الوحيد للمواطن اليمني أمام الظروف القاهرة والانتهاكات الصارخة من جانبهم)).
مبالغ إجبارية
وبيّن المصدر أنه امتهن صناعة الجنابي والسكاكين منذ قرابة 20 عاما، حيث كان يعمل مع والده، وتم توارث المهنة جيلا بعد جيل، ويعتبرها وأسرته مصدر دخلهم الوحيد منذ سنين طويلة، ولكنه وجد مشرفين الحوثيين يداهمون محلات كثيرة في سوق صنعاء الشعبي، ويفرضون عليهم الإغلاق، وضرورة تجديد تصاريح ممارسة العمل. وأضاف: ((عند مراجعتنا الجهة المعنية، وجدنا شرطا إجباريا أوليا بضرورة دفع مبلغ إصدار التصريح الحديث بمقابل مادي يوازي 1500 ريال سعودي، مع اشتراط دفع ضريبة شهرية بما يوازي 400 ريال سعودي، دون وجه حق)).
الباعة المتجولون
وأكد المصدر أن القرار شمل حتى الباعة المتجولين، بما فيهم المسوقون لمنتجاتهم الخاصة من المزارع وغيرها، والكثير منها لا يستدعي ضرورة إصدار تصريح، كونها بضاعة وقتية. وأوضح أن هذه القرارات الحوثية شملت كل مواقع وأسواق العاصمة صنعاء، مما وضع الجميع أمام خيارات صعبة وقاهرة، حيث يعد المبلغ المفروض كبيرا ومرهقا، نظرا لأوضاع الشعب اليمني وظروفهم، والحركة التجارية والاقتصادية في اليمن، وقبل ذلك غير مقنع.
صناعات متعددة
وأوضح المصدر أن هناك حرفا متعددة من صناعة العقيق الذي اشتهرت اليمن به، وصناعة الفضيات والجنابي النوعية والنادرة، والنحاسيات والفخار وصناعة البخور والطيب، وصناعة القوارب والحياكة والنسيج والسكاكين، وغيرها من المهارات التي يبدع اليمنيون فيها، ويعتبرونها سوقا واسعا لهم.
وأكد أن الحوثيين بهذه الأفعال يضعون المهن والحرف اليمنية النادرة والمختلفة والخاصة في مهب الريح، ويتسببون في اندثارها وفقدان هويتها، خاصة أن الكثير يرى أن ترك هذه المهنة أفضل من مواصلتها، وهو الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا.
أبرز الانتهاكات الحوثية ضد التراث اليمني:
سرقة تراث العاصمة صنعاء
حرق المخطوطات التاريخية اليمنية
فرض قيود ومضايقات على الحرفيين اليمنيين
تحويل القرى التاريخية والتراثية إلى مستودعات أسلحة صناعات يشتهر بها اليمن:
صناعة العقيق
الفضيات والجنابي النوعية والنادرة والسكاكين
النحاسيات والفخار
البخور والطيب
صناعة القوارب
الحياكة والنسيج

MENAFN10092024000089011017ID1108660084

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