عمليات جنى أرباح تضغط على مؤشرات البورصة - جريدة البورصة

تراجعت مؤشرات المصرية بختام تداولات جلسة الثلاثاء، مدفوعة بالمبيعات المحلية بقيمة 146.1 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضا بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 30104 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.78% ليصل إلى 2913 نقطة، فيما

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انخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7071 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 10076 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.05% ليصل لمستوى 36810 نقطة.

وقالت منى مصطفى مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن عمليات جنى الأرباح سيطرت على تداولات جلسة الثلاثاء حيث استقر المؤشر الرئيسي بين مستويات دعم 29700 و30200 نقطة.

وأضافت أن المؤشر يستهدف استكمال جنى الأرباح لحين اختراق مستويات بين 31 ألف و31.3 ألف نقطة، موضحة أن البائع مازال مسيطرًا حتى يتم حسم ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية.

وتابعت أن أداء مؤشر EGX70 أفضل من المؤشر الرئيسى على أن يشهد ارتدادا بالصعود مع تأكيد اختراق مستوى 7070 نقطة، ومن ثم سيضع مستهدفا جديدا حتى مستوى 7370 نقطة.

وأشارت إلى أن قطاع العقارات ما زال من أبرز القطاعات المسيطرة بالسوق، بالإضافة إلى بعض أسهم الخدمات المالية والمدفوعات وقطاع الأدوية.

ونصحت المستثمرين بالمتاجرة وجنى الأرباح للاحتفاظ بجزء من السيولة بالمحفظة يقدر بحوالي 40 أو50% من إجمالى المحفظة، وعدم فتح مراكز هامشية لتفادي المخاطرة والتركيز على الأسهم ذات الملاءة المالية.

وشهد السوق قيم تداولات 3.7 مليار جنيه، من خلال تداول 1.01 مليار سهم، بتنفيذ 101.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 42 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات بنسبة 20%، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 20%.

وتراجعت أسعار 116 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بنحو 10.2%، وسهم المطورون العرب القابضة بنحو 7.9%، فيما لم تتغير أسعار 53 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.05 تريليون جنيه.

وتوقع هيثم عبدالسميع المحلل الفني بأسواق المال، استمرار عمليات جنى الأرباح مع انخفاض حجم التداولات على المدى القصير لحين انتهاء الحركة التصحيحية، على أن يشهد المؤشر الرئيسى ارتدادا بالصعود مع اختراق مستوى 30.6 ألف نقطة ليستطيع استكمال الصعود وتحقيق مستهدفات عند مستويات 31 ألفا و34 ألف نقطة فى حال انتهاء الضغوط البيعية، موضحاً أن مستويات الدعم الحالية بين 29600 و29500 نقطة.

وأشار إلى أن مؤشر EGX70 قد اقترب من مستويات دعم عند 6950-7000 نقطة خلال جلسة الثلاثاء، مضيفاً أنه بتأكيد اختراق مستوى المقاومة 7200 نقطة يستهدف مستويات تاريخية جديدة، أما فى حالة عدم تمكن المؤشر من اختراقه سينخفض إلى مستوى 6800 نقطة.

وقال إن القطاع العقاري يقود الأسهم القيادية، والأكثر استفادة من بين القطاعات الأخرى فى حالة التوجه لتخفيض سعر الفائدة.

ونصح المستثمرين بجنى أرباح جزئى فى الوقت الحالى وترقب ارتداد المؤشرات بالصعود واختراق مستويات المقاومة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 45.1 مليون جنيه و100.9 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.2% و10.9%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 146.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 83.9%.

واستحوذت المؤسسات على 30.6% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى بيع بقيمة 367.2 مليون جنيه و54.4 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات الأجنبية إلى الشراء بقيمة 96.2 مليون جنيه.