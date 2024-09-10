عمليات جنى أرباح تضغط على مؤشرات البورصة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبدالسميع: مستويات الدعم الحالية للمؤشر الرئيسى بين 29600 و29500 نقطة
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات جلسة الثلاثاء، مدفوعة بالمبيعات المحلية بقيمة 146.1 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضا بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 30104 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.78% ليصل إلى 2913 نقطة، فيما
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انخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7071 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 10076 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.05% ليصل لمستوى 36810 نقطة. مصطفى: أداء المؤشر السبعينى أفضل من الثلاثينى
وقالت منى مصطفى مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن عمليات جنى الأرباح سيطرت على تداولات جلسة الثلاثاء حيث استقر المؤشر الرئيسي بين مستويات دعم 29700 و30200 نقطة.
وأضافت أن المؤشر يستهدف استكمال جنى الأرباح لحين اختراق مستويات بين 31 ألف و31.3 ألف نقطة، موضحة أن البائع مازال مسيطرًا حتى يتم حسم ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وتابعت أن أداء مؤشر EGX70 أفضل من المؤشر الرئيسى على أن يشهد ارتدادا بالصعود مع تأكيد اختراق مستوى 7070 نقطة، ومن ثم سيضع مستهدفا جديدا حتى مستوى 7370 نقطة.
وأشارت إلى أن قطاع العقارات ما زال من أبرز القطاعات المسيطرة بالسوق، بالإضافة إلى بعض أسهم الخدمات المالية والمدفوعات وقطاع الأدوية.
ونصحت المستثمرين بالمتاجرة وجنى الأرباح للاحتفاظ بجزء من السيولة بالمحفظة يقدر بحوالي 40 أو50% من إجمالى المحفظة، وعدم فتح مراكز هامشية لتفادي المخاطرة والتركيز على الأسهم ذات الملاءة المالية.
وشهد السوق قيم تداولات 3.7 مليار جنيه، من خلال تداول 1.01 مليار سهم، بتنفيذ 101.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 42 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات بنسبة 20%، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 20%.
وتراجعت أسعار 116 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بنحو 10.2%، وسهم المطورون العرب القابضة بنحو 7.9%، فيما لم تتغير أسعار 53 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.05 تريليون جنيه.
وتوقع هيثم عبدالسميع المحلل الفني بأسواق المال، استمرار عمليات جنى الأرباح مع انخفاض حجم التداولات على المدى القصير لحين انتهاء الحركة التصحيحية، على أن يشهد المؤشر الرئيسى ارتدادا بالصعود مع اختراق مستوى 30.6 ألف نقطة ليستطيع استكمال الصعود وتحقيق مستهدفات عند مستويات 31 ألفا و34 ألف نقطة فى حال انتهاء الضغوط البيعية، موضحاً أن مستويات الدعم الحالية بين 29600 و29500 نقطة.
وأشار إلى أن مؤشر EGX70 قد اقترب من مستويات دعم عند 6950-7000 نقطة خلال جلسة الثلاثاء، مضيفاً أنه بتأكيد اختراق مستوى المقاومة 7200 نقطة يستهدف مستويات تاريخية جديدة، أما فى حالة عدم تمكن المؤشر من اختراقه سينخفض إلى مستوى 6800 نقطة.
وقال إن القطاع العقاري يقود الأسهم القيادية، والأكثر استفادة من بين القطاعات الأخرى فى حالة التوجه لتخفيض سعر الفائدة.
ونصح المستثمرين بجنى أرباح جزئى فى الوقت الحالى وترقب ارتداد المؤشرات بالصعود واختراق مستويات المقاومة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 45.1 مليون جنيه و100.9 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.2% و10.9%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 146.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 83.9%.
واستحوذت المؤسسات على 30.6% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى بيع بقيمة 367.2 مليون جنيه و54.4 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات الأجنبية إلى الشراء بقيمة 96.2 مليون جنيه.
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