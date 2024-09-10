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5 مطالب لشركات التطوير العقارى من العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

9/10/2024 11:56:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اجتماعًا مع عدد من المطورين العقاريين وأعضاء مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لمناقشة مطالب المطورين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

قال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن المطورين طالبوا بتخفيض سعر الفائدة على الأراضى، وجدولة الأقساط لمدة عامين، ومنح مدد زمنية إضافية للمطور لاستكمال تنفيذ مشروعاته القائمة.

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وأضاف البستانى، أن المطالب تضمنت أيضًا إلغاء المقابل المادى لسعر متر البدرومات لأنها تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات العقارية.

وأوضح أنه تم مناقشة مقترح تخصيص جزء من موارد الشركات العقارية للترويج لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

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