5 مطالب لشركات التطوير العقارى من العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اجتماعًا مع عدد من المطورين العقاريين وأعضاء مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لمناقشة مطالب المطورين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

قال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن المطورين طالبوا بتخفيض سعر الفائدة على الأراضى، وجدولة الأقساط لمدة عامين، ومنح مدد زمنية إضافية للمطور لاستكمال تنفيذ مشروعاته القائمة.

موضوعات“A capital” تطلق“ماريوت ريزيدنس” بالتعاون مع“أورنچ مصر” “مكى العقارية” تطرح مشروعًا تجاريًا باستثمارات مليار جنيه فى“القاهرة الجديدة” إيرادات“المقاولون العرب” تسجل 42.4 مليار جنيه خلال 2022-2023 بنمو 19.6%

وأضاف البستانى، أن المطالب تضمنت أيضًا إلغاء المقابل المادى لسعر متر البدرومات لأنها تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات العقارية.

وأوضح أنه تم مناقشة مقترح تخصيص جزء من موارد الشركات العقارية للترويج لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.