5 مطالب لشركات التطوير العقارى من العاصمة الإدارية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اجتماعًا مع عدد من المطورين العقاريين وأعضاء مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لمناقشة مطالب المطورين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.
قال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن المطورين طالبوا بتخفيض سعر الفائدة على الأراضى، وجدولة الأقساط لمدة عامين، ومنح مدد زمنية إضافية للمطور لاستكمال تنفيذ مشروعاته القائمة.
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وأضاف البستانى، أن المطالب تضمنت أيضًا إلغاء المقابل المادى لسعر متر البدرومات لأنها تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات العقارية.
وأوضح أنه تم مناقشة مقترح تخصيص جزء من موارد الشركات العقارية للترويج لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
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