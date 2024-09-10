الأسهم الأوروبية تتحول للانخفاض عند الإغلاق مع ترقب اجتماع المركزي الأوروبي - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة داو جونز
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تحولت الأسهم الأوروبية للانخفاض خلال تداولات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس لبحث قرار السياسة النقدية، في ظل تقييم الأسواق صدور بيانات اقتصادية.
وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55% عند 507.9 نقطة، بعدما ارتفع المؤشر الأوروبي إلى 512.2 نقطة.
فيما انخفض“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.8% عند 8205 نقاط، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7407 نقاط، وخسر“داكس” الألماني نحو 0.95% أو 177 نقطة ليغلق عند 18265 نقطة.
وهبط سهم“بي إم دبليو” بنسبة 11.15% بعدما خفضت صانعة السيارات الألمانية توقعات هامش الربح قبل الفوائد والضرائب لعام 2024، ليتراوح بين 6% و7% بدلًا من 8% و10% سابقًا، بسبب تباطؤ الطلب في الصين والمشاكل المتعلقة بنظام فرامل التابع لشركة“كونتيننتال” (CON) والتي تراجع سهمها بنسبة 10.5%.
وتراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.1% خلال الفترة من مايو إلى يوليو، فيما تباطأ معدل النمو السنوي في الأجور إلى 5.1% خلال نفس الفترة، وعلى الرغم من أنها أدنى وتيرة للنمو خلال أكثر من عامين، إلا أنه يظل أعلى من مستهدف التضخم الذي حدده بنك إنجلترا.
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