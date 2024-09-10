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الأسهم الأوروبية تتحول للانخفاض عند الإغلاق مع ترقب اجتماع المركزي الأوروبي - جريدة البورصة

9/10/2024 11:56:41 PM
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تحولت الأسهم الأوروبية للانخفاض خلال تداولات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس لبحث قرار السياسة النقدية، في ظل تقييم الأسواق صدور بيانات اقتصادية.

وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55% عند 507.9 نقطة، بعدما ارتفع المؤشر الأوروبي إلى 512.2 نقطة.

فيما انخفض“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.8% عند 8205 نقاط، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7407 نقاط، وخسر“داكس” الألماني نحو 0.95% أو 177 نقطة ليغلق عند 18265 نقطة.

وهبط سهم“بي إم دبليو” بنسبة 11.15% بعدما خفضت صانعة السيارات الألمانية توقعات هامش الربح قبل الفوائد والضرائب لعام 2024، ليتراوح بين 6% و7% بدلًا من 8% و10% سابقًا، بسبب تباطؤ الطلب في الصين والمشاكل المتعلقة بنظام فرامل التابع لشركة“كونتيننتال” (CON) والتي تراجع سهمها بنسبة 10.5%.

وتراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.1% خلال الفترة من مايو إلى يوليو، فيما تباطأ معدل النمو السنوي في الأجور إلى 5.1% خلال نفس الفترة، وعلى الرغم من أنها أدنى وتيرة للنمو خلال أكثر من عامين، إلا أنه يظل أعلى من مستهدف التضخم الذي حدده بنك إنجلترا.

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