اليابان.. نقطة مضيئة فى سوق صناديق التحوط - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) برزت اليابان كواحدة من النقاط المضيئة فى سوق صناديق التحوط الذى يبلغ حجمه 400 مليار دولار فى آسيا، حيث تشهد إطلاق صناديق جديدة فى وقت تعانى فيه مناطق أخرى من إغلاقها، فى إشارة إلى أن التقلبات الكبيرة التى شهدها شهر أغسطس لم تعرقل انتعاش الأسواق المالية اليابانية.

وشهدت آسيا إغلاق عدد من صناديق التحوط يفوق عدد الصناديق الجديدة التى أطلقت منذ عام 2023، ويعود السبب الرئيسى لذلك إلى تراجع سوق الأسهم الصينية.

موضوعاتيتراجع وحيدًا عند الإغلاق مع ترقب بيانات التضخم خام برنت يتراجع عند التسوية دون 70 دولاراً لأول مرة منذ ديسمبر 2021 ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تراجع عوائد السندات الأمريكية

ومع ذلك، شهد عدد الصناديق التى تركز على اليابان زيادة صافية بأكثر من 10 صناديق خلال هذه الفترة، وفقًا لبيانات“بريكوين”، التى نقلتها رويترز.

من المتوقع إطلاق خمسة صناديق إضافية تركز على اليابان أو الاستعداد لإطلاقها فى الربعين الثالث والرابع من العام، وتتنوع استراتيجياتها بين صناديق الأسهم ذات الاستراتيجيات الطويلة والقصيرة وصولاً إلى الصناديق الكمية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على هذه الخطط، وفق رويترز.

تأتى هذه الإطلاقات من داخل اليابان وخارجها، وتلقى استقبالاً جيداً من المستثمرين.

وتشير هذه التحركات إلى ثقة متزايدة فى اليابان، التى كانت لفترة طويلة غير محبذة لدى صناديق التحوط ومجموعة واسعة من المستثمرين، والتى شهدت مؤخرًا أسوأ انخفاض يومى للأسهم منذ عام 1987.

وهذا التطور يوحى بأن الأسواق المالية اليابانية بدأت تعود إلى الحياة بعد عقود من التهميش من قبل كبار المستثمرين.

قال سويتشى أوتسومي، مؤسس“شينكا كابيتال مانجمنت” التى تستعد لإطلاق صندوق طويل-قصير للأسهم اليابانية:“اليابان تشهد أخيراً تغييرات إيجابية، مع التضخم ونمو الأجور”.

وأضاف:“لم أشهد قط مثل هذه الاتجاهات الكبيرة فى حياتى المهنية”، مشيراً إلى خبرته السابقة كشريك فى صندوق التحوط“آسيا ريسيرش آند كابيتال مانجمنت ليمتد”.

وبلغت أسواق الأسهم اليابانية أعلى مستوياتها على الإطلاق فى يوليو بفضل الاهتمام الأجنبى وحملة إصلاح الحوكمة المؤسسية، وأسعار الفائدة إيجابية وترتفع لأول مرة منذ زمن طويل مع نمو الاقتصاد.

أوضح أوتسومى أن صندوقه سيركز على التغييرات فى الحوكمة والفرص الناشئة عن ارتفاع أسعار الفائدة، وهى مواضيع تتردد صداها بين المستثمرين.

وقال جون كابليس، الرئيس التنفيذى لشركة“بيفوتال باث” المتخصصة فى أبحاث صناديق التحوط:“شهدنا اهتمامًا أكبر بمديرى الصناديق الذين يركزون على اليابان”.

وشهدت الأسواق اليابانية تراجعاً حاداً فى بداية أغسطس بعد رفع بنك اليابان سعر الفائدة وظهور بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ فى الين وانهيار فى سوق الأسهم.

ومع ذلك، لم تثن هذه التقلبات صناديق التحوط عن السوق اليابانية.

تعتزم شركة“أكتوس راى بارتنرز” التى تدير أصولاً بقيمة 700 مليون دولار فى هونح كونج إطلاق استراتيجية جديدة لليابان فى وقت لاحق من هذا الشهر، وتستهدف جمع 100 مليون دولار بحلول نهاية العام.

كتبت – فرح طارق: