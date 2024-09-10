الحكومة العراقية تنسق مع الصناعات الغذائية لاستيراد سلع غذائية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) البهى لـ” البورصة”: الاتحاد تعهد بضمان المنتجات الموردة للعراق من حيث السعر والجودة
تنسق الحكومة العراقية مع اتحاد الصناعات المصرية لاستيراد سلع غذائية بهدف عرضها بمنافذ استهلاكية تابعة للحكومة العراقية على غرار منافذ بيع المنتجات الاستهلاكية بمصر.
قال محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد تلقى هذا الطلب من السفارة العراقية بالقاهرة مؤخرًا، متوقعًا أن يفتح هذا التعاون المرتقب بابا كبيرًا للتجارة مع العراق.
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أضاف لـ“البورصة”، أن اتحاد الصناعات تعهد بضمان المنتجات الموردة للعراق من حيث السعر والجودة، ومن المرتقب أن تنفذ شركات مصرية تعمل بقطاعات صناعية متنوعة زيارة إلى العراق لاستكشاف السوق ومعرفة احتياجاته من المنتجات الأخرى.
أشار إلى أن الغرض من إنشاء المنافذ السلعية فى العراق هو طرح منتجات بأسعار منخفضة لمواطنى بلادهم، لافتا أن تلك الخطوة ستجعل المنتج المصرى حاضرًا بالأسواق العراقية مثلما هى المنتجات التركية والإيرانية حاليًا.
لفت إلى أن زيارة كامل الوزير إلى العراق ستفتح مجالا واسعًا للشركات المصرية، وسنتواصل مع الوزير فور الرجوع إلى مصر لمعرفة الدور الذى من الممكن أن تلعبة الشركات المصرية فى العراق خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل إن هناك ما يزيد على 100 شركة مصرية ترغب وتهتم بالتعاون مع الجانب العراقى للمشاركة فى جميع تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
أضاف الوزير فى بيان على هامش زيارته الحالية للعراق بمشاركة مجموعة من رؤساء مجموعة من الشركات المصرية الكبرى فى مجال الطرق والإنشاءات والجسور أنه من المخطط توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين بشان تسيير حركة النقل البرى للركاب والبضائع بين الجانبين خلال الاجتماعات القادمة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة.
أضاف الوزير أن المذكرة ستسهم فى وقف تنزيل البضاعة على الحدود لعدم تعرض البضاعة للتلف وتقليل تكلفة النقل وتحقيق التنمية فى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بينهما.
وكشف الوزير أنه تم التباحث مع وزير الصناعة والمعادن العراقى خالد بتال حول سبل زيادة حجم التعاون المشترك فى قطاع الصناعة والمشاركة فى اعادة تاهيل المصانع بالعراق والتصدير من كل طرف للآخر وذلك كمرحلة أولى ثم العمل على إقامة مصانع مصرية عراقية مشتركة تحت مسمى صنع فى العراق لتلبية احتياجات السوق العراقى ثم التصدير لمصر والخارج، مشيرا الى ان مجالات التعاون الصناعي، تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والجلود ومحولات ومولدات الكهرباء والسيراميك والصناعات الهندسية.
تابع أنه يمكن أيضا التعاون فى إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمستشفيات والبنية التحتية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالتنفيذ الفورى لأوجه التعاون مع العراق وتلببة مطالب الجانب العراقي.
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