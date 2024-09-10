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الحكومة العراقية تنسق مع الصناعات الغذائية لاستيراد سلع غذائية - جريدة البورصة

9/10/2024 11:56:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) البهى لـ” البورصة”: الاتحاد تعهد بضمان المنتجات الموردة للعراق من حيث السعر والجودة

تنسق الحكومة العراقية مع اتحاد الصناعات المصرية لاستيراد سلع غذائية بهدف عرضها بمنافذ استهلاكية تابعة للحكومة العراقية على غرار منافذ بيع المنتجات الاستهلاكية بمصر.

قال محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد تلقى هذا الطلب من السفارة العراقية بالقاهرة مؤخرًا، متوقعًا أن يفتح هذا التعاون المرتقب بابا كبيرًا للتجارة مع العراق.

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أضاف لـ“البورصة”، أن اتحاد الصناعات تعهد بضمان المنتجات الموردة للعراق من حيث السعر والجودة، ومن المرتقب أن تنفذ شركات مصرية تعمل بقطاعات صناعية متنوعة زيارة إلى العراق لاستكشاف السوق ومعرفة احتياجاته من المنتجات الأخرى.

أشار إلى أن الغرض من إنشاء المنافذ السلعية فى العراق هو طرح منتجات بأسعار منخفضة لمواطنى بلادهم، لافتا أن تلك الخطوة ستجعل المنتج المصرى حاضرًا بالأسواق العراقية مثلما هى المنتجات التركية والإيرانية حاليًا.

لفت إلى أن زيارة كامل الوزير إلى العراق ستفتح مجالا واسعًا للشركات المصرية، وسنتواصل مع الوزير فور الرجوع إلى مصر لمعرفة الدور الذى من الممكن أن تلعبة الشركات المصرية فى العراق خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل، قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل إن هناك ما يزيد على 100 شركة مصرية ترغب وتهتم بالتعاون مع الجانب العراقى للمشاركة فى جميع تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

أضاف الوزير فى بيان على هامش زيارته الحالية للعراق بمشاركة مجموعة من رؤساء مجموعة من الشركات المصرية الكبرى فى مجال الطرق والإنشاءات والجسور أنه من المخطط توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين بشان تسيير حركة النقل البرى للركاب والبضائع بين الجانبين خلال الاجتماعات القادمة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة.

أضاف الوزير أن المذكرة ستسهم فى وقف تنزيل البضاعة على الحدود لعدم تعرض البضاعة للتلف وتقليل تكلفة النقل وتحقيق التنمية فى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بينهما.

وكشف الوزير أنه تم التباحث مع وزير الصناعة والمعادن العراقى خالد بتال حول سبل زيادة حجم التعاون المشترك فى قطاع الصناعة والمشاركة فى اعادة تاهيل المصانع بالعراق والتصدير من كل طرف للآخر وذلك كمرحلة أولى ثم العمل على إقامة مصانع مصرية عراقية مشتركة تحت مسمى صنع فى العراق لتلبية احتياجات السوق العراقى ثم التصدير لمصر والخارج، مشيرا الى ان مجالات التعاون الصناعي، تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والجلود ومحولات ومولدات الكهرباء والسيراميك والصناعات الهندسية.

تابع أنه يمكن أيضا التعاون فى إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمستشفيات والبنية التحتية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالتنفيذ الفورى لأوجه التعاون مع العراق وتلببة مطالب الجانب العراقي.

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