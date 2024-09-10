إيزيس تتوسع فى السعودية والجزائر بمصنعين باستثمارات 80 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنور: 12 مليون يورو صادرات مستهدفة بنهاية العام الحالى
تستهدف شركة إيزيس التابعة لمجموعة سيكم التوسع خارجيًا بمصنعين فى السعودية والجزائر على مدار العام الحالى والمقبل باستثمارات تبلغ 80 مليون جنيه.
قال محمد أنور، مدير العمليات بالشركة، إن المصنع الأول من المتوقع افتتاحه فى السعودية باستثمارات قدرها 40 مليون جنيه فى الربع الأخير من العام الجارى، بينما سيتم افتتاح المصنع الثانى فى الجزائر فى النصف الأول من العام المقبل بنفس قيمة الاستثمارات.
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أضاف لــ”البورصة”، أن شركة إيزيس متخصصة فى إنتاج الأعشاب إلى جانب بعض المنتجات الأخرى مثل“التمور والعصائر والمياه الطبيعية والعسل والزيوت الطبيعية والتوابل والمعمول”، بإجمالى 250 منتجًا مختلفًا، معظمها من المنتجات العضوية.
أوضح أن الشركة تصدر نحو 45% من إنتاجها إلى حوالى 25 دولة، لافتًا إلى أن الشركة حققت مستهدفاتها من التصدير بنمو قدره 30% مقارنة بالعام الماضى فى مايو، بينما من المتوقع أن تصل الصادرات إلى ثلاثة أضعاف بنهاية العام الحالى لتبلغ 12 مليون يورو.
تابع أن الشركة تستهدف التوسع فى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة مثل الصين، والمشاركة فى عدة معارض دولية مثل“سيال” فى فرنسا، ومعرض بألمانيا، و”جلف فود” و”بيوفاخ” فى السعودية.
أسست“سيكم” العديد من الشركات المتخصصة لضمان إنتاج وتسويق منتجاتها وتم تأسيس المنظمة الأم لشركات سيكم المستقلة، سيكم القابضة، للإشراف على وتقييم ودعم جميع المشاريع الفرعية، وتشمل شركات“إيزيس أورجانيك” التى تم تدشينها عام 1997، و”سيكم هيلث”، وشركة“أوتو فارما”، و”نيتشر تكس” للمنسوجات العضوية، وشركة“لوتس”.
ذكر أنور، أن الشركة قامت برفع الطاقة الإنتاجية لمصنع المياه الطبيعية بنحو 25% فى الربع الأخير من العام الحالى، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تبلغ 40 ألف كرتونة يوميًا.
أشار إلى أن الشركة ستتوسع بمنتج جديد من القهوة من خلال مصنع سيتم افتتاحه فى الربع الأخير من العام الجارى باستثمارات تبلغ مليون دولار.
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