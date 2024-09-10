إيزيس تتوسع فى السعودية والجزائر بمصنعين باستثمارات 80 مليون جنيه - جريدة البورصة

تستهدف شركة إيزيس التابعة لمجموعة سيكم التوسع خارجيًا بمصنعين فى السعودية والجزائر على مدار العام الحالى والمقبل باستثمارات تبلغ 80 مليون جنيه.

قال محمد أنور، مدير العمليات بالشركة، إن المصنع الأول من المتوقع افتتاحه فى السعودية باستثمارات قدرها 40 مليون جنيه فى الربع الأخير من العام الجارى، بينما سيتم افتتاح المصنع الثانى فى الجزائر فى النصف الأول من العام المقبل بنفس قيمة الاستثمارات.

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أضاف لــ”البورصة”، أن شركة إيزيس متخصصة فى إنتاج الأعشاب إلى جانب بعض المنتجات الأخرى مثل“التمور والعصائر والمياه الطبيعية والعسل والزيوت الطبيعية والتوابل والمعمول”، بإجمالى 250 منتجًا مختلفًا، معظمها من المنتجات العضوية.

أوضح أن الشركة تصدر نحو 45% من إنتاجها إلى حوالى 25 دولة، لافتًا إلى أن الشركة حققت مستهدفاتها من التصدير بنمو قدره 30% مقارنة بالعام الماضى فى مايو، بينما من المتوقع أن تصل الصادرات إلى ثلاثة أضعاف بنهاية العام الحالى لتبلغ 12 مليون يورو.

تابع أن الشركة تستهدف التوسع فى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة مثل الصين، والمشاركة فى عدة معارض دولية مثل“سيال” فى فرنسا، ومعرض بألمانيا، و”جلف فود” و”بيوفاخ” فى السعودية.

أسست“سيكم” العديد من الشركات المتخصصة لضمان إنتاج وتسويق منتجاتها وتم تأسيس المنظمة الأم لشركات سيكم المستقلة، سيكم القابضة، للإشراف على وتقييم ودعم جميع المشاريع الفرعية، وتشمل شركات“إيزيس أورجانيك” التى تم تدشينها عام 1997، و”سيكم هيلث”، وشركة“أوتو فارما”، و”نيتشر تكس” للمنسوجات العضوية، وشركة“لوتس”.

ذكر أنور، أن الشركة قامت برفع الطاقة الإنتاجية لمصنع المياه الطبيعية بنحو 25% فى الربع الأخير من العام الحالى، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تبلغ 40 ألف كرتونة يوميًا.

أشار إلى أن الشركة ستتوسع بمنتج جديد من القهوة من خلال مصنع سيتم افتتاحه فى الربع الأخير من العام الجارى باستثمارات تبلغ مليون دولار.