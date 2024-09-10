مصادر: الاستثمارات الصينية فى العلمين والمنيا ستكون بنظام المناطق الحرة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الاستثمار تتيح للمستثمرين تأسيس شركات باليوان الصيني
وسط تحولات اقتصادية عالمية وتزايد التحديات التجارية، تبرز مصر كوجهة استراتيجية للشركات الصينية الطامحة لتوسيع أعمالها خارج حدودها. مع توافر بنية تحتية متطورة وموقع جغرافى مميز يربط بين إفريقيا وأوروبا.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موافقتها على طلبات الشركات الصينية بتخصيص أراضٍ استثمارية جديدة فى قطاعات متعددة بمدينتى العلمين والمنيا الجديدتين خلال عام 2024.
موضوعات متعلقة
220 مليون درهم من“مبادرات محمد بن راشد” لدعم مؤسسة مجدى يعقوب للقلب ((شهدى)): 707 ملايين دولار استثمارات ((بريتش إنفستمنت)) فى مصر بنهاية 2023 ((حديد عز)) تتوقع البت فى تحقيقات دعوى الإغراق الأوروبية خلال أشهر
جاء ذلك خلال اجتماع عقده حسام هيبة، رئيس الهيئة أمس الاثنين، مع وفدين صينيين ضما ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص، لبحث سبل ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى وتحويل خطط وبرامج الاستثمار المشتركة إلى مشاريع فعلية.
وأشار هيبة فى بيانه إلى موافقة الهيئة على تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان) تسهيلاً على المستثمرين الصينيين.
وأضاف أن الشركات الصينية العاملة فى مصر، والتى يزيد عددها عن ألفى شركة، نجحت فى تحقيق منافع مشتركة للبلدين من خلال نقل التكنولوجيا.
وأوضح أن الحكومة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الحكومة الصينية للاستفادة من مبادرة“الحزام والطريق”، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتحسين أداء ميزانها التجارى من خلال تبنى شعار“الاستثمار من أجل التصدير”، وهو ما يمكن تحقيقه عبر جذب المزيد من الاستثمارات الصينية. إبراهيم: الصين تبحث عن الفرص البديلة فى مصر لضمان تدفق صادراتها إلى العالم
كشف نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، مصطفى إبراهيم، عن إجراء مستثمرين صينيين مفاوضات مع الحكومة المصرية بهدف إنشاء مصانع فى مصر بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح إبراهيم، فى حديثه لـ”البورصة”، أن الشركات الصينية تفضل السوق المصرى نظرًا لكفاءة البنية التحتية، وانخفاض تكلفة العمالة، والموقع الجغرافى لمصر الذى يسهل وصول المنتجات المصرية إلى الدول المجاورة.
وأضاف أن الشركات الصينية تسعى إلى إيجاد شركاء جدد فى دول إفريقيا للحفاظ على تدفق منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، التى بدأت بفرض قيود على المنتجات الصينية بسبب الانبعاثات الكربونية.
وأشار إبراهيم إلى أن مخاوف الشركات من احتمال نجاح ترامب فى الانتخابات الأمريكية قد تدفعه إلى فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، مما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمارات الصينية التى تبحث عن توطين أنشطتها خارج الصين. عز: 250 شركة صينية طلبت من“الاستثمار” ضخ استثمارات جديدة فى مصر
من جهته، قال أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن 250 شركة صينية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار بطلبات لضخ استثمارات جديدة فى مجالات متنوعة تشمل القطاعات الصناعية، واللوجستية، والخدمية.
وأشار عز الدين إلى أن اللجنة دعت الشركات الصينية للاستثمار فى 152 فرصة استثمارية أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرًا، بهدف توطين الصناعات المطلوبة فى مصر.
وأفاد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بلغ 13.9 مليار دولار بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ16.6 مليار دولار خلال عام 2022. جياتشانج: الصين تنقل صناعات إلى مصر لقربها من الأسواق الرئيسية
وفى سياق متصل، قال كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، إن الفترة المقبلة ستشهد تدفق عدد كبير من المستثمرين الصينيين إلى مصر، نظرًا لقناعتهم بجاذبية السوق المصرى، وسهولة الإجراءات، وكفاءة العمالة المصرية.
وأكد جياتشانج أن الصين غيّرت أولوياتها من نقل صناعاتها إلى دول قريبة مثل فيتنام وبورما إلى توطين صناعاتها فى اقتصادات قريبة من الأسواق الرئيسية، مثل مصر.
MENAFN10092024000202011048ID1108660075