مصادر: الاستثمارات الصينية فى العلمين والمنيا ستكون بنظام المناطق الحرة - جريدة البورصة

وسط تحولات اقتصادية عالمية وتزايد التحديات التجارية، تبرز مصر كوجهة استراتيجية للشركات الصينية الطامحة لتوسيع أعمالها خارج حدودها. مع توافر بنية تحتية متطورة وموقع جغرافى مميز يربط بين إفريقيا وأوروبا.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موافقتها على طلبات الشركات الصينية بتخصيص أراضٍ استثمارية جديدة فى قطاعات متعددة بمدينتى العلمين والمنيا الجديدتين خلال عام 2024.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده حسام هيبة، رئيس الهيئة أمس الاثنين، مع وفدين صينيين ضما ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص، لبحث سبل ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى وتحويل خطط وبرامج الاستثمار المشتركة إلى مشاريع فعلية.

وأشار هيبة فى بيانه إلى موافقة الهيئة على تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان) تسهيلاً على المستثمرين الصينيين.

وأضاف أن الشركات الصينية العاملة فى مصر، والتى يزيد عددها عن ألفى شركة، نجحت فى تحقيق منافع مشتركة للبلدين من خلال نقل التكنولوجيا.

وأوضح أن الحكومة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الحكومة الصينية للاستفادة من مبادرة“الحزام والطريق”، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتحسين أداء ميزانها التجارى من خلال تبنى شعار“الاستثمار من أجل التصدير”، وهو ما يمكن تحقيقه عبر جذب المزيد من الاستثمارات الصينية.

كشف نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، مصطفى إبراهيم، عن إجراء مستثمرين صينيين مفاوضات مع الحكومة المصرية بهدف إنشاء مصانع فى مصر بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح إبراهيم، فى حديثه لـ”البورصة”، أن الشركات الصينية تفضل السوق المصرى نظرًا لكفاءة البنية التحتية، وانخفاض تكلفة العمالة، والموقع الجغرافى لمصر الذى يسهل وصول المنتجات المصرية إلى الدول المجاورة.

وأضاف أن الشركات الصينية تسعى إلى إيجاد شركاء جدد فى دول إفريقيا للحفاظ على تدفق منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، التى بدأت بفرض قيود على المنتجات الصينية بسبب الانبعاثات الكربونية.

وأشار إبراهيم إلى أن مخاوف الشركات من احتمال نجاح ترامب فى الانتخابات الأمريكية قد تدفعه إلى فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، مما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمارات الصينية التى تبحث عن توطين أنشطتها خارج الصين.

من جهته، قال أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن 250 شركة صينية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار بطلبات لضخ استثمارات جديدة فى مجالات متنوعة تشمل القطاعات الصناعية، واللوجستية، والخدمية.

وأشار عز الدين إلى أن اللجنة دعت الشركات الصينية للاستثمار فى 152 فرصة استثمارية أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرًا، بهدف توطين الصناعات المطلوبة فى مصر.

وأفاد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بلغ 13.9 مليار دولار بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ16.6 مليار دولار خلال عام 2022.

وفى سياق متصل، قال كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، إن الفترة المقبلة ستشهد تدفق عدد كبير من المستثمرين الصينيين إلى مصر، نظرًا لقناعتهم بجاذبية السوق المصرى، وسهولة الإجراءات، وكفاءة العمالة المصرية.

وأكد جياتشانج أن الصين غيّرت أولوياتها من نقل صناعاتها إلى دول قريبة مثل فيتنام وبورما إلى توطين صناعاتها فى اقتصادات قريبة من الأسواق الرئيسية، مثل مصر.