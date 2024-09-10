النقل والخضراوات تعيدان التضخم للارتفاع فى أغسطس بعد شهور من التراجع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) مع انتقال الأثر غير المباشر لرفع أسعار الطاقة خلال الشهور المقبلة، بالتزامن مع الطلب الموسمى نتيجة العودة للمدارس توقع المحللون أن يرتفع التضخم بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة رغم أثر سنة الأساس المواتى.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 25.6% لشهر أغسطس الماضي مقابل 25.2% في يوليو، بينما ارتفع المعدل الشهري إلى 1.9% مقابل 0.5% في يوليو، وهو الارتفاع الأول بعد 5 أشهر متتالية من التراجع.

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وقال علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إحدى شركات الاستشارات بلندن، إن زيادة معدل التضخم كانت متوقعة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في نهاية يوليو، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في أغسطس.

وتوقع أن يواصل التضخم الارتفاع خلال سبتمبر قبل أن يتراجع مجددًا فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة التى تدعم كبحه.

ورجح متولي أن يصبح متوسط معدل التضخم مكوَّنًا من رقم واحد بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أصبح في وضع أفضل حاليًا من خلال زيادة أسعار الفائدة وضبط سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، والاستمرار في سحب فائض السيولة، ما يدعم تحقيق مستهدفاته بشأن التضخم بنهاية العام القادم.

وأعلن البنك المركزى ارتفاع التضخم الأساسى إلى 25.1% فى أغسطس مقابل 24.4% فى يوليو فيما تسارع على أساس شهرى إلى 0.9% مقابل 0.3% فى أغسطس.

وأرجع جهاز الإحصاء تسارع التضخم الشهري إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات نحو 14.3%، وخدمات النقل نحو 14.9%، ومجموعة خدمات البريد حوالى 6%، إضافة إلى مجموعة الأجهزة المنزلية بنحو 2.8%.

وقالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، إن ارتفاع تضخم مجموعة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى مجموعة الأدوية والخدمات الصحية، كان لهما تأثير ملحوظ في زيادة مؤشر التضخم خلال قراءة أغسطس.

وتوقعت بدير أن يتجاوز التضخم 27% في سبتمبر، تأثرًا بارتفاع أسعار الكهرباء والغذاء خاصة مع تأثرها بالضغوط الموسمية لبعض المحاصيل الزراعية وتراجع إنتاجية بعض المحاصيل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت إن هناك أثرا موسميا مثل بدء العام الدراسي واستمرار ارتفاع أسعار الأدوية تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب بيانات البنك المركزى سجل تضخم الغذاء فى أغسطس 1.8% على أساس شهرى و28.1% على أساس سنوى.

قال هشام حمدي، نائب رئيس قسم البحوث في شركة النعيم القابضة، إن ارتفاع مؤشر التضخم جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الخضراوات بسبب نقص المعروض من العناصر الأكثر استخدامًا مثل البطاطس والطماطم تأثرًا بحرارة فصل الصيف.

توقع أن تنتهي هذه الزيادة في منتصف سبتمبر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات بعد زيادة أسعار الوقود وأسعار تذاكر المترو بداية من شهر أغسطس.

وأشار إلى أن البنك المركزي أصبح أكثر تفاؤلًا بشأن مستوى التضخم، حيث عدلت لجنة السياسة النقدية توقعاتها الأخيرة لنزول مستوى التضخم ليصبح خلال الربع الأول من العام المقبل بدلًا من النصف الأول.

وتوقع أن يعود معدل التضخم للتباطؤ في شهر سبتمبر، على الرغم من الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء.

وقال البنك المركزي في بيان الخميس الماضي، إن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيظل قريبًا من مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، مع مراعاة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.

أضاف أن التضخم سينخفض بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 نتيجة التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن المسار التنازلي للتضخم لا يزال عرضة لمخاطر تصاعدية، في حال تراجعت إمدادات النفط العالمية أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وكذلك احتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير أكبر من المتوقع.

كتب – محمود الحسينى: